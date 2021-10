Greta Thurfjell: När Lana Del Rey längtar efter någon att titta på tv med är romantiken död

Romantiken är död.

”If this is the end, I want a boyfriend / Someone to eat ice cream with, and watch television”, sjunger Lana Del Rey på nya albumets ”Black bathing suit”, och det är hisnande långt ifrån hennes tidigare romantiserande av det himlastormande, förtärande, destruktiva förhållandet. Att resan mot detta vegetativa mysbyxemål varit flera album lång gör inte sorgen mindre. Vi har samlats här i dag för att ta farväl av drömmen om kärleken, det är dresscode leisurewear, efteråt serveras Ben & Jerry’s i församlingshemmet.

Jag skojar. Eller gör jag? I en nylig text i Expressen gläds Essy Klingberg åt att den ledsna tjejen blivit glad, att artister som Billie Eilish, Lorde och just Lana Del Rey vidgar bilden av kvinnan i offentligheten när de gör upp med sitt sorgsna förflutna. ”Rollen som uttolkare av omöjlig romantik är också trång, och tätt sammanlänkad med jagets undergång”, menar hon, och det stämmer. Fetischeringen av kvinnan på psykets botten är olycklig, minst sagt, och Lana Del Rey vet det kanske bättre än många andra: ”You can’t be a muse and be happy too”, sjunger hon på titelspåret ”Blue banisters”. Hur det än är med den saken ser jag henne hellre sluta som, säg, Cher, fri och egensinnig och till synes tillfreds med tillvaron, än som Amy Winehouse.

Men måste valet stå mellan glad och död? Och måste verkligheten vara så... futtig? Om den nakna sanningen är att människan bakom den fördärvliga personan, Lana Del Reys innersta väsen, är ett väsen som slevar i sig kakdegsglass vet jag inte om det är den nakna sanningen jag vill åt. Då önskar jag mig lögnen tillbaka. Det enda alternativet till mästerverk som de första albumens ”Dark paradise” och ”Ultraviolence”, onekligen sjungna av en sargad själ, får inte vara lite planlöst pianoklinkande och låtrader om hur glad man blir, nu för tiden, av att se människor utan munskydd.

I ett skört avsnitt av ”Alex & Sigges podcast”, nummer 490, talar Sigge Eklund om vad man inte talar om i offentligheten. Det paradoxala, menar han, är att människor som försörjer sig på att prata om sig själva aldrig pratar om de viktigaste, största, värsta sakerna som händer dem – i alla fall inte medan de händer. Det är för privat, för komplext. Mellan raderna förstår man att det är alltför lätt hänt, om man som poddare, youtubare eller influerare inte passar sig, att det mest intima blir content nästan utan att man själv vet hur det gått till.

Gränsen är inte glasklar mellan ”den nakna sanningen” och den nakna sanningen. Det första är själva varan, det som fansen efterfrågar och som de genast känner på sig fattas när någonting i innehållet andas förljugenhet. Det andra är något klart snårigare. Mottagaren vet förstås att den helt ofiltrerade sanningen sällan eller aldrig når henne, att nakenheten alltid i någon mån är en konstruktion. Men, säger Sigge Eklund, om man verkligen vill skildra sitt eget mörker får man inte manipulera sanningen ens en smula: ”Om man står öga mot öga med ödsligheten och tweakar den lite för att det ska bli underhållande så funkar det inte. Om du är där nere måste du ha ett extremt krav på äkthet, annars kommer du aldrig komma därifrån.”

Kanske är det därför vi så sällan släpps ner i mörkret. Det som utspelar sig där är, i motsats till vad vi ofta inbillar oss, olämpligt som underhållning betraktat. Kanske är det också därför Lana Del Reys torftiga längtan fyller mig med en sådan olust. För ett ögonblick inträffar det som hon önskar sig i låten, jag ser igenom den svarta baddräkten och in i hennes själ, och det som är dött är kanske inte romantiken, trots allt, utan manipulerandet av sanningen om den. Men det är nästan lika illa.

