Greta Thunbergs tegelsten kan bli den nya klimatbibeln

I början av ”Cool Water – På Den Gyldene Freden” sjunger Cornelis Vreeswijk med sorgsen röst att ”festen är över, fast alla festar”.

Även om temat förstås är ett helt annat i nysläppta ”Klimatboken”, så återfinns samma krassa budskap här.

Det är Greta Thunberg, i dag 19 år, som är upphovsmakaren till denna tegelsten som nu ges ut på en lång rad språk över hela världen. Här har hon lyckats få med sig över hundra forskare, författare, aktivister och journalister, som tillsammans – men med olika ingångar och i varsina kapitel – tar sig an mänsklighetens just nu absoluta ödesfråga.

Att festen är över framgår egentligen redan av bokens omslag, som visar en sammanfattning av temperaturen på planeten flera hundra år tillbaka i tiden. Staplarnas blå färgtoner som mot slutet övergår i rött indikerar helt enkelt att jorden blivit varmare, och som bekant är i dag medeltemperaturhöjningen uppe på närmare 1,2 grader jämfört med förindustriella nivåer.

Att alla ändå festar vidare – åtminstone i de rika delarna av världen – råder det heller ingen tvekan om. Snart 30 år av internationella förhandlingar, och utsläppskurvan pekar fortfarande inte ens åt rätt håll. Samtidigt är det bara sju år kvar till 2030, det år då utsläppen i princip måste ha halverats globalt om vi fortsatt ska ha en chans att begränsa uppvärmningen till max 1,5 grader.

Vi står alltså gemensamt inför en enorm uppgift. Som inte blivit direkt lättare av att regeringen i det land som Greta Thunberg själv kommer ifrån nyligen presenterade en statsbudget som väntas öka utsläppen kraftigt under de kommande åren. Något som dessutom skedde bara dagar innan starten av årets stora klimatförhandlingsmöte i Egypten.

”Klimatboken” av Greta Thunberg.

”Klimatboken” är på så sätt vältajmad i både svensk och internationell kontext. Överlag är den också en faktamässig fullträff. Som en IPCC-rapport som faktiskt går att läsa. Därmed en mardröm för vetenskapens alla förnekare, fördröjare och förvillare som nu måste ta sig an inte bara Greta och ”några konstiga skolbarn” (som hon själv uttrycker det), utan även vad som har formats till ett rätt imponerande lag av vuxna som valt att sluta upp vid ungdomarnas sida.

Visserligen håller de många texterna i ”Klimatboken” en ganska ojämn nivå. Men de bästa, skrivna av bland andra den brittiska författaren George Monbiot och den svenska journalisten Elin Anna Labba, lär göra ett bestående intryck på många läsare. Bokens styrka är samtidigt den oerhört kompakta textmassan. Där sida efter sida liksom nöter in budskapet att klimatomställningen visserligen blir dyr, men att det finns ett pris vi också behöver betala om vi väljer att inte ställa om, och det är att planeten till sist blir obeboelig.

Till bokens svagheter hör framför allt den märkliga hanteringen av bildmaterialet. Greta Thunberg lyckas visa att samarbete är fullt möjligt mellan människor från olika länder, kulturer och generationer, men hon missar öppet mål när hon väljer att inte ha med några bilder på alla dem som medverkar. Texterna blir på så sätt onödigt opersonliga och därmed inte alls lika lättillgängliga som annars vore fallet.

Lite komiskt är det också när Greta Thunberg i en av sina egna texter svingar vilt mot nyhetsmedierna för att de gärna använder sig av bilder på sådant som isbjörnar och smältande isar. ”Knappast några vardagliga händelser som särskilt många kan relatera till”, skriver hon, varpå hon sedan själv använder sig av bilder på just isbjörnar och smältande isar, toppat med tiotals grafer och diagram.

”Klimatboken” är en sorts medveten återupprepning. Ännu ett försök att få folk att lyssna till det som vetenskapen säger

Det bör kanske nämnas också att Greta Thunberg de senaste åren ställts inför ett minst sagt besynnerligt dilemma. För ju mer hon sagt saker som ”Jag vill inte att ni lyssnar på mig, utan att ni lyssnar på forskarna”, desto mer har fokus hamnat på henne som person, alltså precis tvärtemot det hon själv har velat.

Ändå har hon vägrat ge sig. Ta bara skolstrejken som hon efter sina tre veckor utanför riksdagen valde att fortsätta med. Eller för den delen bildandet av Fridays for Future-rörelsen, de två seglatserna över Atlanten, alla tal och anföranden runt om i världen, all medverkan i filmer, i dokumentärer och i nyhetsintervjuer, alla pengar hon dragit in på böcker eller genom priser som hon sedan snabbt skänkt bort till olika organisationer. Ja allt det här handlar egentligen om en och samma sak: att få fler att uppmärksamma den miljö- och klimatkris som vi som mänsklighet just nu rusar emot och som forskarna så länge har varnat för.

”Klimatboken” kan därför ses som en sorts medveten återupprepning. Ännu ett försök att få folk att lyssna till det som vetenskapen säger.

När Greta som 15-åring påbörjade sin skolstrejk hade hon med sig en bunt med utprintade A4-papper, på vilka hon själv hade punktat ned ett tiotal viktiga fakta om klimatet som hon tyckte att fler borde känna till. Flygbladen har nu bytts ut mot en femhundrasidig bok, och det är förmodligen bara en tidsfråga innan förespråkarna skämtsamt, och kritikerna mer indignerat, kommer börja kalla ”Klimatboken” för ”Klimatbibeln”.

Eftersom DN:s klimatreporter Alexandra Urisman Otto medverkar i ”Klimatboken” recenseras den av Anders Hellberg, reporter på Aktuell Hållbarhet.

