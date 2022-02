Greta Thurfjell: Det finns saker man inte måste tjäna pengar på, trots att man uppenbarligen kan

Some things I do for money, some things I do for free, sjunger Jonathan Johansson på sin nya singel ”På boulevarden”, men raderna har han lånat från The Knifes kusliga mästerverk ”Marble house”. När Karin Dreijer sjunger orden låter de mer som ett förtäckt hot än ett antikapitalistiskt statement, men Jonathan Johansson placerar dem i ett annat, mer materialistiskt sammanhang.

”På boulevarden” är en protestsång mot flärden på shoppinggator som Manhattans Fifth Avenue, Roms Via del Corso och Stockholms Biblioteksgatan. En lite motvillig studie av de rika, rena, väldoftande människornas livsstil. Love Antell i Florence Valentin sjöng en gång ”jag är inte imponerad av röda mattorna överallt på Biblioteksgatan”, men saken är den att Jonathan Johansson är imponerad. Eller i alla fall fascinerad. Och äcklad. Han skildrar den blandning av åtrå och avsmak som dyra saker kan framkalla hos en, en akut känsla av smutsighet mitt på de högblankt polerade butiksgolven.

Karin Dreijers lånade textrader är ett mantra att hålla fast vid när Guldfynd säljer bijouterier i samarbete med fostermamman till den döda treåringen ”Lilla hjärtat”, när det är barn- och ungdomspsykiatrins tur att läggas ut på entreprenad i Dalarna, och när influerare använder sina hem, sina förhållanden, sina barn och/eller sina själar för att hjälpa företag att sälja fler plastiga sexleksaker och låneförmedlingstjänster. Vart jag än vänder mig i informationsflödet ser jag hur människor rear ut sin integritet. Men vad är värdighet värt i jämförelse med en rabattkod på ett nätapotek?

Det kanske låter banalt, eller till och med världsfrånvänt, men det finns saker som man inte måste tjäna pengar på trots att man uppenbarligen kan. Barns psykiska ohälsa, till exempel. Eller barns död. Oavsett om det gäller Region Dalarnas blågröna styre eller en simpel smyckesbutikskedja vittnar profithungern om ett bottenlöst moraliskt mörker. Pengarna trumfar allt.

Men vilka är anledningarna till att som enskild individ sälja grej med sig? Eller, kort och gott, sälja sig? Den rena ekonomiska vinsten tycks utblandad med dunklare, och samtidigt på något vis mänskligare, motiv.

Indirekt beskylls den blodtörstiga folkmassan, följarna som ropade efter mer intimitet

Det var inte för att tjäna pengar som Cissi Wallin livesände sin förlossning på Instagram, skriver hon i en Expressenkrönika (16/2). Hon ångrar att hon visade upp denna djupt intima stund för sina nästan 100 000 följare, men hon gjorde det inte i syfte att finansiera sina nära förestående blöjinköp eller babysimlektioner, utan för att… ja, hon vet inte riktigt. Det var väl något med uppmärksamheten.

Det är inte första gången Cissi Wallin tar avstånd från sitt ”gamla” jag, men ångern tycks aldrig riktigt leda till någon djupare reflektion eller uppgörelse med den egna skulden för att det blev som det blev. Indirekt beskylls den blodtörstiga folkmassan, följarna som ropade efter mer intimitet, men hennes egna bevekelsegrunder för det ena eller det andra ställningstagandet förblir outforskade. Rollen som Instagrams främsta agitator, ständigt redo att bussa nämnda folkmassa på vem som helst som inte levde upp till hennes ideologiska krav, har hon lämnat bakom sig. Men mysteriet med den förment feministiska frontfiguren består. Om hon inte gjorde det for money, varför gjorde hon det då for free?

”På boulevarden” är bara en poplåt, vers och refräng, men den ger i all sin enkelhet en bild av ett ideal bortom konsumtionslusten och frontfigursfixeringen som präglar vår tid. Det är helt enkelt hederlighetens dygder som Jonathan Johansson lovsjunger:

Är du en medelmåtta/eller ett geni/finns det en plats för dom/som försöker att hålla i/att man betydde nåt för dom som kom nära/att göra arbetet, att göra sitt bästa

Det är ett underbetyg till senmoderniteten att så självklara ord känns så radikala.

