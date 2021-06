Greentea Pengs debutalbum är innerligt och inspirerat

Soul Greentea Peng ”Man made” (AMF/Universal) Visa mer

Det är underbart när det dyker upp en artist med ett helt eget uttryck, en helt egen stil.

Aria ”Greentea Peng” Wells ser ut som en perfekt popstjärna med sina oräkneliga tatueringar, extravaganta secondhandkläder, fabulösa smycken och fantasifulla frisyrer. Men hennes musik är ännu mer speciell: modern jazzig R&B med sitt rytmiska fundament i dubreggae snarare än i hiphop, men med sång som ligger närmare tillbakalutad rap än melodirik soul, och texter som inte handlar om kärlek och sex utan om civilisationskritik och weed.

I fjol kom två stora förändringar i Greentea Pengs tillvaro. Dels lamslog pandemin hennes England, dels dog hennes älskade styvpappa. Hon och hennes medmusiker flyttade in i ett hus ute i skogen, tog psykedeliska svampar och spelade in detta innerliga, koncentrerade och flödande inspirerade debutalbum.

Greentea Peng insisterade på att instrumenten skulle stämmas ett halvtonsteg lägre än musikbranschens standardstämning, för att få musiken att låta tyngre, lugnare och mer naturlig. Denna alternativa stämning förespråkades av Giuseppe Verdi redan på 1800-talet.

”Man made” är en personlig och svängig oas, en skiva lika älskvärd för vad den inte är som för vad den är.

Bästa spår: ”Free my people”, ”Nah it ain’t the same”

