Greta Schüldt: Det finns tecken på att de snygga männens tid är förbi

Åh nej, tänk om den medvetet fula, tokroliga killen är männens motsvarighet till den nya heroin chic-tjejen.

Tanken slår mig när jag ser de nytagna paparazzibilderna på Instagram-modellen och it-girlen Emily Ratajkowski och komikern Eric André, som enligt uppgift varit på dejt och ses skratta och hålla om varandra på smygtagna foton från Manhattan.

Man ska vara försiktig med kärleksrykten kring amerikanska kändisar – det är mycket möjligt att deras dejt inte ens var någon dejt, och även om det var det är det sannolikt att deras kärlekshistoria tar slut innan veckan gör det.

Men för bara någon månad sedan dejtade Emily Ratajkowski en annan komiker med lätt sjukligt utseende och en förkärlek för okonventionella färgkombinationer, nämligen den famösa Pete Davidson. Det var väl bara en tidsfråga innan de skulle börja träffas – hon är nyskild, och han har redan dejtat snart sagt varenda osannolikt vacker kvinna och/eller nepotism baby i amerikansk offentlighet: Ariana Grande, Kim Kardashian, Kaia Gerber, Cazzie David, Margaret Qualley…

Gång efter annan har allmänheten ställt sig frågan om hur det är möjligt att en så sjavig, av utseendet att döma möjligen lungsiktig, slackertyp har så snygga tjejer. Men ungefär samtidigt som Emily Ratajkowski anammade denna omåttligt populära killtypstrend började det tisslas och tasslas om en motsvarande trend för tjejer, och den är inte i närheten av lika tokrolig.

Komikern Eric André är bland annat känd från pratshowen ”The Eric Andre Show”. Foto: Chris Pizzello/AP

”Bye-bye booty: Heroin chic is back” tillkännagav New York Post i november förra året. Det är faktiskt just Pete Davidsons exflickvän Kim Kardashian som är det främsta exemplet på att tiotalets voluptuösa kroppsideal nu förbytts i något annat – när hon gick på Metgalan (med Pete!) i våras hade hon rasat i vikt, och eftersom hon ofta används som ett lackmuspapper för tidens trender var det med ens sant att de frodiga åren var förbi.

Strax före jul gjorde sedan radioprogrammet ”Stil i P1” ett avsnitt på temat, där de mycket riktigt påpekade att fenomenet heroin chic på nittiotalet betydde något mer än bara ”smal”. Det hade snarare att göra med grungen, som i relation till åttiotalets färggranna överdåd gjorde det osminkade, nedklädda, hålögda till en motståndshandling.

Ändå kan man förstås hävda att det är ett både ouppnåeligt och farligt ideal – inte nog med att få av oss ser ut som Kate Moss gör utan smink, det är väl heller inte särskilt önskvärt att unga människor börjar skjuta heroin för att bli smala.

Deras intensivt mönstrade, påfågelartat färgglada eller nästan aggressivt nedklädda uppenbarelser är intressanta eftersom de möjligen vittnar om ett skifte

Dessutom är det så orättvist om tjejer återigen ska tvingas ha Kate Moss att förhålla sig till, medan killarna får en komiker i rosa kofta och pärlhalsband. För visst finns det tecken på att de snygga, jag menar verkligt bildsköna, männens tid är förbi? Åtminstone nittiotalets bildsköna mäns tid. Johnny Depps tid. Brad Pitts tid. Chris Noths tid. Av förståeliga skäl har de bland många unga, extremt uppkopplade människor förpassats till manshistoriens skräphög. Och i deras ställe har kanske en annan manstyp fått plats?

Jag menar förstås inte att män som Pete Davidson och Eric André är fula. Jag menar att de inte gjort sig vackra i traditionell bemärkelse, att de tvärtom tycks ha vinnlagt sig om att utstråla helt andra saker – humor, kanske, eller bara zero fucks to give. Deras intensivt mönstrade, påfågelartat färgglada eller nästan aggressivt nedklädda uppenbarelser är intressanta eftersom de möjligen vittnar om ett skifte. Till och med världens sötaste pojke, Justin Bieber, har vuxit upp och blivit en slusk.

Om det nu är en trend – det är sannolikt att den tar slut innan veckan gör det – är jag glad för killarnas skull. Gudarna ska veta att deras nya ideal är lättare att leva upp till än våra.

