Grammisgalan 2022: Här är artisterna som kan få pris

Här är alla årets nomineringar:

Årets artist:

Benjamin Ingrosso

Hov1

Miriam Bryant

Snoh Aalegra

Thomas Stenström

Årets album:

Agnes – ”Magic still exists”

Augustine – ”Weeks above the earth”

Miriam Bryant – ”PS jag hatar dig”

Sarah Klang – ”Virgo”

Snoh Aalegra – ”Temporary highs in the violet skies”

Årets låt:

A36 – ”Samma gamla vanliga”

ADAAM & VC Barre – ”Topp”

Hov1 – ”Gamora” feat. Einár

Miriam Bryant & Victor Leksell – ”Tystnar i luren”

Myra Granberg – ”Lose my mind”

Årets nykomling:

A36

Alba August

Clara Klingenström

Felicia Takman

Sam Ezeh

Årets kompositör:

Agnes Carlsson, Vincent Pontare, Salem Al Fakir, Kerstin Ljungström, Maria Hazell

Jens Resch

Linda Karlsson, Sonny Gustafsson

Myra Granberg

Oskar Linnros, Charlie Bernardo

Årets textförfattare:

Daniela Sörensen, Oskar Linnros, Jacqueline Cummings (Mapei) – ”Rathana club”

Jaqe – ”Filmen”

Miriam Bryant – ”PS jag hatar dig”

Snoh Aalegra – ”Temporary highs in the violet skies”

Thåström – ”Dom som skiner”

Årets producent:

Elai

Elias Kapari

Elvira Anderfjärd

Ian (Ian Persson Stiernswärd)

Patrik Berger

Årets jazz:

Johan Lindström Septett – ”On the asylum”

La La Lars – ”La la lars III”

Lars Danielsson Liberetto – ”Cloudland”

Lisa Ekdahl – ”Grand songs”

Milder PS – ”Singled out by fate”

Årets pop:

Agnes – ”Magic still exists”

Benjamin Ingrosso – ”En gång i tiden”

Daniela Rathana – ”Rathana club”

Molly Sandén – ”Dom ska veta”

Zara Larsson – ”Poster girl”

Årets alternativa pop:

Alba August – ”I still hide”

Amason – ”Galaxy II”

Andreas Mattsson – ”Soft rock”

Augustine – ”Weeks above the earth”

Sarah Klang – ”Virgo”

Årets folkmusik:

Ale Möller – ”Xeno manía”

Anna Ekborg – ”Solo”

Ebo Krdum – ”Diversity”

Hoven Droven – ”Trad”

Merit Hemmingson – ”Huvva! vad tiden går”

Årets soul/r'n'b:

Mona Masrour – Scener & 2 Steg (Remix)

Nápoles – ”Cloud 9”

Sam Ezeh – ”Night at Ezeh’s & sapphire alley”

Seinabo Sey – ”Sweet life”

Snoh Aalegra – ”Temporary highs in the violet skies”

Årets hårdrock/metal:

At The Gates – ”The Nightmare of being”

Lucifer – ”Lucifer IV”

Nestor – ”Kids in a ghost town”

The Night Flight Orchestra – ”Aeromantic II”

Tribulation – ”Where the gloom becomes sound”

Årets hiphop:

A36 – ”AREA 36”

Ant Wan – ”Wow 2 & Leylas world”

Asme – ”Tusen flows”

Jaqe – Filmen

L1na – ”Mp3”

Årets dansband:

Arvingarna: ”Tänker inte alls gå hem”

Boogart: ”En ny tid i livet”

Donnez: ”Alla dar i veckan”

Larz-Kristerz: ”Stuffparty 4”

Perikles: ”Ba ba ba”

Årets elektro/dans:

Alesso: ”Somebody to use”, ”Chasing stars (featuring James Bay)”, ”Together again”, ”Going dumb”, ”Leave a little love”.

Cobrah: ”Cobrah”

DJ Seinfeld: ”Mirrors”

Galantis: ”Heartbreak anthem”, ”Dandelion”, ”Alien”

Swedish House Mafia: ”Moth to a flame”, ”Lifetime”, ”It gets better”

Årets rock:

Hurula: ”På en grusbelagd parkeringsplats”

Linn Koch-Emmery: ”Being the girl”

Markus Krunegård: ”Kemtvätten”

Thåström: ”Dom som skiner”

Viagra Boys: ”Welfare jazz”

Årets visa/singersongwriter:

Albin Lee Meldau: ”Epistlar”

David Ritschard: ”Blåbärskungen”

Ellen Sundberg: ”Ett bloss för Bodil Malmsten”

José González: ”Local valley”

Maja Francis: ”A pink soft mess”

Årets klassiska:

Göteborgs Symfoniker, Johannes Gustavsson – Aulin, Moberg, Andrée: ”Orchestral works”

Göteborg Baroque, Magnus Kjellson – ”Then svenska messan, HRV 404

Herbert Blomstedt, Gewandhausorchester Leipzig – Brahms: Symphony no. 2 & academic festival overture (Live)”

Malvakvartetten – ”Wooden bodies”

Sofie Asplund, Lukas – Lunds Kammarsolister – ”Britten: Les Illuminations – Debussy: ”Ariettes oubliées & Clair de lune”

Årets barnmusik

Ensemble Yria – ”Upp & ut”

I En Stad – ”Mer musik för barn och deras vuxna”

Micaela Gustafsson – ”Bää muu nöff”

Svenska Kammarorkestern – ”Min lilla stora kärlek”

Tigern & Kobran – ”Brandbilar och poesi”

Årets musikvideo:

Alexander Wessely: Swedish House Mafia: ”It gets better”

Erik Pousette: Hannes: ”I feel it”

Henrik Hansson: Hov1: ”Barn av vår tid”

Swim Club: Agnes: ”24 hours”

Vedran Rupic: Salvatore Ganacci: ”Step-grandma”