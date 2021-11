Greta Thurfjell: Berättelser om förlossningar är vår tids skräcklitteratur

I Pooneh Rohis ”Hölje” drabbas en kvinna av minnesförlust som tycks psykotisk efter sitt barns förlossning. I Elinor Torps ”Moderkakan” blir en nyförlöst kvinna kvar på BB eftersom hon inte slutar blöda. I Elisabeth Berchtolds ”Modersmyter” föder en kvinna barn med hjälp av sugklocka och ”spricker ner till anus”. I Olga Ravns ”Mitt arbete” kämpar en kvinna för att älska sin nyfödda son. I Elise Ingvarssons ”De näst största städerna” kämpar en annan kvinna för att älska sin nyfödda son. I Emilia Millares ”Bära frukt” avslutar en kvinna en långt gången graviditet på grund av ett hjärtfel och föder ett dött barn.

Och det här är bara årets skörd av litterära förlossningsskildringar. Böckerna om att bära, föda och ta hand om ett nytt liv hopar sig på hyllorna, och inte sällan kretsar de kring mardrömsscenarion kopplade till graviditet och förlossning.

Samtidigt som fiktiva föderskor ådrar sig svåra förlossningsskador och psykiska problem är verklighetens BB-kris mer akut än någonsin, med följder också för de födande – under förra året fick 929 kvinnor i Stockholm inte plats på förlossningen. Enligt en SVT-granskning har hög arbetsbelastning varit en bidragande orsak till sex barns död i samband med förlossning sedan 2018.

Under hösten har barnmorskor sagt upp sig i drivor från förlossningsklinikerna, över 100 stycken sedan årsskiftet, på grund av den omänskliga arbetsbelastningen. Samtliga chefer på Södersjukhusets förlossningsavdelning har lämnat sina uppdrag. Efter några veckors intensivt stormande i och utanför media, och efter att den politiska oppositionen med Aida Hadzialic (S) i spetsen krävt det moderata finansregionrådet Irene Svenonius avgång om hon inte omedelbart tänkte tillföra resurser till huvudstadens förlossningsvård, har nu Svenonius lovat över en halv miljard kronor till förlossningsvården under de kommande tre åren och gått med på barnmorskornas egna minimikrav om ”en barnmorska per födande”.

Men krisen har pågått länge och nämns inte i någon större utsträckning i romanerna. Snarare är det det personliga traumat som bearbetas i dessa böcker, och i intervjuer med författarna framgår det ofta att berättelserna är baserade på egna upplevelser. Liksom i fallet med de många samtida romanerna om att få cancer, om att ha en anhörig med demens, om att ha en alkoholist till förälder eller om att växa upp i en sekt, framstår förlossningstraumagenren närmast som en ny och snabbt växande terapiform.

Fungerar skrivandet som ett alternativ till att lägga sig på divanen? Kan det vara terapeutiskt också för läsaren, som kanske gått igenom samma sak och med ljus och lykta söker igenkänning? Är det på tiden att denna kvinnliga erfarenhet tar plats i kulturen, eller är det ett cyniskt sätt för förlagen att kränga böcker med löpsedelsvänliga signalord?

Mammamonster. Illustration: Stina Wirsén

Jag skriver till Mikaela Blomqvist, litteraturkritiker i GP och psykolog. Varför tror hon att utgivningskatalogerna just nu fylls av förlossningsskildringar?

– Snarare än krisen i förlossningsvården tror jag att det hänger samman med en generell otydlighet i samhället. Vad innebär det att bli mor i dag? Den frågan har inte längre något självklart svar. Alla strukturer är så upplösta. Kanske väcker det ett behov av att skriva, svarar hon.

På frågan om hon tror att det i dag ges ut fler romaner skrivna i terapeutiskt syfte än tidigare svarar hon att det åtminstone är hennes känsla.

– Att den skrivs är inte underligt, men varför ges den ut? Det finns en hunger efter människors berättelser som jag tycker är otäck. En bok bör aldrig likna ett skrik – mycket som kommer ut i dag gör just det.

Hur ser du som psykolog på romanskrivande som traumabearbetning?

– Ordet trauma tycker jag ska reserveras för erfarenheter av krig eller mycket våldsamma händelser, som allvarliga olyckor, mordförsök och så vidare. Att föda barn är inget trauma utan något helt normalt. Jag tror att överanvändningen av ordet säger något viktigt: Många människor tror att de ska kunna gå genom livet utan att lida. När man är med om något svårt kan det förstås finnas ett behov av att klargöra saker för sig själv. Jag tror dock att det är bra att samtala med någon för att inte fastna alltför mycket i de egna tankarna.

Och som litteraturkritiker?

– Det går att skriva intressant om vad som helst, och omvänt. En svår erfarenhet gör ingen människa till författare, men en författare kan såklart göra litteratur av sina erfarenheter, menar Mikaela Blomqvist.

Lars Norén motsatte sig idén om skapande som terapi. ”Tvärtom tror jag skrivandet kan fördröja eller konservera problem och trauman”, sa han, vilket DN:s kritiker Jacob Lundström nyligen uppmärksammade i sin recension av den Dramaten-aktuella ”Tiden är vårt hem”. Själv undrar jag om det också i någon mån gäller läsandet. För att skriva är kanske per definition att konservera ett trauma, inte minst eftersom man i någon mån kommer att förknippas med det man skrivit. Kan man verkligen gå vidare från ett trauma om man för all framtid kommer att tvingas prata om det i allsköns intervjuer och bokmässemontrar?

Att läsa är däremot – åtminstone en bra dag – att stå med armarna vidöppna, redo att ta emot. Och det jag från roman efter roman tar emot är blod, sfinkterrupturer, förlamande depression, mer blod, panik, död. Jag har armarna fulla av andra kvinnors trauman.

Jag frågar Mikaela Blomqvist om man kan använda andras liknande erfarenheter för att försonas med sina egna – läsa sig ur ett trauma, om man så vill.

– Jag tror inte på litteraturen som spegel. Däremot tror jag att den kan ge en känsla av rymd som blir särskilt viktig då man är olycklig, svarar hon.

Om jag inte redan hade fött ett barn skulle jag vara livrädd för att föda barn. Allt tyder nämligen på att det är inte bara livsfarligt, utan också på det stora hela en upplevelse som inte är värd mödan. Om du och ditt barn mot förmodan överlever, tycks samtiden säga till mig, får du i stället räkna med omedelbara och oåterkalleliga anknytningsproblem. Kanske, bara kanske, kan du få slippa att behöva jämföra ditt underliv med en vidsträckt Sverigekarta. Men då kan du å andra sidan glömma att du kommer känna något för den nyfödda.

I ”Moderkakan” kallas barnet för ”byltet”, i ”Hölje” bara för ”ett stycke kött”. En känsla av alienation präglar relationen mellan mamma och barn, i ”Hölje” så till den milda grad att den nyförlösta mamman känns direkt farlig, både enligt hennes milt oroade omgivning och den skräckslagna läsaren. Ibland tycks det närmast som om dessa romaner borde sorteras ihop med deckar- och skräcklitteraturen i bokhandlar och på bibliotek. Appellerar de inte delvis till samma känsla hos läsaren? Jag upplever åtminstone att jag bläddrar febrigt, nervigt, eftersom jag är så orolig för vad som ska hända härnäst.

Under höstens förlossningsvårdsprotester har jag upprepade gånger sett kritik mot att den nyförlösta ombeds betygsätta förlossningen på en skala från ett till tio. Betygsättandet – i synnerhet i ett så milt uttryckt omtumlat tillstånd – må vara ett nyliberalt new public management-otyg, men ofta handlar inte kritiken om systemet i sig utan om att man i efterhand tycker sig ha satt ett för högt betyg. Det tycks råda någon sorts konsensus om att förlossningar i regel är tvåor, men att man av ren och skär förvåning över att vara vid liv svarar ”åtta”.

Men en förlossning måste inte vara en skräckfilmsupplevelse, inte ens på ett Stockholmssjukhus under pågående BB-kris. Möjligen finns det hos den läsande allmänheten ingen enorm längtan efter att läsa om lyckliga litterära förlossningar – i ärlighetens namn inte hos mig heller – men jag undrar vad dessa ständiga skandalrapporter från helvetets nedre kretsar, förlåt, förlossningsrummen gör med oss. I offentligheten finns bara två bilder av hur ett barns födelse går till: antingen andas man ut barnet och lyfter det mot soluppgången som en tecknad lejonunge, eller så lämnar man sjukhuset med en alltigenom ond erfarenhet.

I själva verket finns det förstås lika många bilder som det finns födslar. En förlossning är med största sannolikhet inte en upplevelse fri från smärta, kanske är den inte ens fri från lidande, men just därför kan den lära den skräckslagna samtidsmänniskan något om lidandets och livets väsen. Jag vet det eftersom det hände mig. Min dotters förlossning lärde mig mer än jag kan uttrycka i ord. Inte ens om jag fick en roman på mig skulle jag kunna fånga det jag förstod under dagarna på BB. Det kanske är det som är problemet – för de verkligt mystiska erfarenheterna finns inget språk. Inga lätta förlagskontrakt.

