Greta Schüldt: Männen i ”Seinfeld” befinner sig i ett evigt pojktillstånd

För ett par år sedan fick jag en Lego-byggsats föreställande Jerry Seinfelds lägenhet i ”Seinfeld” i födelsedagspresent av min man. Jag har fortfarande inte öppnat kartongen och byggt ihop lägenheten. Det tar emot eftersom jag tycker att själva lådan är så fin. I stället tronar den obruten på en hylla i hallen, och driver vårt lilla barn till vansinne – hon kan bara inte fatta att det finns en så tydligt leksakskodad sak hemma hos oss som hon under inga omständigheter får leka med, och som hennes mamma skriar i högan sky så fort hon nuddar.

Ironiskt nog är pappkartongen med ”Seinfeld”-lego en av få saker i mitt hem som också skulle passa i Jerry Seinfelds hem.

I helgen är det exakt 25 år sedan det sista ”Seinfeld”-avsnittet sändes på amerikansk tv, den 14 maj 1998, och det är sitcom-serien som kanske mer än någon annan förkroppsligar det ironiska nittiotalet. Det återspeglas i tv-karaktärernas flyktiga kärleksliv, i deras liberala inställning till vad som egentligen utgör en arbetsdag – och i Jerry Seinfelds man cave till lägenhet, där stora delar av serien som bekant utspelar sig.

Den som närstuderar Lego-byggsatsen kommer mycket riktigt att se ett Stålmannen-klistermärke på kylskåpet, vilket får tjäna som referens för det eviga pojktillstånd som Jerry, George och Kramer befinner sig i. På olika sätt är de alla, kanske främst Jerry, fast i en Peter Pan-loop som kan sammanfattas i serieskaparen Larry Davids motto för serien: ”No hugging, no learning”. Karaktärerna skulle aldrig behöva råka ut för något så sentimentalt som att lära sig av sina misstag, växa som människor eller visa uppriktiga känslor för varandra.

Hugging och learning hör ju vuxenvärlden till.

Från den första, rekordkorta säsongen (blott fem avsnitt, under en tid då tv-seriesäsonger ofta var över tjugo avsnitt långa) 1989 till den nionde och sista 1998 blev serien allt mer utflippad, intrigerna allt mer surrealistiska.

Poängen är att kvinnan är oskadd, och på det stora hela ointressant för Jerry

I ”The Merv Griffin show”, ett utpräglat nionde säsongen-avsnitt, dejtar Jerry en kvinna vars ärvda och mycket värdefulla samling av vintageleksaker i obrutna originalförpackningar driver honom till vansinne – inte helt olikt hur min dotter känner inför mitt ”Seinfeld”-lego. ”Three dates and she still won’t let me play with her toys”, utbrister Jerry indignerat, och börjar prompt droga sin dejt med starka värktabletter och rödvin för att få åtkomst till samlingen.

Scenerna där hon ligger avsvimmad i soffan medan Jerry – och så småningom också George och Elaine – leker med hennes actionfigurer och antika spelkonsoler är, med dagens mått mätt, kanske en smula plumpa. Bildspråket – och språket – alluderar förstås till övergrepp: ”What kind of sick, twisted creep are you?”, skriker dejten när hon till slut får reda på sanningen och konfronterar Jerry.

”Seinfeld”-lego. Foto: LEGO Ideas/MEGA

Men poängen är att kvinnan är oskadd, och på det stora hela ointressant för Jerry. Hon är på alla sätt och vis ett kap, och i en annan nittiotals-sitcom hade den manliga huvudpersonens självklara mål varit att få henne i säng – men Jerry är bara ute efter hennes G I Joe-docka.

För ett par år sedan cirkulerade en bild på internet som sades bevisa att Jerrys lägenhet var ”fysiskt omöjlig”. Kökets placering stämde inte med trapphuskorridoren, båda kunde inte existera på samma gång. Det var en scenografiteknisk kuriositet, förstås, men kanske väckte ritningen sådan uppmärksamhet för att den sade något större om ”Seinfeld”.

För hela premissen för serien, att fyra människor i 35-årsåldern kunde leva som förvuxna barn – no hugging, no learning – var ju fysiskt omöjlig. Kanske redan på nittiotalet, för alla som inte, säg, var med i Killinggänget. Men i än högre grad i dag, när det finaste man kan vara är ”den vuxne i rummet”. Det är svårt att säga vilket av alternativen som är värst.

Läs fler texter av Greta Schüldt.