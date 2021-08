Granskande bok om Amazon går inte att köpa på företagets sajt

Journalisten Julia Lindbloms nyligen utgivna bok ”Amazon – bakom framgången” finns inte tillgänglig på Amazon i Sverige. Det trots att boken är katalogiserad och ges ut av det etablerade förlaget Verbal.

– Vi från förlaget har också noterat detta och vet inte vad det beror på. Det är märkligt och vi ser fram emot en förklaring från Amazon. Vi hoppas förstås att det inte är medvetet gjort, skriver Kristian Borg, förläggare på Verbal förlag, i ett sms till DN.

”Amazon - bakom framgången”. Foto: Verbal

På Amazons sajt skriver företaget att det är oklart ”när eller om denna vara kommer att finnas i lager”. Julia Lindblom säger att hon inte heller vet varför boken inte finns till försäljning.

– Jag vet inte vad det beror på men det är anmärkningsvärt eftersom att det är en kritisk granskning av företaget. Det är märkligt om Amazon utestänger boken avsiktligt, säger hon och tillägger:

– Det skulle ju i så fall vara oerhört problematiskt, framför allt ur ett demokratiperspektiv eftersom Amazon har mer eller mindre monopol på bokmarknaden i dag. Men Amazon vet om att jag har skrivit den här boken, jag har ju intervjuat pressekreterare och företagsrepresentanter. Så det kan ju inte komma som en överraskning.

Det är inte första gången Amazon anklagats för att ha utestängt böcker som granskar eller kritiserar företaget. För drygt ett år sedan skrev författaren Danny Caine i på Literary Hub om att hans kritiska bok ”How to resist Amazon and why” uppmärksammats i New York Times. Det, påstod Caine, följdes av att Amazon stoppade försäljningen av boken.

DN har sökt Amazon för en kommentar utan resultat.

Läs mer:

Rebecka Kärde: Amazon påminner allt mer om en sockerplantage

Amazon köper filmjätte för 73 miljarder kronor