Gråtmild gotik när ”The pale blue eye” låter Edgar Allan Poe lösa brott

Dramathriller ”The pale blue eye” Regi & manus: Scott Cooper. I rollerna: Christian Bale, Harry Melling, Fred Hechinger, Gillian Anderson, Charlotte Gainsbourg, Toby Jones, med flera. Längd: 2 tim 10 min. Språk: engelska. Premiär på Netflix 6/1. Visa mer

En bra thriller beskrivs ofta som tät. Man vilseleds i dess dimma, tills mysteriet får sin lösning och den fuktiga massan lättar. Dessutom har dimman en för filmmediet tacksam visuell skönhet.

Det är något som inte går regissören Scott Cooper obemärkt förbi i ”The pale blue eye” Han låter ofta och gärna Masanobu Takayanagis kamera fånga vått och grått dis. Därtill en del dämpad glöd från levande ljus.

Ibland undrar man om Cooper främst lockats till projektet, baserat på Louis Bayards roman med samma namn, för estetikens skull. Fast vad är stämning i ett mysterium utan spänning? En thriller utan ”thrills”? Bara dimma. Till synes datoranimerad sådan.

En kadett hittas mördad i 1830-talets West Point. Något motvilligt tillkallar ledningen en avdankad utredare, den alkoholiserade änklingen Augustus Landor (Christian Bale, i sitt tredje samarbete med Scott efter ”Out of the furnace” och ”Hostiles”). Snabbt finner han en assistent i en sällsynt poetisk kadett: en udda fågel identifierad som den blivande författaren Edgar Allan Poe (Harry Melling).

Verklighetens Poe skulle göra sig känd med sorgtyngda dikter och gastkramande berättelser, däribland den stilbildande deckaren ”Morden på Rue Morgue” (1841). Poes skräckromantiska förening av hjärta och hjärna märks även av i ”The pale blue eye”. Gråtmild gotik går armkrok med finklädd pusseldeckare.

Det är en film som gottar sig i skuggors feerier och kvävda hjärteskrin, för att parafrasera Viktor Rydbergs översättning av Poes ”Korpen”. Mysrysligt drömskt och med en upplösning som får det att fuktas i ögonen.

Den attraktiva och inbjudande utsidan varvas med scener som går ut på att samla ledtrådar – utredningens huvudsyssla. Denna tar sig främst form av mer eller mindre avslagna dialogscener. Regin är så dåsig att man börjar vila ögonen på den sköna ytan. Gillian Anderson gör sitt bästa för att liva upp i rollen som hispig läkarfru, men insatsen skulle passa bättre i en av Bette Davis 1960-talsfilmer. Så roligt ska vi inte ha här.

Som så många andra mordmysterier har det mest dramatiska – det begångna brottet – redan ägt rum. Spänningen byggs upp längs vägen, men här saktas resan ner av det tunga bagage som filmens omaka par bär runt på. Den äldre änklingen med uppenbara själsärr respektive den yngre excentrikern som får tips från sin döda mamma.

Ingen av dem verkar bry sig nämnvärt om vad som väntar runt nästa hörn, eller bry sig om övriga som dör – den ena mer osympatisk än den andre. Mördarens motiv blir inte intressant förrän det avslöjas. Fast när dimman väl skingrat är det för sent. Då har minnet av filmen redan börjat blekna.

Se mer. De tre bästa filmerna som inspirerats av Edgar Allan Poe: ”Huset Ushers fall” (1928), ”Your vice is a locked room and only I have the eye” (1972), ”Vincent” (1982).

