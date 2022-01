Greta Thurfjell: Julia Fox och Kanye Wests romans är så nära fantasy vi kommer

Kanye Wests romans med skådespelaren Julia Fox må ha pågått i blott ett par veckor, men dess ogenerade grandiositet har slagit allmänheten med häpnad.

I rapporteringen har hennes relativa vanlighet lyfts fram – som en dygd, förstås, eftersom världen föredrar en girl next door framför en megastjärna som rapparens exfru Kim Kardashian, men också som ett löfte. Hur många där ute som i dag drömmer om att vara ihop med Kanye West kan eventuellt diskuteras. Ändå tycks det underliggande budskapet i denna kärlekshistoria vara: kan hon lyckas så kan jag.

Men Julia Fox är inte, annat än i jämförelse med sin föregångare, åtkomlig. Knappt med Hollywoodmått mätt kan hon kallas en girl next door-typ, med sitt blunddockeansikte och en kropp som liknar den handrörelse en viss typ av man gör när han vill berätta för en kvinna vad män egentligen gillar för kroppar. Hon har en minst sagt brokig bakgrund – uppvuxen med sin morfar utanför Milano, sedermera tonårsdominatrix (!) på Manhattan, vid sjutton års ålder nära att dö av en överdos. Den som följer henne på Instagram får inblick i hennes livs ytterligheter, och det redan innan Kanye West kom in i bilden – ena dagen mamma till en ettåring vars pappa aldrig behagar komma hem från New Yorks inneställen, andra dagen bystigt bombnedslag på röda mattan.

Jag har varit tokig i Julia Fox sen hon slog igenom som Adam Sandlers älskarinna i diamantdramat ”Uncut gems” från 2019, men jag kan inte påstå att hon är särskilt relatable.

Relatability, som för enkelhetens skull kan översättas till identifikation, är annars en valuta för vår tid. Mycket har sagts om den perfekta yta som kändisar visar upp i sociala medier, men lika sant är att offentliga personer ofta månar om att bjuda in sina fans bakom kulisserna. Visa upp sin vardag, sitt osminkade ansikte, sin smutstvätt eller sin psykiska ohälsa. Vara relatable, på internetspråk. Intimiteten är en modern handelsvara, trots att den per definition blir falsk när den i perfekt uppmätta portioner prånglas ut till följare och fans.

Om en influerare lägger upp en spegelselfie där det i bakgrunden står skor huller om buller, som i min hall, betyder det att mitt liv också i övrigt liknar hennes?

Men samtidsmänniskans önskan om att få identifiera sig – kändisarnas smutstvättsbilder är ju inte bara ett försök att göra sig mer populära hos ”folket”, utan också något som ”folket” efterfrågar i kommentarsfälten – syns inte bara i skvallerpressen och på svenska galapremiärkändisars Instagramkonton.

Kanske har Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson inte rätt i att ”skildringar av medelklassliv av medelklassförfattare för en medelklasspublik värderas högre än annat”, som hon nyligen skrev. För nog har det rynkats en del på näsan åt både Lydia Sandgrens ”Samlade verk” och Johanna Hedmans ”Trion”, för att ta ett par exempel i genren? Såväl Pettersson som Annina Rabe i Expressen är också noga med att ta avstånd från Elin Cullheds ”Eufori”. Men det stämmer nog, som Pettersson antyder, att identifikation har blivit ett allt vanligare verktyg för både kulturskapare, kritiker och konsumenter att ta till.

Det syns i hur kritiker läser romaner – är det autofiktion eller ej? kan man känna igen gatorna huvudpersonen går på? går persongalleriet att härleda till verkliga, kanske rentav kända personer? – och i hur varje omtalad tv-serie klipps sönder till memevänliga bildrutor som sprids över internet med bildtexten ”me”. Kan jag känna igen mig? Vad har det här med mig att göra? Om en influerare lägger upp en spegelselfie där det i bakgrunden står skor huller om buller, som i min hall, betyder det att mitt liv också i övrigt liknar hennes?

I en sådan tid är Kanye West och Julia Fox en välkommen verklighetsflykt. Ingen av dem går att relatera till, och det är som det ska vara. Att någon man gått på ett par dejter med plötsligt skulle fylla en hotellsvit med Balenciagakläder åt en är det närmaste den identifikationssjuka kommer fantasy.

