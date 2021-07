Greta Thurfjell: Kapitalism och dålig fantasi gör filmens värld allt tråkigare

Det spelar ingen roll hur många gånger jag har sett den nya trailern till ”The many saints of Newark” – varje gång ”Woke up this morning” börjar spelas i slutet får jag tårar i ögonen. Jag förstår förstås att det är precis så sentimentalt jag förväntas reagera men jag kan inte hejda mig. Signaturmelodin till ”Sopranos” är nästan lika ikonisk som tv-serien själv.

”The many saints of Newark” har planerad biopremiär i oktober och är en så kallad origin story – ursprungsberättelse – om Tony Soprano, plågad maffiaboss och huvudperson i ”Sopranos”. Den bortgångne skådespelaren James Gandolfinis egen porträttlike son, Michael Gandolfini, spelar den unga Tony i skildringen av uppväxten i skuggan av New Jerseys raskravaller på sextiotalet. Filmen sägs visa hur ”den lättpåverkade tonåringen blir den allsmäktige maffiabossen vi alla känner”.

Det brukar rynkas lite på näsan över detta koncept, iallafall bland kulturskribenter. Det anses väl helt enkelt vara ett billigt knep. Häromåret frågade sig DN:s Johan Hilton i sin recension av den ”Gökboet”-parafraserande tv-serien ”Ratched”: ”Var går egentligen gränsen mellan en så kallad origin story och att snylta på ett varumärke?”

Och visst finns det en påtaglig brist på originalitet i samtidskulturen – allt är prequels, sequels, spinoffs, reboots. Filmarkiven finkammas på jakt efter historier att stöpa i ny, ofta ”mörk” eller kanske mer ”medveten” form. Bioaktuella ”Cruella” är till för att fördjupa förståelsen för den svartvithåriga antagonisten i ”101 dalmatiner”. Sommarens storfilm ”Black widow” ska göra upp med bilden av Scarlett Johanssons Marvelhjälte som Avengers eget våp. På en lista på Filmstadens hemsida över filmer att se fram emot under året är 25 av 30 nyfilmatiseringar eller uppföljare i redan existerande filmuniversum.

Helt säkert är en del av förklaringen ekonomisk. Filmbolagen föredrar att satsa på trygga kort, på sådant som de redan vet att publiken vill se, gärna med förankring i barndomen hos de som växte upp på åttio- och nittiotalet. Uppenbarligen finns det få saker som i dag är mer lukrativa än att göra barnfilmer för vuxna.

Samtidigt är det enda som lyckats ena Sverige sedan Per Albin Hansson vilken dålig idé det vore att nyfilmatisera ”Vi på Saltkråkan”. För att inte tala om den annalkande spelfilmsversionen av ”Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton”. Personligen ställer jag mig också försiktigt tveksam till att det behövs en ny version av ”Utvandrarna” där Kristina är ”en mer modern kvinna som kan stå på egna ben”, som skådespelaren Lisa Carlehed beskriver sin rollfigur i den kommande filmen. Vad ska hon göra på de benen, stå kvar i Småland?

Om behovet av att gång på gång ”starta om” filmer främst tyder på en blandning av dålig fantasi och kapitalism finns det kanske ändå något mer intressant i de förment fördjupande origin story-filmerna. För skulle man inte kunna se något vackert i detta omättliga behov av att förstå fiktiva personer, vare sig de är superhjältar, superskurkar eller som folk är mest?

Kanske är det kbt-skeptikern i mig som vill hitta psykoanalytiska förklaringsmodeller till att människor, verkliga och fiktiva, beter sig som de beter sig. Men jag ser verkligen fram emot ”The many saints of Newark”. Inte för att ”Sopranos” i sig led någon brist på psykologiserande av sin huvudperson, utan för att jag är lika nostalgisk som vilken millennial som helst.

Som alla andra trygghetsnarkomaner har jag nyligen sett om serien och nu lider jag av abstinens. Filmens handling är av underordnad betydelse så länge jag får se ett gäng italienskättade farbröder sitta utanför Satriale’s köttaffär och slänga käft. Gabagool-ätande är inte valfritt.

