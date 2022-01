Göteborgs filmfestival satsar på närvaro och masshypnos

Säga vad man vill om den 45:e filmfestivalen i Göteborg men den lär i alla fall bli hypnotisk. Efter fjolårets internationellt uppmärksammade försök med ”The isolated cinema” på fyren Pater Noster, lanseras nu ”The hypnotic cinema” – där besökarna sporras till att släppa kontrollen och låta sig hypnotiseras, inför vissa utvalda filmer. En hypnotisör kommer att genomföra masshypnos som försätter publiken i ett medvetandetillstånd anpassat till den specifika filmen. Efter föreställningens slut bryts – förhoppningsvis – tillståndet av hypnotisören.

– Genom The hypnotic cinema vill vi väcka frågor om underkastelse, gränsöverskridande och kontroll, säger Jonas Holmberg, konstnärlig ledare på Göteborg Film Festival.

– De senaste årens regler och restriktioner har synliggjort hur ordningen i samhället upprätthålls och vad det egentligen är som styr människors tankar och beteenden. Kanske fattar vi inte beslut så självständigt som vi tror?

Efter fjolårets heldigitala upplaga gör festivalen nu också comeback i fysisk form. Ändå är årets upplaga en coronaanpassad hybridvariant som noggrant följer myndigheternas regler och riktlinjer. Utöver detta har festivalen självmant valt att banta programmet, begränsa antalet biljetter och ökat pauserna mellan visningarna för att undvika köbildning. För dem som vill festivalfira hemma i tv-soffan är det också i år möjligt att strömma ett stort urval av festivalfilmerna i den digitala salongen.

Filmpartyt invigs den 28 januari med världspremiären av Christoffer Sandlers dramakomedi ”Så jävla easy going” om en 18-årig flicka med adhd som bygger på Jenny Jägerfelds roman. Festivalen vill slå ett slag för filmkonsten genom att visa öppningsfilmen simultant på 70 biografer över hela Sverige – från Ystad till Luleå. Dessutom visas filmen i den digitala salongen.

Tio dagar senare avslutas festivalen med Felix Herngrens ”Dag för dag” där Sven Wollter, som dog 2020, gör sin sista roll. I filmen spelar den folkkära skådespelaren en äldre man som tröttnat på äldreboendet och ger sig av på en avslutande färd söderut i en husbil tillsammans med personal och vänner – bland skådespelarna återfinns Marianne Mörck, Martina Haag, Peter Magnusson, Tomas von Brömssen och William Spetz.

Däremellan visas cirka 200 filmer från 75 länder, till exempel Radu Judes Guldbjörnsvinnare ”Bad luck banging or loony porn”, Laura Wandels Cannesprisade långfilmsdebut ”Playground” och nordiska storfilmer som Eskil Vogts ”De oskyldiga” och Bille Augusts Karen Blixen-drama ”Pakten”. Samtliga av dessa regissörer gästar festivalen i fysisk skepnad.

Bland toppfilmerna som visas återfinns även Maggie Gyllenhaals omtalade Elena Ferrante-filmatisering ”The lost daughter” med Olivia Colman, japanska Oscarsbidraget ”Drive my car”, Sean Bakers mörkt komiska alfahanneporträtt ”Red rocket” med stjärnskottet Simon Rex och Xavier Giannolis stjärnspäckade filmatisering av Balzacs romanklassiker ”Förlorade illusioner”.

På gästlistan står också årets hederspristagare – den italienska regissören Luca Guadagnino som kommer till Göteborg den 3 februari för att ta emot hederspriset i samband med visningen av det homoerotiska romantiska dramat ”Call me by your name” (2017) med Hollywoods nya påläggskalv Timothée Chalamet.

I bioaktuella ”Dune” spelar Chalamet för övrigt son till svenska Hollywoodstjärnan Rebecca Ferguson som tilldelas årets nordiska hederspris för sina insatser i filmer som ”Mission impossible”, ”The greatest showman” och ”The white queen”. Ferguson medverkar på festivalen digitalt och kommer att göra ett så kallat Actors talk i samband med att hon får det nordiska hederspriset.

Bahar Pars spelar en av huvudrollerna i Lovisa Siréns långfilmsdebut ”Maya Nilo” som tävlar om Nordic dragon award.

Göteborgs filmfestival 2022 Cirka 200 filmer från över 75 länder visas under festivalen som pågår mellan den 28 januari och 6 februari. Ett urval på omkring 50 filmer kommer att ingå i festivalens digitala salong – mellan tre och fyra filmer får premiär varje dag parallellt med att de premiärvisas på biograf. Filmerna i festivalens digitala salong är tillgängliga i 24 timmar från sin premiär. Årets hederspris tilldelas den italienska regissören Luca Guadagnino som bland annat ligger bakom filmer som ”Call me by your name”, ”A bigger splash” och ”Suspiria”. Årets nordiska hederspris går till skådespelaren Rebecca Ferguson för insatser i filmer som ”Dune”, ”Mission impossible”, ”The greatest showman” och ”The White queen”. Åtta filmer deltar i huvudtävlingen Nordic dragon award, däribland Christoffer Sandlers ”Så jävla easy going”, Lovisa Siréns långfilmsdebut ”Maya Nilo” (”Laura”), Eskil Vogts ”De oskyldiga” och ”Excess will save us” av Morgane Dziurla-Petit. Biljetterna till filmfestivalen släpps den 13 januari för festivalens medlemmar och 15 januari för alla andra. Festivalen äger rum den 28 januari till 6 februari. Här finns hela festivalens program. Den digitala salongen öppnar redan den 11 januari, programmet finns här. Visa mer

