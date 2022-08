Greta Thurfjell: Jag fasar för en ”Gladiator 2” full av influerare

Vissa filmer ska man se på sommaren. Det är svårt att sätta fingret på vad det är som gör vissa filmer till sommarfilmer – de behöver inte utspela sig på sommaren, och de behöver inte nödvändigtvis vara lättsmälta, även om båda sakerna kan hjälpa. Jag har tillbringat sommaren med att argumentera för att det inte passar sig att se ”Nattvardsgästerna” på sommaren, men däremot gärna ”The talented mr Ripley”.

Framför allt ska man ha sett filmerna förut. En kvalmig julikväll är inte rätt tidpunkt för att sitta och scrolla på någon obskyr strömningstjänst. Det är rätt tidpunkt för ”Amadeus”.

”Gladiator” är en sommarfilm. ”Les Misérables”, musikalen från 2012, är en sommarfilm. Av detta skulle man kunna dra slutsatsen att definitionen av en sommarfilm är att Russell Crowe spelar en fysiskt starkt, psykiskt plågad man, vilket inte vore helt felaktigt.

Eftersom det har varit sommar har jag nyligen sett just sommarfilmen ”Gladiator”. Nästan samtidigt har en första skådespelare till uppföljaren, den länge omtalade men hittills aldrig genomförda ”Gladiator 2”, presenterats: Spencer Treat Clark, som spelar kejsare Commodus syster Lucillas lilla son Lucius i den första filmen från 2000.

Regissören Ridley Scott, denna 84-åriga arbetshäst, har i många år antytt att en uppföljare skulle kunna komma att kretsa kring en vuxen Lucius, eftersom den inte gärna kan handla om Russell Crowes gladiator Maximus som – spoiler alert, antar jag – dör en ärofylld död i ”Gladiator”. Det tisslas och tasslas i internets avkrokar, om tillbakablickar och övernaturligheter som skulle kunna få Maximus tillbaka, men hittills är ingenting känt om filmens handling.

Jag är principiellt emot uppföljare till fulländade filmer – nämn inte ”Blade runner 2049” eller ”Dirty dancing: Havana nights” i min närhet – och kan därför inte känna någon större glädje över att ”Gladiator 2” till sist verkar bli av, fastän jag dyrkar föregångaren.

Däremot är jag nyfiken på hur Ridley Scott denna gång tänker förhålla sig till det verkliga romarriket. Trots att han ursprungligen ville göra ”Gladiator” till en så historiskt korrekt skildring av antikens Rom som möjligt tvingades han med tiden göra avkall på en rad detaljer, vilket fick minst en av de konsulterande historikerna att säga upp sig i protest.

I en tidig manusversion förekom till exempel scener där Maximus, som stigande stjärna på gladiatorhimlen, gjorde reklam för olivolja. Av någon anledning ansågs det inte trovärdigt för en modern publik, trots att det var vanligt att verklighetens gladiatorer rekommenderade diverse produkter och att deras namn användes i annonssammanhang, och scenerna filmades därför aldrig.

Som av en händelse skriver författaren Peter Fröberg Idling om just gladiatorerna som influerare i en aktuell text i Vi Läser (16/8): ”De mest populära kunde också ingå ett slags sponsoravtal med utvalda näringsidkare, som fick använda deras namn i sin marknadsföring: Den oövervinnlige Spiculus föredrar vinet från Marcus Flavius gårdar, eller något i den stilen.”

År 2000, när ”Gladiator” kom, var biopubliken kanske inte redo för antikens sponsrade samarbeten. Men kan Ridley Scott motstå frestelsen i dag? Kommer han verkligen inte att låta den vuxna Lucius tråna efter en bröstplåt endorsad av antikens svar på Alexander Abdallah? Kan han undgå att ta tillbaka Russell Crowe för en enda återblicksscen, i vilken han yttrar sina bevingade ord: ”What we do in life echoes on Instagram”?

Mest av allt oroar jag mig för återväxten. Gemensamt för genren sommarfilm är nämligen att filmerna ska ha några år på nacken. Jag vill inte behöva sitta, en kvalmig julikväll 2035, och tänka: ”Åh nej, inte ’Gladiator 2’, filmen om gladiatorspelen på Avicii Arena.”

Läs fler texter av Greta Thurfjell.