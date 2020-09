”Gudfadern del III” släpps i ny version

Filmen har restaurerats och klippts om av Coppola själv, och kommer att gå upp på biografer i december innan den dyker upp på strömningstjänster och hemvideo. Den har dessutom fått den nya engelska titeln ”Mario Puzo's the Godfather coda: The death of Michael Corleone”.

”Gudfadern”-filmerna bygger på författaren Mario Puzos bok med samma namn, och Puzo var även med och skrev manus till de tre filmerna.

”Den nya titeln syftar till Marios och mina ursprungliga avsikter för filmen som skulle komma att bli ’Gudfadern del III’. I den här versionen av berättelsens sista del har jag skapat en ny inledning och ett nytt slut, och stuvat om ordningen på vissa scener. Dessa förändringar, tillsammans med det restaurerade fotot och ljudet, är en i mina ögon mer passande avslutning på de två föregående filmerna”, säger Francis Ford Coppola i ett pressmeddelande citerat i Variety.