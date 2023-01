Göteborgs filmfestival gör comeback i fullformat

Lagom till Göteborgs 400-årsjubileum är stadens filmfestival tillbaka i ordinarie format. Fredagen den 27 januari invigs den 46:e upplagan av Göteborgs filmfestival med Abbe Hassans flyktingdrama ”Exodus” som utspelar sig under flyktingkrisen 2015 där en 12-årig flyktingflicka och en människosmugglare korsar varandras spår.

”Exodus” är en av de nio filmer som tagits ut i huvudtävlingen om bästa nordiska film. Här återfinns även Isabella Carbonells debutfilm ”Dogborn” med Silvana Imam och dansk-svenska ”Unruly” av Malou Reymann.

I dokumentärtävlingen blir det världspremiär för Karin af Klintbergs ”Kungen” som har ambitionen att teckna ett närgånget porträtt av Carl XVI Gustaf i helfigur. Även Mia Engbergs (”Belleville Baby”) nya ”Hypernoon” där regissören återigen riktar kameran mot sig själv och skildrar året efter att hon diagnosticerats med bröstcancer.

Förutom nordiska världspremiärer har festivalen som vanligt samlat upp godbitar från de stora internationella filmfestivalerna. Bland de mer högprofilerade titlarna märks Oscarsbubblare som Sarah Polleys ”Women talking”, Darren Aronofskys ”The whale” med Brendan Fraser, Mia Hansen-Løves vardagspoetiska ”En vacker morgon” med Leá Seydoux och den sensationella debuten ”Aftersun” av skotska Charlotte Wells.

I den internationella tävlingssektionen återfinns 18 titlar, däribland ”Passagerare i natten” med Charlotte Gainsbourg, ukrainska ”Pamfir”, prisade politiska ”1976” som utspelar sig i Pinochets Chile och Marie Kreutzers hyllade kostymdrama ”Korsett” där Cannesprisade Vicky Krieps spelar skönhetsdrottningen Elisabeth av Österrike som genomgår en 40-årskris i slutet av 1800-talet.

I programmet finns också visionära filmskapare som ”Bait”-regissören Mark Jenkin som gästar Göteborg med det abstrakta folkskräckdramat ”Enys men” som utspelar sig på en enslig ö utanför Cornwalls kust.

Med anledning av att Göteborg firar 400 år har festivalen också samlat ihop klassiska Göteborgsskildringar, från Ruben Östlunds ”Gitarrmongot” och Babak Najafis ”Sebbe” till Björn Runges ”Harry och Sonja” och, förstås, folklustspelet ”Vi masthuggspojkar” – en 40-talssuccé som mixar goa gubbar och salta bönor med Liseberg, Lasse Dahlqvists ­hittar, Blåvitt och Kålle och Ada.

Apropå Göteborgsprofiler, så dyker förstås också hemmasonen Ruben Östlund upp som en go gubbe i lådan under vinjetten ”This is cinema!” (28/1) där han bryter den fjärde väggen i biosalongen genom att regissera publiken under en specialvisning av sin Guldpalmsvinnare ”Triangle of sadness”.

Även om pandemin är över så har festivalen behållit sin digitala salong där man kan strömma 50 av festivalens cirka 250 filmer på distans. Filmerna kan strömmas i 24 timmar samtidigt som de får sin Sverigepremiär på festivalbiograf i Göteborg. Bland titlarna återfinns ”Korsett”, ”Dogborn”, ”1976”, ”Kompromat” och öppningsfilmen ”Exodus”.

Festivalen avslutas den 5 februari med Birgitte Stærmoses spända far-dotter-drama ”Camino” som kretsar kring den arbetslösa singelkvinnan Regitze och hennes romantiska akademikerpappa som aldrig följde med till fotbollsträningen. Tillsammans tvingades de ändå ut på en gemensam försoningstripp eftersom det var Regitzes avlidna mammas sista önskan.

Zar Amir Ebrahimi i ”Holy spider”. Foto: Nadim Carlsen

Årets juryordförande för den nordiska tävlingen är den iranska skådespelaren Zar Amir Ebrahimi som vann pris i Cannes för sin roll i Ali Abassis ”Holy spider”. På gästlistan står bland andra Alicia Vikander, Rolf Lassgård, Marie Kreutzer, Silvana Imam, Sofie Gråbøl, Elliott Crosset Hove, Maryam Touzani och Zlatko Buric som tilldelades priset för bästa skådespelare på den europeiska filmgalan för sin insats i ”Triangle of sadness”.

Och, förstås, årets hederspristagare Jan Troell som kommer till stan för att delta i ett regissörssamtal den 28 januari. Under festivalen visas en retrospektiv med nio av Troells filmer, däribland ”Utvandrarna”, ”Här har du ditt liv”, ”Ole dole doff” och ”Maria Larssons eviga ögonblick”.

Jan Troell. Foto: Ole Kragh-Jacobsen

Här är de nio filmer som tävlar om Dragon Award för bästa nordiska film med en prissumma på 400 000 kronor: "Exodus" av Abbe Hassan (Sverige), "Ellos eatnu – let the river flow" av Ole Giæver (Norge), "Empire" av Frederikke Aspöck (Danmark), "Munch" av Henrik Martin Dahlsbakken (Norge), "Unruly" av Malou Reymann (Danmark/Sverige), "Four little adults" av Selma Vilhunen (Finland/Sverige/Frankrike), "Godland" av Hlynur Pálmason (Danmark/Island/Frankrike/Sverige), "Copenhagen does not exist" av Martin Skovbjerg (Danmark) "Dogborn" av Isabella Carbonell (Sverige)

