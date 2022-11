Greta Schüldt: Ingen kunde leverera enkätsvar som Marcel Proust

Vad heter din favoritblomma? Vilken är din huvudsakliga brist? Om du inte vore du, vem skulle du då vara?

Frågorna kommer ur en bekännelsebok – en sorts viktoriansk version av Mina vänner-boken – tillhörande Antoinette Fauré, framtida presidentdotter och en vän till den femtonåriga Marcel Proust. Året var 1886 när han svarade på ovanstående frågor. Några år senare skulle han fylla i ytterligare en bekants bekännelsebok, med liknande frågor, men delvis andra svar. Svaren hittades långt senare och publicerades, formen populariserades.

(Stackars Oscar Wilde och Karl Marx, bland andra, fyllde också i bekännelseböcker när det begav sig, men enkäten uppkallades inte – något oförtjänt – efter dem.)

Med tiden skulle frågorna komma att kallas Proustfrågorna, eller ”the Proust questionnaire”, och bli ett vanligt förekommande inslag i intervjuer, enkäter och tv-pratshower. Man hör det i poddar, läser det i tidningar. När journalisten Martin Wicklin i ”Söndagsintervjun i P1” intervjuade partiledarna inför valet 2018 ställde han Proustfrågor för att nå in bakom politikerpersonan.

Magasinet Vanity Fair har sedan 1993 tillbaka en omåttligt populär variant av frågeformuläret som de titt som tätt låter kändisar svara på. Vanity Fair påstår att Marcel Proust själv såg dessa frågor som ett sätt att avslöja en människas sanna natur, men var de fått den informationen ifrån är lite oklart, det låter mest som bra marknadsföring av deras eget intervjuformat.

Det är påfallande hur stor plats kulturen tar i den enkätversion Proust fyllde i på 1880-talet, jämfört med den version som Vanity Fair låter sina kändisar svara på. Proust listar favoritkonstnärer och -kompositörer, prosa- och poesifavoriter, liksom vilka hans hjältar och hjältinnor i litteraturen är. I Vanity Fair-formuläret är en av frågorna: ”What is your current state of mind?”, vilket är ett väldigt störigt sätt att fråga ”hur mår du?”.

Det är förstås ett generellt problem med tidningsenkäter, att de alltid verkar uppmuntra till så mycket tuffande och mallande och positionering hos den intervjuade. Man har så lite plats på sig, och så vill man få in så mycket personlighet som möjligt, och så blir det så ansträngt. Det enda som är värre är när den intervjuade inte förstått att den ska tuffa och malla och positionera sig, utan svarar rakt och finesslöst på alla enkätfrågor. Med plågsam tydlighet avslöjas det hur tråkig en människas sanna natur kan vara.

Kanske gjorde sig Proustfrågorna verkligen bättre i skrivboksform, hemliga mellan pärmarna, skickade mellan vänner. Åtminstone är Marcel Prousts egna svar roliga, och redan vid så unga år mycket proustartade – som när han skriver att om han inte vore sig själv skulle han kunna tänka sig att vara den romerska senatorn, och kände brevskrivaren, Plinius den yngre. Eller som när han svarar att det drag han uppskattar mest hos en man är ”kvinnlig charm”, och hos en kvinna ”manliga dygder”.

Ändå behövs det inga trettiofem frågor som i Vanity Fair-enkäten, inte ens de fjorton som besvaras i Prousts originaltext, för att ringa in hans själ. Det räcker med den fråga som DN:s Sandra Stiskalo också noterar i sitt porträtt av författaren och människan Proust, där han i bekännelseboken anmodas svara på hur hans bild av misär ser ut.

Svaret säger allt, det sammanfattar liksom Prousts hela väsen i fyra ord – i stället för, som i ”På spaning …”, på 4 000 sidor – och det på ett så hjärtskärande, roligt, ömkansvärt och slagkraftigt sätt. Det var rätt att döpa hela enkäten efter honom, när han kunde svara så. Det är rätt att fira honom, för att det är hundra år sedan han dog och hundra år sedan han slutförde sin stora romansvit, men också för vad han svarade i enkäten i bekännelseboken år 1886.

”Min bild av misär: Att skiljas från Maman.”

