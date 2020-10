Gun-Britt Sundström om Nobelkommittén: ”Säkerligen inte vad Nobelstiftelsen hade velat åstadkomma”

På torsdag i nästa vecka tillkännager Svenska Akademien årets mottagare av Nobelpriset i litteratur, den 117:e pristagaren i ordningen.

Nobelkommittén, som för andra året i följd delvis består av externa ledamöter, lämnar enligt DN:s uppgifter sitt slututlåtande till Akademien inför den här veckans sammankomst. Det formella beslutet kring pristagaren tas timmarna före själva tillkännagivandet.

Årets pris markerar samtidigt slutet på den period då Akademien inkluderat externa sakkunniga i Nobelkommittén, den kompromisslösning som togs fram under institutionens kris. När systemet slopas kommer institutionen i stället att återgå till en Nobelkommitté enbart bestående av ordinarie ledamöter.

– Nu blir det inga externa mer. Det här var en överenskommelse vi gjorde på två år med Nobelstiftelsen. Nu ersätter Akademien dem med interna, säger ledamoten och kommittémedlemmen Per Wästberg till DN.

Han vill inte spekulera i huruvida arbetet med Nobelpriset kommer att förändras när dagens system slopas. Wästberg lovordar dock de tre externa ledamöter som deltagit i arbetet de senaste två åren, Rebecka Kärde, Mikaela Blomqvist och Henrik Petersen, och beskriver dem som ”mycket duktiga”.

Officiellt vill Svenska Akademien inte kommentera hur den nya Nobelkommittén kommer att se ut. Ledamoten och ordföranden i kommittén Anders Olsson skriver i en kommentar till DN att sammansättningen ska presenteras under andra hälften av oktober.

Arbetet i den nyutformade Nobelkommittén var under fjolårets premiärår inte friktionsfritt. Två av de från början totalt fem externa ledamöterna, Gun-Britt Sundström och Kristoffer Leandoer, lämnade kort tid före Nobelprisutdelningen sina uppdrag efter missnöje med hur arbetet fungerade.

Leandoer har den senaste veckan kommenterat sitt beslut på nytt, först i en albansk nättidning och därefter mer utförligt i en text i Svenska Dagbladet (29/9). I sitt inlägg skriver han om valet av pristagaren Peter Handke och svårigheterna med arbetet i kommittén:

”Jag insåg för sent att vi – och med ’vi’ menar jag såväl kommittémedlemmar som kandidater – var brickor i ett internt maktspel”, skriver Leandoer, som avböjt att kommentera frågan för DN.

Gun-Britt Sundström Foto: Julia Mård

Gun-Britt Sundström skriver i en kommentar till DN att hon delar den beskrivning som Kristoffer Leandoer gör över de externa ledamöternas roll. Hon tillägger samtidigt att det som ”hände i fjol tillhör historien” då Akademiens sammansättning har förändrats sedan dess:

”’Att gå in i beredda gärningar’ är ett fromt uttryck som användes när någon fick fortsätta vad andra hade skapat förutsättningarna för. Det passar även som beskrivning av de externas roll vid utseendet av Nobelpristagare förra året, med den skillnaden att vi inte kunde veta vad vi gick in i”, skriver Gun-Britt Sundström och fortsätter:

”Jag delar Kristoffers bedömning av den funktion vi efterhand fick i maktspelet. Kanske hade ingen inom Akademien avsett eller förutsett det. Det var säkerligen inte vad Nobelstiftelsen hade velat åstadkomma genom att tvinga Nobelkommittén att ta in utomstående i sina diskussioner.”

Anders Olsson har avböjt att kommentera Kristoffer Leandoers inlägg. Per Wästberg säger att han håller Leandoer högt som kritiker och essäist, samt att han har viss förståelse för att det kan vara svårt att presentera nya namn i diskussionerna kring Nobelpriset.

– Men var och en som kommer med nya namn, som han har gjort, det studerar vi mycket noggrant. Det hinner vi göra. Om han inte fick sin vilja fram beror det på att andra inte tycker att de kunde rankas lika högt just då, säger Per Wästberg.

Kritikern och översättaren Henrik Petersen har varit kvar som extern kommittéledamot över 2020. Han beskriver årets arbete som ”väldigt annorlunda” jämfört med i fjol.

”Uppdraget kom oväntat för oss i externa kommittén och situationen var ny och naturligt nog svårplanerad för Akademien. Efter en tid landade vi i samarbetet och i år har det känts betydligt mer samlat. Färre kollisioner bottnande i hävdelsebehov – inte minst hos mig själv!”, skriver Henrik Petersen i ett mejlsvar.

Ni externa ledamöter avslutar nu ert förordnande, hur känns det för dig att lämna Nobelkommittén?

”Jag har älskat arbetet. Den oavbrutna läsningen av samtida världsklasslitteratur har betytt ännu mer för mig än vad jag trodde. Men jag ser också fram emot att isolera mig, arbeta på två böcker jag har påbörjat.”

Tycker du att det skulle vara bra om Akademien fortsätter med externa ledamöter?

”Det skulle vara med oss i så fall! Det är en speciell situation med sekretessen, svår redan som den är, men ännu svårare om fler involveras.”

För Nobelprisdiskussioner gäller särskild sekretess, som inneburit utmaningar under coronapandemin. I Svenska Akademiens IT-policy står att ”ingenting som har att göra med Nobelpriset ska någonsin kommuniceras via e-posten. Allt ska tas i analog form eller via telefon.”

Henrik Petersen beskriver att arbetet i år även förändrats rent praktiskt. Mötena har varit färre och i stället har de ibland fått ersättas med telefonsamtal där man använt kodord.

”Framför allt har det betytt mer individuellt arbete och mer skriftligt än muntligt. Alla lämnade in varsin lunta den 1 september, texter tillkomna helt oberoende av varandra”, skriver Petersen.

Coronapandemin har, som tidigare rapporterats, även påverkat det ordinarie arbetet i Akademien. Sammankomsterna hölls under våren via e-post men har i höst återupptagits. De ledamöter som inte har möjlighet att fysiskt närvara kan i stället delta med hjälp av digitala lösningar, däribland via videolänk.

Även Nobelceremonierna påverkas av pandemin. Bara ett fåtal journalister får vara på plats i Börssalen när Akademien tillkännager pristagaren nästa vecka. Sedan tidigare är det även känt att Nobelbanketten ställs in medan prisceremonin äger rum digitalt.

”Pandemin har krävt anpassningar på en rad punkter, men Nobelkommitténs och Akademiens arbete har kunnat fortsätta enligt plan”, skriver Anders Olsson i en kommentar.