Gunnar Pettersson: Kriserna hopar sig och snart går en engelsk epok i graven

Var är Honoré de Balzac när man behöver honom?

Eller Robert Musil? Eller för att sikta lite lägre, åtminstone den Anthony Powell vars romansvit ”A dance to the music of time” gav oss figuren Kenneth Widmerpool, den mest militanta av medelmåttor som till slut når maktens lufttomma höjder.

Mycket av de senaste tvåhundra årens västerländska kultur, särskilt romanen, verkar antingen utspela sig mot bakgrund av, eller explicit handla om, slutet på en epok, om det så gäller Napoleonåren, Habsburgväldet eller England under efterkrigstiden.

Men det är egentligen inte en enskild genre inom kulturen, utan på samma gång en underliggande ådra och ett övergripande ramverk, eftersom avslutningen av tidsåldrar är en del av moderniteten.

Det var industrialismen hos Dickens; de demokratiska genombrotten hos Zola; fin de siècle hos Oscar Wilde; första världskriget hos modernisterna; andra världskriget hos Gruppe 47; den spanska kvinnolitteraturen efter Franco; svenska deckare efter Palmemordet – listan tycks oändlig.

Inte omöjligt att dagens krisande Storbritannien innebär slutet på en epok. Det känns så, och det ser ut så. Brexit stryper ekonomin. Många har inte ens råd med livsviktiga mediciner. Strejkerna blir allt fler och längre. Unionen hotas av upplösning.

Och så korruptionen.

Balzac skulle känt igen både sceneriet och figurerna. Institutioner som börjar spricka i sina grundvalar, bokstavligen vad gäller det nedslitna parlamentet, med sina kokainrester på toaletterna och ledamöter som efter långa luncher med sina finansiärer knappt orkar stå upp under debatterna.

För de konservativa kommer slutet på epoken senast om ett par år, så de roffar nu åt sig vad de kan innan det roliga är över: bonusar, mutor, styrelseposter. Och Powell skulle säkert känt igen alla dessa Widmerpools och deras småflinande skamlöshet.

För en romanförfattare har det dessutom fördelen att alla verkar känna varandra personligen, som skandalerna nu visar. De har gått på samma universitet, jobbat på samma banker. Den enas dotter är pr-ansvarig i den andras stab, den andras hustru är gudmoder åt den enas son.

Jag tror inte att vi snart kommer att få läsa en lång och bred romansvit om den här tiden. Den engelska romanen är på det stora hela ”middlebrow”, litteratur som håller vad den lovar, inte mer. Panorama och samhällskritik finns sällan i verktygslådan, och när man tar till satiren saknar den ofta tänder och får en lite självbelåten underton.

Snarare kan man kanske hoppas på några tv-serier, där det mer ambitiösa berättandet numera finns att se i England. Kameran har lättare än romanen att skildra historia: att skifta mellan närbild och panorama utan att det gnisslar. Dialogen blir mer kortfattad men desto mer levande i minspel och kroppsrörelser, i ljussättning och sceneri. De timslånga avsnitten lånar sig bättre till narrativa vändpunkter och dramatisk intensitet.

Men vilket formatet nu blir så är det svårt att tänka sig att dessa sista dagar kommer att lämnas oskrivna. För en berättare är det här alldeles för bra – för katastrofalt, för absurt – för att vara sant.

Författare och översättare, bosatt i London