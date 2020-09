Greta Thunberg läxar upp DN om klimatrapporteringen

Klimataktivisten Greta Thunberg besökte på tisdagen DN för att föreläsa om sin syn på klimatrapporteringen. Hon levererade bitvis svidande kritik.

Medierna skriver om smältande glaciärer, tinande permafrost och döende skogar. Men det här är bara symtom på klimatkrisen, som är något helt annat, menar hon.

– Den skriver ni i princip aldrig om.

Enligt Thunberg handlar klimatkrisen i dag nästan bara om en sak – tid. Hon jämför med hur det skulle vara om kustbevakningen väntade med att rycka ut och rädda en passagerarfärja för att det regnar och blåser för mycket.

– Om vi bortser från tidsaspekten i klimatkrisen kan vi fortsätta precis som nu, för problemen kan vi i så fall lösa sen.

Greta Thunberg föreläser i DN-huset. Foto: Roger Turesson

För att verkligen förstå klimatkrisen måste man förklara hur koldioxidbudgetar fungerar – något hon aldrig har sett i nyhetssammanhang, menar hon.

– Det är som att förklara ekonomi utan att nämna valutor, budgetar, börsmarknaden eller räntan. Med andra ord är det fullständigt absurt.

Thunberg hävdar att medierna är för dåliga på att förklara sådana här saker för sin publik.

– Ni har aldrig förklarat klimatkrisen, ni har rapporterat om klimatförändringar, om symtom på klimatkrisen, om klimataktivister med flätor och gul regnjacka som säger obekväma, klickvänliga citat.

Greta Thunberg tillsammans med DN:s kulturchef Björn Wiman (vänster) och chefredaktör Peter Wolodarski (höger). Foto: Roger Turesson

Hon betonar att medierna utgör klimatets sista hopp, att de har ansvar för att informera människor om hur alarmerande situationen är. Samtidigt har hon svårt att svara på vilka konkreta saker hon skulle vilja läsa mer av, utan menar att klimatkrisen måste genomsyra hela rapporteringen.

– Den behandlas i dag som lite kuriosa.

Thunberg anser också att rapporteringen fokuserar allt för mycket på henne själv.

– Om det är ett verktyg för att få upp intresset och öka medvetenheten är det väl bra antar jag, men ibland blir det lite absurt hur man fokuserar på individer och klimataktivister snarare än klimatkrisen.

Klimataktivisten säger att hon i dag nästan har slutat att göra intervjuer, eftersom hon vill uppmuntra medierna till att skriva om annat.

– Men det verkar inte ha tagit någon fart, säger hon och skrattar.

DN har under hösten bjudit in ett antal personer för att föreläsa om klimatkrisen och journalistiken. Senare i år kommer professor Johan Rockström samt The Guardians klimatredaktör Damian Carrington.

