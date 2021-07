Därför kunde kritikerna vara elakare förr

Det är svårt att föreställa sig att författaren Kristina Sandberg, som hämnd för den omtalade sågningen av hennes cancerskildring ”En ensam plats”, inför publik skulle rycka tag i Linda Skugges kavajslag och knuffa omkull henne.

Men så gick det till 1969. Ingmar Bergman hade länge känt sig angripen av DN:s teaterkritiker Bengt Jahnsson, som var känd för att svinga i spalterna, och hade under en tid planerat att ta revansch. Under en öppen repetition på Dramatens stora scen for han ut mot Jahnsson så att denne hamnade på marken, inte på rygg, utan på rumpan.

”Han ramlade inte – han satte sig, mycket elegant”, som Bergman själv uttryckte saken i Expressen i samband med den efterföljande rättsprocessen, där han dömdes till 5 000 kronor i böter. I samma intervju kallar han Jahnsson för ”en fara för svensk teaterkonst”.

Linda Skugge, en samtida kritiker som inte drar sig för att fäkta i spalterna. Foto: Anette Nantell

Det talas ofta om ett ”allt hårdare debattklimat” och om ”högt tonläge” i det offentliga samtalet. Men i kulturkritikens värld tycks de starka känslorna snarare vara på utdöende. Åtminstone om man får tro en rad kritikers uttalanden i försommarens stora litteraturdebatt – den som inleddes med just Linda Skugges recension av Kristina Sandbergs ”En ensam plats”.

”Lätt hovsamma hyllningar (i de uppburnas fall), paternalistiska axelklappar (i debutanternas fall), och likgiltiga referat (i utlänningarnas fall)”, sammanfattar Sven Anders Johansson svensk litteraturkritik i Aftonbladet. Samma tidnings Johanna Frändén talar om ”den förment goda – och djupt debila – idén att vi måste upprätthålla god ton i tider av hat och hot på sociala medier”. ”Svensk kritik och litteraturjournalistik har en tendens att bli hovsam, snäll och inställsam, fastlåst i en outtalad föreställning om att litteraturen – nära dödsbädden – måste vårdas och skyddas”, menar Victor Malm i Expressen.

Jag ringer upp den sistnämnda, som är kulturredaktör, kritiker och disputerad litteraturvetare, för att fråga om det var elakare förr.

– Om man sitter i arkiven och bläddrar hittar man en helt annan hårdhet i litteraturkritiken, konstkritiken och teaterkritiken än i dag. Det kan vara väldigt elegant uttryckt, men väldigt brutalt. De hade heller inte samma tankar om jäv som vi har i dag. En professionalitet har utvecklat sig kring kulturkritiken som absolut inte fanns för trettio-fyrtio år sedan, säger Victor Malm.

Bild 1 av 2 Expressens löpsedel den 28 februari 1969. Foto: TT Bild 2 av 2 Regissören Ingmar Bergman vid frukostbordet i sitt hem, den 28:e februari 1969. I intervjun med Expressen förklarar han sig om varför han slog DN:s teaterkritiker Bengt Jahnsson på käften dagen innan. Foto: Gunnar Westerlind/Expressen Bildspel

Han menar att färre i dag väljer att positionera sig i offentligheten med kulturen som ämne.

– Det har blivit väldigt mycket ovanligare att göra sig ett namn i litteraturvärlden genom att, till exempel, skriva något elakt om Klas Östergrens nya roman. 1979 hade det varit ett självklart sätt att positionera sig. Och på åttiotalet kunde Moderaternas partiledare Gösta Bohman citera litteraturkritikern Mats Gellerfelt i ett sommartal! Den positionen i offentligheten har ingen litteraturkritiker i dag, för i dag spelar inte böckerna lika stor roll. Det är inte lika många som är beredda att bråka om litteraturen, och det är ju en oerhört trist utveckling.

Nej, positionen Victor Malm beskriver låter snarare som den ledarskribenten i dag innehar i offentligheten. Och när man talar om ett ”förråat” samtalsklimat är det ofta snarare samhällsdebatten i stort än kulturdebatten som åsyftas. Men vad beror det i så fall på?

– En förklaring är att det förr i tiden fanns en helt annan ekonomi i att vara kulturskribent. Man kunde kosta på sig en viss hårdhet eftersom man satt tryggare i båten – böcker sålde mer, recensioner inbringade mer pengar, fler var fast anställda. En annan anledning är kanske att sociala medier har gjort att kulturvärlden känns mindre, eftersom det syns tydligare hur många känner varandra på ett eller annat sätt. Medvetenheten om att snacket hela tiden går tror jag har påverkat många av oss, det vill säga gjort oss snällare och kanske lite mjäkigare, säger Victor Malm.

Bild 1 av 4 Författaren och kritikern Mats Gellerfelt, fångad på bild 1992. Foto: Roger Tillberg/TT Bild 2 av 4 Kritikern Stig Ahlgren var på 1950-talet känd som en av landets vassaste pennor. Foto: TT Bild 3 av 4 Dagens Nyheters Olof Lagercrantz, 1957. Foto: Sverre A Børretzen/TT Bild 4 av 4 Moderaternas gamla partiledare Gösta Bohman. Foto: Dan Hansson/TT Bildspel

– Dessutom står inte skönlitteraturen längre i centrum för samhällsdebatten, som den gjorde på sextio- och sjuttiotalet, med Sven Delblanc, Sara Lidman och P O Enquist. Konfliktnivån blir lägre när boken framstår som ett tidsfördriv för folk med läsglasögon och ångest, snarare än något potentiellt samhällsomstörtande. Sara Lidman kunde bre ut sig över flera tidningsuppslag för att debattera Vietnamkriget. De som var dåtidens största namn, dåtidens Sara Stridsberg, Johannes Anyuru eller Steve Sem-Sandberg, höll inte tillbaka utan var gärna ute och fäktades i spalterna. Där har det skett nästan en ny arbetsfördelning i offentligheten. Kanske existerar också en tilltagande kollegialitet, och mindre fiendskap. I alla fall fiendskap i det offentliga.

Victor Malm citerar en filmrecension signerad DN:s dåvarande chefredaktör Olof Lagercrantz, som 1956 skrev om Ingmar Bergmans ”Sommarnattens leende”: ”En finnig ynglings dåliga fantasi, ett omoget hjärtas fräcka drömmar, ett gränslöst förakt för konstnärlig och mänsklig sanning är de makter som skapat denna ’komedi’. Jag skäms att ha sett den.”

– Det där ser man inte i dag.

”En författare bör alltid åtnjuta det adliga privilegiet att avrättas med svärd, vid fullt dagsljus och i närvaro av allt folket. På den halshuggne växer ofta ut ett nytt och bättre huvud till nästa år, men den hängde kan bli knäckt för livet.”

Citatet är kritikern Stig Ahlgrens. Under mitten av nittonhundratalet var han känd som en av landets vassaste pennor, men nyligen skrev Stina Otterberg i DN om just Ahlgren, apropå debatten om Linda Skugge: ”Hans kritik var i sin samtid säkert stimulerande som en giftig quickfix i stunden, men den framstår som en död surdeg i dag.”

DN-kritikern Ulrika Milles har skrivit en biografi om Stig Ahlgren, döpt till ”Ensamvargar”. Hon protesterar när jag nämner föremålet för boken som exempel på en kolerisk kulturpersonlighet, att jämföra med Sven Stolpe eller Ingmar Bergman.

– ”Kolerikerna” var ju män med frikort som kunde säga vad som helst. Stig Ahlgren var ingen koleriker – han var inte tillräckligt upphöjd för det. Att Ahlgren i stället för sin ideologiska och moraliska kamp blivit ihågkommen för sina mer mekaniska hånfullheter säger något om offentlighetens behov av våld, men också om att han ganska snart inte räknades av offentlighetens mäktiga.

Också Ulrika Milles menar att en osäker frilanstillvaro kan få konsekvenser för kulturdebatten i stort.

– Striden för att försörja sig kan få en kritiker att fastna i attackrollen, lika väl som i den som voice of reason-välvillig. Men det hör ju till yrket sedan hundra år, med ett litet lyxigt avbrott i det manliga sextio- och möjligen sjuttiotalet där kulturskribenter tjänade pengar. I dag är vi ofta hjälparbetare i stället för kritiker. Jag är också skyldig.

Hon fortsätter:

– Ofta visar sig en självständig röst, som verkligen sätter något på spel, tillhöra någon som just fått en anställning, ett stipendium, eller en mäktig krets bakom sig. Ett förtroende, om man så vill. Men framför allt en viss frist från ”aldrig-bättre-än-sin-senaste-artikel”-hetsen.

Akademiledamoten Göran Malmqvist, fångad på bild 2012. Samma år avslöjades att Malmqvist mejlat hårda ord om den svenskkinesiske poeten Li Li, som han låg i fejd med på grund av ett översättningsjobb. Foto: Paul Hansen

Kanske är det talande att ett någorlunda samtida exempel på uppseendeväckande högt tonläge kommer från två så kallat äldre äldre, som dessutom råkade ha den ”mäktiga kretsen” Svenska Akademien i ryggen – Per Wästberg och Göran Malmqvist. 2012 avslöjades det att de två akademiledamöterna mejlat hårda ord till varandra om den svenskkinesiske poeten Li Li, som Malmqvist låg i fejd med över deras konkurrerande översättningar av Tomas Tranströmer. ”Jag ska förgöra honom, som man krossar en lus med tumnageln”, skrev Malmqvist och fick till svar: ”Krossa honom du – med min välsignelse!”.

Men kanske är det också talande att ordväxlingen skedde i mejlform och inte i spalterna. Bakom lyckta dörrar har samtalsklimatet med största sannolikhet inte blivit mildare, men det avspeglas inte längre på samma sätt i offentligheten. Är kolerikerns tid på kultursidan över?

Jag frågar Victor Malm, som ropar till svar:

– Nej! Det krävs en enorm energi och ett enormt mod för att orka vara koleriker, och jag tror inte att de är många. Men den koleriker som kan skriva har alltid en plats på kultursidan.

Läs mer:

Leif Zern: Skugges artikel är bölden som visar på skiftet i svensk offentlighet

Stina Otterberg: Reaktionerna på Skugges recension visar på kritikens allmäntillstånd

Sandra Stiskalo: Man hukar sig inför Linda Skugges tarvliga sågning