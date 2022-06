Greta Thurfjell: Så bör en bok heta för att locka kvinnliga läsare

Det finns en trend i den del av litteratursegmentet som skulle kunna kallas ”bokklubbsböcker”. Böcker som Oprah Winfrey och Reese Witherspoon tipsar om, som syns på alla badstränder och alla flygplatser. Kvinnolitteratur.

Sedan en tid tillbaka namnges påfallande många av dessa böcker efter samma mall: Kvinnonamn + verb.

Det är nätmagasinet Slate som har noterat och uppmärksammat trenden, i den nyliga artikeln ”The weirdly specific trend that has taken over women’s fiction”. De kallar konceptet för ”the protagonist does a thing formula”, huvudpersonen-gör-en-grej-formeln, och listar otaliga succéexempel. ”Eleanor Oliphant is completely fine” (”Eleanor Oliphant mår alldeles utmärkt”, Lind & Co) från 2017 bedöms vara trendsättaren, och sedan kom efterföljarna i rasande fart: ”Evvie Drake starts over”, ”Florence Adler swims forever”, ”Eliza starts a rumor”... Till och med Fredrik Backmans ”Britt-Marie was here” får ett omnämnande, trots att den uppmärksamma svenska läsaren noterar att den gavs ut i Sverige redan 2014 och att Backman därför måste anses vara något av en profet.

Vid sidan av de uppseendeväckande personnamnen är det agensen som är grejen. Och som verkar sälja. Stendöd på marknaden är den namnlösa, passiva kvinna som sålde så duktigt för bara några år sedan: ”The woman in the window”, ”The girl on the train”. Jag kan föreställa mig varför. Kvinnor som är medlemmar i Reese Witherspoons bokklubb, som varje månad väljer ut och säljer ”en bok med en kvinna i centrum”, vill förstås hellre identifiera sig med kvinnor som heter Evvie Drake och börjar om på nytt än med nån anonym stackare som bara sitter där i fönstret.

Kanske borde fler svenska författare faktiskt ta efter dessa verkliga och imaginära trender?

Det är slut med Amy Adams som folkskygg och alkoholiserad huvudroll i filmatiseringarna av alla dessa böcker, tänker jag, någon som heter Eleanor Oliphant bara måste väl spelas av en Zooey Deschanel-typ, pigg och piffig. Sedan läser jag att Eleanor Oliphant saknar socialt umgänge, dricker två flaskor vodka om helgerna och inte har klippt håret sen hon var 13, och minns att ingenstans har människor det så jävligt som i feel good-litteraturen.

På hemmaplan har författaren och DN-skribenten Alex Schulman noterat en annan titeltrend, vilket han för en tid sen berättade om i podden ”Alex och Sigge”. Titel efter titel tycks nämligen inspirerad av hans egna böcker, som ofta heter som uppmaningar: ”Skynda att älska”, ”Glöm mig”, ”Bränn alla mina brev”. Plötsligt heter varenda nyutgiven bok ”Fråga aldrig om Marianne”, ”Berätta aldrig det här” och ”Baka”, säger han med låtsad uppbragdhet i sin podd.

För han skojar, förstås, när han kallar Carolina Neurath och Frida Boisen för plagiatörer. Men kanske borde fler svenska författare faktiskt ta efter dessa verkliga och imaginära trender?

Båda sorters titeltjuveri skulle göra den svenska litterära offentligheten gott. Lex Eleanor Oliphant har lärt mig att man aldrig ska döma en bok efter dess titel, men skulle inte några arma debutanter och den-svåra-sjunde-romanen-kämpar ändå kunna sälja fler böcker om de följde huvudpersonen-gör-en-grej-formeln eller Schulmanmetoden?

Andres Stoopendaals ”Dunning-Kruger-effekten”, som verkligen förtjänade mer uppmärksamhet, hade till exempel kunnat heta ”Prata aldrig om Jordan B Peterson”. Zara Kjellners ”En ny gud” skulle lagom till pocketutgåvan kunna döpas om till ”Leila är sugen på kött”. Johan Heltnes ”Sympati för djävulen” har förvisso en perfekt titel, men så som den blev läst och tolkad på kultursidorna hade den lika gärna, kort och gott, kunnat heta ”Bråka”.

