Guldpalmsvinnaren Julia Ducournau: ”Monster står för något positivt och radikalt”

Varje filmfestival i Cannes behöver något rejält omstörtande. Den 37-åriga parisiskan Julia Ducournau levererade med besked. Hennes ultravåldsamma, könsöverskridande, bensindoftande kärlekshistoria ”Titane” liknar ingenting annat och innehåller såväl en sex- som förlossningscen som ingen lär glömma. Julia Ducournau har hittills bara gjort en kortfilm och två långfilmer. Men redan efter den stökiga, hungriga, kannibalistiska debutfilmen ”Grave” (2016) började hon räknas in bland de genreförnyare som använder sig av skräckfilmens uttrycksmedel på egensinniga sätt.

– Idén till ”Titane” började med att jag undrade över varför jag har haft så svårt att skriva om kärlek förut. I samma veva hade jag återkommande mardrömmar om att jag födde motordelar, det var så hemskt och jag vaknade helt kallsvettig men samtidigt visste jag att jag hade slutet på min film nya film. Sedan jobbade jag mig helt enkelt fram emot början, säger Julia Ducournau samtidigt som hon tar ett djupt halsbloss på en cigarett hemma hos sig i Paris.

Redan i kortfilmen ”Junior”, som på ett ovanligt bokstavligt sätt illustrerade hur en flicka ömsar skinn under puberteten, började hon utforska sitt paradtema som kretsar kvinnlig frigörelse via huvudpersoner som bär på olika sorters monstruositet. I ”Titane” gör den androgyna hjältinnan Alexia en mycket speciell resa som börjar med en bilkrasch i barndomen där hennes hjärna lagas med ett titanhölje. Den går vidare via en karriär som erotisk dansör på en klubb för grabbar som gillar kombinationen av bilar och brudar lite extra mycket – för att till sist landa i en machovärld på en brandstation.

”Titane” Foto: Cannes filmfestival

– Det finns inget feministiskt program i mina filmer och jag vill inte definieras utifrån mitt kön. Jag gör mina filmer för att jag är jag – inte för att jag är kvinna. En anledning till att jag ville göra ”Titane” var att jag ville skriva om kön på ett gränsöverskridande sätt, att visa att det som kallas ”kvinnligt” är mycket mer flytande än vad man kan tro, säger hon.

På frågan om hur hon kom på tanken att låta Alexia bli gravid med en bil svarar Ducournau leende:

– Alltså till att börja med måste jag säga jag inte är någon bilfetischist. Jag har inte ens körkort. Och det har definitivt inget att göra med klimatdebatten, ha ha. Nej, det handlar om att jag blev besatt av att gestalta födelsen av en ny värld med individer som är starka för att de monstruösa och inte tvärtom. Monster är något positivt och radikalt för mig, de är samhällsomstörtare. Tänk en slags pendang till hur de grekiska gudarna Gaia och Uranus – himlen och jorden – födde titanerna, säger Julia Ducournau och vädrar sin kärlek till den grekiska mytologin som följt henne sedan barndomen.

En av Ducournaus svåraste utmaningar med ”Titane” var att hitta rätt huvudrollsinnehavare. Hon sökte med ljus och lykta bland både män och kvinnor.

– Jag ville ha ett helt nytt ansikte. När jag hittade Agathe Rousselle kändes det helt rätt, även om hon aldrig stått framför en kamera. Dansscenerna var inget problem, hon är dansare i grunden, men allt annat fick vi jobba med väldigt mycket i ett helt år, säger Ducournau.

Hon berättar att hon tränade sin rookie genom att låta henne spela scener ur så vitt skilda verk som den gamla Sidney Lumet-filmen ”Network”, David Lynchs ”Twin Peaks” och serien ”Killing Eve” där Agathe Rousselle fick spela rollen som lönnmördaren Villanelle, en rollfigur som inte ligger så långt bort från Alexia och hennes våldsamma impulser.

Foto: Alamy

Även om hennes filmer är kaotiska och våldsamma är Julia Ducournau mån om att hennes inspelningar ska kännas maximalt trygga.

– Trygghet och omsorg är nyckelord för mig. Jag koncentrerar mig totalt på att vara närvarande i stunden. Mina filmer kräver mycket nakenhet av skådespelarna och då måste man bygga förtroende. Jag tittar inte ens på dagstagningarna. En nyckel är att jag har väldigt mycket kvinnor omkring mig, inte för att de är kvinnor i första hand utan för att de är bra, men det skapar onekligen ett väldigt stort lugn.

Årets oväntade Guldpalmsvinnare är inte direkt missnöjd med att klumpas ihop med en ny generation kreddiga filmskapare som använder sig av skräckfilmens uttrycksmedel som Ari Aster, Jordan Peele, Robert Eggers, Jennifer Kent och Nathalie Erika James. Men hon värjer sig ändå för att kallas ”body horror”-regissör (subkultur inom skräckfilmen som tematiserar skrämmande fysiska förvandlingar hos människor).

– Jag är som sagt inte så förtjust i etiketter, även om jag förstår hur man tänker. Jag har ju till exempel använt avancerade masker och smink i alla mina filmer, men jag ser verkligen inte mig själv som en skräckfilmsregissör. Jag använder mig av skräckfilmens grammatik på samma sätt som jag har element av drama och komedi i mina filmer. Jag vill skapa filmer som är sina egna vilda djur.