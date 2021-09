Gunnar Bolins ”Biblioteket i Magdeburg” är en kärleksförklaring till det kantstötta Europa

Sakprosa Gunnar Bolin ”Bibliotekarien i Magdeburg” Albert Bonniers förlag, 283 sidor Visa mer

Om bara några decennier, troligen omkring år 2066, kommer framtidens historiker att ta sig an det tidiga tjugotalet. Fast då inte den där heroiska fasen långt bort i förra seklet då Joyce experimenterade med medvetandeström och T S Eliot registrerade mytens återsken på Londons barer och Rilke från sitt torn iakttog änglars glidflykt över Adriatiska havet. Utan the boring twenties, inte the roaring.

Vår egen torftiga tid. Och det fenomen som kommer att fascinera forskarna är den sällsamma paradox att alla som var riktigt bra på någonting, nästan oavsett vad, hantera en gitarr, leda ett börsnoterat företag, sätta en nick bakom sprattlande målvakt, alla stjärnor vana vid strålglans skulle under dessa gråa år också gästspela på litteraturens nedsläckta arena.

Gunnar Bolin är kulturreportern som i decennier trollbundit radiolyssnarna med sina intrikata och samtidigt jordnära utläggningar om allt och ingenting. Valvakor från Berlin och den politiska hetluften har varvats med reflexioner kring restaurangmenyer och regionala sedvänjor i något sömnigt hörn fjärran den gängse rapporteringen.

Resultatet alltid medryckande, ögonöppnande; genuin folkbildning som motvikt mot förenklingar och populism. Säkert har hans genomslag också handlat om teknik. Suveräniteten bakom mikrofonen. Fraseringen, pauserna. Leenden som lyssnarna tycker sig höra. Ett berättande som intresserar sig för tempo, och hur man kombinerar spirituella utvikningar med en röd tråd som till sist syr ihop de snabba infallen och de grundläggande resonemangen.

Gunnar Bolins ”Biblioteket i Magdeburg”. Foto: Albert Bonniers förlag

När han nu i bokform summerar några av de resor, möten, erfarenheter som gick ut i etern fick man ställa om sig. Utan den levande rösten är det som om orden har svårt att lyfta från pappret. Här redovisas till en början det klassiska: ung kille som gillar att formulera sig, tvekar om yrkesbana, och sedan i studion finner ett hem. Allt skildrat med sympatisk blygsamhet men kanske också för nedtonat?

Snart blir det ändå fascinerande. Tilltalet intensifieras, genren skiftar karaktär, memoaren övergår i ett slags rekonstruktioner av gårdagens Europa. Tidsmässigt rör han sig ofta strax hitom millennietröskeln; det är efter elfte september men före anhopningen av terrordåd och tilltagande nationalism. Många av dem han träffar är fortfarande påverkade av Berlinmurens fall, arkiv har öppnats, historieskrivningen ännu inte stelnad till postrevolutionär leda.

Och Bolin är där. Med ett öra mot kontinentens trottoarer, med en skarp blick också på de urbana miljöernas hopplösa kamp mot gentrifiering och utraderingen av lokala egenarter. Helst söker han sig till den förmenta periferin. Titelns bibliotek i Magdeburg, en filmfestival i Transsylvanien, synagogan i Syracusa där en ortodox rabbi, amerikan förstås, vakar över en så liten församling att troende måste skeppas över till fastlandet för att gudstjänsterna ska kunna äga rum.

Samlingens höjdpunkt är ändå den text som bryter mönstret

Kanske är det, tänker jag, en kärleksförklaring till mångfalden. Alla dessa öden som glimmar till. Mest ensamma män, ofta besatta av någonting, inte sällan envist deprimerade, men sammantagna ändå en okuvlig ensemble av folk som på ett eller annat sätt går mot strömmen eller bara insisterar på att njuta sitt blaskiga kaffe vid ett kafébord i stormens öga.

Samlingens höjdpunkt är ändå den text som bryter mönstret. När Bolin börjar nysta i sin egen familjehistoria finner han att en på ytan mycket korrekt farbror under många år tjänstgjorde som hovfotograf åt de skandalomsusade Wienaktionisterna, en konstnärsgrupp specialiserad på happenings och performanceföreställningar som inkluderade nakna kroppar, blod och andra kroppsvätskor, skändning av fanan, och mer av samma slag.

I dag är dåtidens bohemer gamla, en av dem somnar under Bolins intervju, en annan har avtjänat fängelsestraff för pedofili och lever nu i landsflykt. Allt är rätt solkigt men just därför så fängslande. Varför lierade sig onkel Luigi, ”alltid elegant klädd i tweedkavaj”, med dessa artistiska huliganer? Gåtan får aldrig något svar. Och Bolin visar här övertygande hur långt han kommer enbart på undran, nyfikenhet, viljan också att tyda spår som sedan länge sopats igen.

Oundvikligen blir det en del longörer, och omtagningar, och vissa generaliseringar om hur folk är därnere på kontinenten (bakåtsträvande, pretentiösa och lite väl servila). Bra sällskap är den likväl, denna encyklopedi över en världsdel som hamnat alltmer i skugga ju mer globaliserad samtiden blivit. Till pocketutgåvan skulle grammatiken i de återgivna originalreplikerna på tyska kunna snyggas till.

