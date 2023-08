”Greatest days” är pojkbandshistorien där alla vill väl

Logga in

Jukeboxmusikal Betyg: 3. Betygsskala: 0 till 5. ”Greatest days” Regi: Coky Giedroyc. Manus: Tim Firth I rollerna: Aisling Bea, Alice Lowe, Lara McDonnell, Jayde Adams m.fl. Längd: 1 tim 52 min (Från 7 år) Språk: engelska. Biopremiär. Visa mer Visa mindre

Pojkbanden dök upp i stora mängder i synnerhet på 90-talet. De blev extremt populära hos sin övervägande kvinnliga tonårspublik, allt som oftast i ungefärligen samma ålder som de själva. Nu har publiken vuxit upp. Den är förmodligen stadd vid bättre kassa i dag och frestelsen blir därför överhängande att slå mynt av dess nostalgiska längtan till ungdomens pubertala hänförelse.

Det är i det ljuset man bör se ”Greatest days”, som radar upp en lång rad av pojkbandet Take That’s mest kända hitlåtar, här framförda av ett lätt moderniserat band kallat The Boys, Pojkarna kort och gott. Moderniseringen består i att bandet inte längre består av endast vita medlemmar, som det gjorde när det en gång begav sig.

Som alla så kallade jukeboxmusikaler – baserade på redan kända låtar – måste också ”Greatest days” förses med en engagerande ramhistoria. Här består den av en kvintett unga dyrkande tjejer, alla med sina särdrag, ständigt lika glada och drömska om att erövra någon av idolerna. Också den mångkolorerad för 2020-talet.

Genom att kontrastera de unga tjejernas dåtida liv med vad som blev av det långt senare skänker filmen ett djup åt de – ursäkta alla Take That’s fans! – en smula bleka låtarna. De bestås för övrigt inte med översättning, som för att inte avslöja deras tämligen enkla innehåll. Det är för övrigt ett allmänt svenskt oskick även om de som här är i högsta grad betydelsefulla för historiens olika känslolägen.

Ordet förs främst av Rachel (Aisling Bea) som vinner en resa till Aten och The Boys’ återkomstkonsert. Hon återknyter efter tjugo år den längesen avbrutna kontakten med tjejgänget, nu reducerat till en kvartett.

Det är ramhistorien med alla sina skilda detaljer och återblickar som gör resan värd (också för flygbolaget som för de nu vuxna till Aten) Plus givetvis de generöst koreograferade dansnummer som garnerar berättelsen. Även om de kanske gjorde sig bättre på scenen där ”Greatest days” spelades i ett par år i slutet av 2010-talet än här, i ytterst realistisk miljö, är det överraskande varje gång dans och sång går igång. The Boys dyker upp i de mest vardagliga sammanhang, som tröst och uppmuntran eller för att leverera ännu en Take That-hit.

Visst finns här andra både roliga, påhittiga och rörande scener. Roligast blir det när planet ska lyfta mot Grekland, men Rachel ännu inte hunnit fram till gaten. Förväntan är påtaglig och kläs i glittrande guld, medan de väntande väninnorna tar över ombordstigningen.

Det en gång splittrade gänget återförenas, splittras på nytt under resan, men återförenas givetvis till slut.

”Greatest days” vill alla väl. Den vill bekräfta att gammal vänskap kan bestå så länge den förmår bejaka varandras olikheter och bevarar både mörka och ljusa minnen av ungdomen.

Men framför allt vill den slå fast att man aldrig någonsin kommer undan låtarna som ackompanjerade den.

Se mer jukeboxmusikaler: ”The Rocky Horror Picture Show” (1975) ”Pink Floyd The Wall” (1982), ”Mamma Mia!” (2008)