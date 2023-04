Grammatisk fantasy som når ovanligt högt

Barnbok Sara Lövestam ”Allomorferna” Ill. Marcus-Gunnar Pettersson, Lilla Piratförlaget, från 6 år Visa mer Visa mindre

Det ska vara Sara Lövestam för att lyckas skriva en grammatisk fantasyberättelse. Sara Lövestam är en sällsynt produktiv författare och språkvetare som skriver språkspalter i Svenska Dagbladet när hon inte skriver uppskattade böcker för barn, ungdomar och vuxna. Hon har en podd också, och pratar språk i teve.

I ”Allomorferna” ligger barnet Bojan hemma i feber medan mamma muttrar över sina studier och det grammatiska begreppet allomorfer, det vill säga ändelser som är olika men för den skull inte betyder olika saker. Olyckligt säger mamman att det var lättare när hon var barn och man bara lärde sig sånt som ”Verb är saker som man gör, till exempel tutar, kör”.

Sen går hon till universitetet, medan Bojan ligger kvar i sängen och plötsligt hör konstiga röster i tallen utanför fönstret. Det visar sig vara allomorferna N, Er, Ar och Or, små mystiska figurer som bor i tallen. Lilla N vill inte äta rotmorfem, och under sitt bråk med Or kommer kråkan flygande och norpar med sig Or. Vad ska de ta sig till?

Sara Lövestam vinkar fint åt Astrid Lindgrens ”Nils Karlsson Pyssling” när Bojan hittar ett sätt att bli lika liten och allomorf som de andra, och rycker ut för att hjälpa dem. För kråkan lämnar bara tillbaka Or om allomorferna levererar tio verb i Högsta Hålet.

Eftersom ingen av dem vet vad ett verb är blir det förstås lite svårt. De frågar alla som bor i tallens höghuslika innanmäte, bland annat en snytbagge som serverar te i sitt trivsamma hem.

Det är ett väl didaktiskt upplägg för en barnbok och borde bli urtråkigt, men Sara Lövestam har en osviklig förmåga att berätta lekfullt. Det är bara stundtals som den pedagogiska ambitionen skiner igenom.

Hon har också stor hjälp av den mångsidige illustratören Marcus-Gunnar Pettersson, som här gör illustrationerna högst realistiska med tallar, hyreshus, snytbaggar och kråkor. Ja, och allomorfer då. De ser inte riktigt ut som i grammatiken, kan man säga.

