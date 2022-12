Greta Schüldt: Jag fick se en manlig hemlighet i fotbolls-VM

I en ganska moraliskt tveksam balansgång mellan mina höga ideal och min egen psykiska hälsa har jag, trots att jag innerligt sympatiserar med tittarbojkott, tillåtit mig själv att se några få VM-matcher från Qatar – men bara om de sänds i SVT.

Jag har väl sett totalt två eller tre stycken, nu minns jag knappt vilka. Det enda jag faktiskt kommer ihåg från fotbolls-VM 2022, nu när det går mot sitt slut, är att jag en gång fick bevittna en väldigt laddad målgest.

Det var i åttondelsfinalen mellan England och Senegal, England gjorde sitt första mål, och målskytten Jordan Henderson stormade fram till målpassaren Jude Bellingham och tryckte sin panna mot hans. Hårt.

Där stod de och liksom svajade fram och tillbaka, panna mot panna, och blickade djupt in i varandras ögon. Det tog bara ett par sekunder innan de släppte taget men SVT visade sedan den där målgesten gång på gång, ibland i slow motion, så att det såg ut som om den överväldigande intensiva ögonkontakten pågick i all oändlighet.

Jag är helt enkelt väldigt intresserad av vad män i grupp håller på med.

Det var så laddat. Homoerotiskt, förstås, som så mycket inom fotbollen. Men också helt stillsamt, upphöjt, liksom heligt på ett sätt som kanske inte brukar vara fallet på en fotbollsplan. Halvt på skoj, halvt på allvar sa jag till min man: ”Den där målgesten är anledningen till att vi kvinnor tittar på fotboll.”

Sedan tänkte jag omedelbart att det väl egentligen bara är anledningen till att jag tittar på fotboll. Man ska akta sig för att generalisera i allmänhet och för att påstå att kvinnliga fotbollsfans blott är intresserade av de manliga spelarna, och inte av själva spelet, i synnerhet.

Men det är sant, åtminstone för mig. Jag studerar relationerna på plan, genom passningar, knuffar i straffområdet och vem som kramar vem när det blir mål. Jag tänker och tolkar och psykologiserar. Jag är helt enkelt väldigt intresserad av vad män i grupp håller på med.

I en text i nätmagasinet Slate, med rubriken ”Enough with the sad, put-upon woman essay”, argumenterar skribenten Rachel Connolly för att det skrivs för många texter av kvinnor som lidit sig igenom dåliga – inte våldsamma, bara dåliga – relationer med män. Har kvinnan inget som helst ansvar för att stå upp för sig själv, är den sammanbitet undergivna rollen verkligen bara hennes att uthärda?

Det är en rolig text, och sann, hon skriver ironiskt: ”Det tjänar ingenting till att göra slut med en man som inte stöttar en, eftersom nästa man knappast kommer vara bättre. I stället väntar vi tills han lämnar rummet och så klagar vi på honom.”

Gudarna ska veta att vi inte är bortskämda med mäns hemligheter

Hon skriver också om varför män sällan skriver den sortens privata texter som är så populära också på svenska kultursidor i dag: ”Manlig sårbarhet talas det fortfarande oerhört lite om. Män skulle kunna skriva essäer om att behöva göra slut till följd av att inte vilja ha barn samtidigt, eller om att känna sig omanlig av att få för låg lön, eller om att bli besviken när ens flickvän inte blir tillräckligt glad över ens framgång. Men det gör de inte, eftersom alla skulle skratta åt dem.”

Från de få svenska exempel som faktiskt finns vet vi att det är sant, och att det inte stannar vid skrattet. Alla hatar manlig svaghet. Den har inget värde i ett patriarkat, skriver Connolly, medan kvinnlig svaghet värderas alldeles för högt. Så varför berörde den där engelska målgesten mig så djupt?

Kanske för att den gav mig en sällsynt inblick i den manliga sårbarheten, så som den kan yttra sig på en fotbollsplan. Det kändes så privat! Jag fick se något hemligt! Och gudarna ska veta att vi inte är bortskämda med mäns hemligheter. Vi efterfrågar dem inte, inte på riktigt, men vad värre är: vi har kanske inte gjort oss förtjänta av dem.

Läs fler texter av Greta Schüldt.