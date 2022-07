Gripande utforskning av de svenska muslimernas historia

Sakprosa Simon Sorgenfrei ”De kommer att vara annorlunda svenskar. Berättelsen om Sveriges första muslimer” Norstedts, 334 sidor Visa mer

Birger Jarlsgatan 36 i Stockholm är en viktig adress i svensk 1900-talshistoria. Där låg Kjellsons konditori, stamställe för den handfull tatariska och turkiska muslimer som invandrat till Sverige under seklets första decennier. Så småningom ville de formalisera sitt religiösa liv, inte minst för att kunna fira islams högtider tillsammans. Att kunna begrava sina döda hade också blivit angeläget. Så kom det sig att Turk-Islam Föreningen i Sverige för Religion och Kultur bildades den 22 oktober 1949 bland wienerbröd och lankigt efterkrigskaffe. Strax därefter ansökte och tilldelades föreningen gravplats på Skogskyrkogården. Det var ett administrativt beslut som markerade ett symboliskt skifte. Kanske kan man säga att med gravkvarteret 53k blev Sverige ett hem för sina muslimska medborgare.

”De kommer att vara annorlunda svenskar. Berättelsen om Sveriges första muslimer” börjar med Stockholmsutställningen 1897 och sträcker sig fram till 1970-talet. Religionshistorikern Simon Sorgenfrei har dammsugit arkiven och sökt upp släktingar för att kartlägga de tidiga muslimernas väg till Sverige. Byråkratins knappa noteringar blir utgångspunkt för bokens utbroderade – ibland lite väl fantasifulla – berättelser om Ebrahim Umerkajeff, Akif och Muzaffer Arhan, Ali och Zeinab Zakerov, Osman och Emine Soukkan och andra; också de svenskar som lockades av sufisk mystik.

Deras liv vävs samman med tidens världspolitik och – framför allt – med Sveriges resa från fattigt bondeland till välmående industrination. Parallellt skildras framväxten av efterkrigstidens invandrarpolitik, där kravet på assimilation ersattes av ambitionen att förena svenskhet och invandrarnas kultur. Boktiteln – ”De kommer att vara annorlunda svenskar” – är ett citat från kommunikationsminister Olof Palme 1965 och speglar tidens integrationsideal. Slutligen får vi följa utvecklingen fram till 1951 års religionsfrihetslag, som lät den islamiska kulturföreningen omvandlas till en regelrätt religiös församling. Det är entusiastiskt skrivet och många trådar att hantera, men för det mesta lyckas Sorgenfrei både reda ut och samla ihop dem.

Sorgenfrei konstaterar att de första muslimerna på många sätt delade vardag med sina nya landsmän. De hade svenska arbetskamrater och grannar. De läste samma tidningar och lyssnade på samma radioprogram. Barnen gick i samma klass som svenska barn och verkar inte ha stuckit ut bland kamraterna. Karin Nyman, dotter till Astrid Lindgren, minns att det fanns en mörkhårig pojke i skolan, ”men han var från Norge”. Allt var förstås inte rosenrött. Den svenska byråkratin tycks ha behandlat de muslimska invandrarna med torr korrekthet, men decennier igenom behövde de bevisa sin oförvitlighet i nya ansökningar. Deras svenska liv var ofta framgångsrika, men också utsatta. Så var det särskilt efter kriget då rädslan för att utvisas till Sovjetunionen förmörkade tillvaron för de ryska tatarerna.

Pionjärerna på Kjellssons konditori hade kommit från likartade religiösa miljöer. Med sextiotalets invandring från Jugoslavien, Pakistan och Indonesien förändrades förutsättningarna för islam i Sverige. Antalet muslimer hade vuxit till tiotusen och församlingar etablerades runt om i landet. Konservativa röster började höras, ofta med anknytning till de nya muslimernas ursprungsländer. Didar Samaletdin (född 1943) är en nyckelperson i boken och det var hon också bland Stockholms muslimer under 1960- och 70-talen. Samaletdin var uppvuxen med kulturföreningen, teologiskt och politiskt liberal och argumenterade för en islam utan etniska förtecken. 1970 valdes hon till ordförande i islamförsamlingen och inledde en energisk kampanj för att församlingen skulle få statligt stöd och egen lokal. Men en ung kvinna som ordförande var kontroversiellt, särskilt bland de nya muslimerna med konservativa kontaktnät utanför Sverige. Didar Samaletdin fick lämna sin post. När församlingens lokal stod färdig några år senare hade den ett rum för umgänge, ett stort rum för männens bön och ett litet för kvinnornas. Umgänge som i det gamla liberala; kvinnorummet som en eftergift för det nya konservativa.

På ett plan skriver Simon Sorgenfrei en samtidshistoria med människors mod, strävan och längtan som klangbotten. På ett annat plan läser jag hans bok som en reflektion över religiositet och religiös identitet. Den tro som de första muslimerna förde med sig var pragmatisk och hade fokus på traditioner och riter. Om man inte hann be fem gånger om dagen fick det räcka med en gång. Eller så sparade man bönen till de religiösa högtiderna, som blev desto viktigare. Det var, med sociologernas terminologi, en sval religiös identitet. I dagens kultur och debatt står sval religiositet inte särskilt högt i kurs, utan ses snarare som konventionell, ljum och halvhjärtad. I stället är det den heta religiositetens markörer – personlig avgörelse, hängiven fromhet och strikt moral – som lägger ribban för vad som anses vara ett autentiskt religiöst liv.

Under läsningen påminns jag om en intervju med Tarik Saleh, regissör till prisbelönta ”The boy from heaven”. Saleh ville göra en film där ”islam bara finns där på ett självklart sätt, utan att vara laddat eller som symbol för något”. Sammanhangen är olika, men jag tycker att hans formulering fångar en känsla som finns också i ”De kommer att vara annorlunda svenskar”. Bokens beskrivningar av högtider, fester och arrangemang ringar in en muslimsk identitet som är gles, lågintensiv, kulturell – och religiöst tillräcklig. För männen på Kjellsons var poängen med en islamisk förening att föra kultur och traditioner vidare till kommande generationer. Och med föreningen tog samtidigt umma, islams världsvida gemenskap, plats i det nya landet. De gemensamma bönerna, de religiösa riterna och ”berättelsen om Ibrahim och Ismael, Muhammed, Koranen och ramadan” blev en del av deras vanliga liv, också i Sverige. Sorgenfreis skildring av de första muslimerna ger den svala religiositeten allvar och integritet. Gör den självklar och good enough.

Vägen till det nya landet hade ofta varit dramatisk. I Sverige blev islam ett existentiellt ankare eller kanske snarare en boj: fast förankrad och rörlig på vattenytan. En ”farkost mellan det gamla och det nya”. Simon Sorgenfrei har skrivit en lärorik, spännande och ofta gripande bok. I ”De kommer att vara annorlunda svenskar” får de första svenska muslimerna namn och röst; deras historia är svensk historia.

