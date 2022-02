Greta Thurfjell: ”And just like that” får mig nästan att längta efter trauma-tv

”I en värld som är besatt av offerskap, har traumat kommit att bli vägen till status?”

Det låter som en fråga Carrie Bradshaw hade kunnat ställa sig i ”And just like that”, om ”And just like that” hade varit mindre av vad i hela friden det nu var och mer av en mörk nytappning av ”Sex and the city” där Carrie tagit det röda pillret och blivit lite edgy.

Tyvärr valde serieskaparen Michael Patrick King en annan, djupt outgrundlig väg, och frågan ställs i stället av litteraturkritikern Parul Sehgal i The New Yorker. I essän ”The case against the trauma plot” avhandlar hon traumat som motor i samtida kultur. En typisk modern huvudperson i en roman, film eller tv-serie sammanfattar Parul Sehgal såhär: ”Något tynger henne, gör henne ensam och ogenomtränglig, tills hon plötsligt tappar kontrollen och hennes historia spiller ur henne i form av ett erkännande eller en tillbakablick.”

Konceptet känns igen från en lång rad samtida tv-serier – Parul Sehgal räknar upp ”Ted Lasso”, ”WandaVision” och ”Fleabag”, men tanken går också till ”Sharp objects”, ”Big little lies” och svenska ”Bron”. Var och varannan nyutgiven roman, inte sällan av en debutant, är en ofta självupplevd historia om ett personligt trauma, vare sig det är en uppväxt i en sekt, sexuella övergrepp eller en svår men överlevd sjukdom.

”Trauma har blivit synonymt med bakgrundshistoria”, skriver Parul Seghal och tar som exempel Hanya Yanagiharas omåttligt populära roman ”Ett litet liv”, där huvudpersonen Jude genomlever så många trauman att han till slut, i läsarens ögon, reduceras till sina ptsd-symtom. Jag är en enkel själ och tyckte mycket om Hanya Yanagiharas ”Ett litet liv”, liksom om ”Fleabag”, men det ligger något i Parul Sehgals tanke om traumat som ett alltför slappt berättartekniskt grepp.

Mycket kan man säga om ”And just like that”, ”Sex and the city”-uppföljaren vars första säsong tog slut i veckan, men det är inte en serie som frossar i trauma. Tvärtom är det förbryllande hur karaktärerna, trots alla stora och små motgångar de möter, tycks så opåverkade. Ingenting som har hänt har någon som helst betydelse för något som händer, alla reaktioner känns godtyckliga, scenerna som följer på varandra hänger inte ihop.

Efter ett långt och, förmodar man, lyckligt äktenskap dör Carries man Big i det första avsnittet. Genom resten av säsongen säger hon, i varje scen där hon har repliker, det vill säga i varje scen: ”Min man dog.” Visst kan det vara trovärdigt att en sörjande änka måste upprepa faktum för att till slut landa i sorgen. Men hon landar ju inte! Inte ens efter att ha skrivit sin egen traumamemoar, ”Loved & lost”, om förlusten!

Eller kanske är det tittaren som inte landar, som aldrig får nå fram till någon verklig känsla, eftersom det raskt skyndas vidare från varje ansats till fördjupning eller förankring i karaktärernas personligheter?

En frekvent förekommande kritik mot ”And just like that” har varit att serien gjorde en stor sak av, och sedan tycktes glömma bort, Mirandas alkoholism. Efter att i första halvan av serien gått runt med skramlande tomflaskor i ryggsäcken bytte hon spriten mot kärleken till den ickebinära Che – en våldsamt populär men aggressivt tråkig ståuppkomiker – och skilde sig från sin man, Steve. När Steve påminner Miranda om att det inte är första gången hon tröttnat på hans trygga förutsägbarhet är det närmast chockartat för tittaren. Kommer han ihåg deras relation? Resten av invånarna i ”And just like that”-universumet tycks drabbas av minnesförlust mellan varje avsnitt.

Karaktärerna, vars själar och hjärtan vi lärt känna under de sex säsongerna av ”Sex and the city”, har i ”And just like that” själsdjup i nivå med en vattenpöl. Det är så att man börjar längta efter trauma-tv.

Läs mer om tv-serier och fler texter av Greta Thurfjell.