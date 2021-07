Greta Thurfjell: Någon borde berätta för Inger Nilsson om Streisandeffekten

Det brukar kallas Streisandeffekten, det faktum att ju mer energi någon lägger på att dölja något, desto mer synligt blir det. Döpt så efter att musikalstjärnan Barbra Streisand år 2003 stämde en fotograf för att ha publicerat en bild på hennes hus – eller egentligen på en bit kalifornisk kustremsa där hennes hus syntes i bild – på nätet. Innan stämningen blev känd hade bilden laddats ner totalt sex gånger. Under månaden som följde på stämningen besökte nästan 500 000 personer hemsidan där bilden fanns att se.

Det har gått femtio år sedan Inger Nilsson spelade Pippi Långstrump i tre filmer och en tv-serie, vilket betyder att Inger Nilsson har ägnat femtio år åt att undanbe sig att behöva prata om Pippi Långstrump. Någon borde berätta för henne om Streisandeffekten.

Hennes sommarprat börjar på ett möte med en icke namngiven teaterchef på en icke namngiven teaterscen. ”Det förstår du väl att vi inte kan ha lilla Pippi på teatern”, ojar sig teaterchefen till den unga Inger Nilsson, som nyss utexaminerats från scenskolan i Göteborg. Och så ska det fortsätta. Genom livet och genom sommarpratet.

För mycket Pippiminnen blir det, både positiva och negativa. Som för många barnstjärnor präglas Inger Nilssons tillvaro av att ständigt påminnas om sin barndoms roll, i mataffärer och taxibilar, på resor och föräldrars begravningar. På sin egen studentmottagning tvingas hon be sin pappa att inte hålla tal till Pippi, utan till Inger.

Det är förstås svårt att lösgöra sig från en så formativ upplevelse, och hennes idoga försök har inte tjänat mycket till. Som åren då hon vägrade ta namnet ”Pippi” i sin mun – ett beslut hon minst sagt tycks ha omprövat sen dess, även om jag förstår att det finns ett visst mått av damned if you do, damned if you don’t här. Om sin man- och barnlöshet konstaterar hon krasst: ”Det är ingen hit på äktenskapsmarknaden att ha varit barnstjärna, eller kändis överhuvudtaget.”

”Jag drömmer om en enda tidningsrubrik som inte innehåller ordet ’Pippi’”, avslutar hon sina nittio minuter. Det är svårt att inte sympatisera med en sådan önskan. Men det är också svårt att förstå varför Pippi isåfall präglat programmet så till den milda grad.

