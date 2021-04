Gunnar Pettersson: Lojalisterna på Nordirland sitter fast i en gammal tankevärld

Det är inte särskilt svårt att sätta fingret på huvudorsaken bakom den senaste tidens oroligheter på Nordirland: den protestantiska befolkningens successiva förlust av sina privilegier. Det är dessutom en process som är desto mer plågsam därför att den är på samma gång så gradvis och så obeveklig.

Gnistorna som tände den senaste branden hade visserligen till stor del med brexit att göra. För femtioelfte gången i rad har man till sin förnedring upptäckt, inte bara att ”lojaliteten” gentemot Storbritannien är helt och hållet obesvarad, utan att man med Nordirlandsprotokollet nu blivit tvungna att betala tullavgifter för den.

Men bortom de omedelbara orsakerna går det tillbaka på protestanternas historiska dominans. De människor man så länge betraktat, och i bokstavligaste mening behandlat, som andra klassens medborgare – den katolska befolkningen – har inte bara krävt och nått ett slags jämlikhet utan går, lika gradvis och obevekligt, mot en majoritet som omsider kommer att leda till ett enat Irland.

Det är den insikten som är så omöjlig att ta till sig för lojalisterna, det vill säga att ett sedan 1921 delat Irland, och därmed deras egna privilegier, var en historisk parentes med ett slut som för dessa tonåriga upprorsmakare sannolikt kommer att inträffa under deras livstid. Och det är inga abstrakta framtidsvisioner. Det står, svart på vitt, i Långfredagsavtalet från 1998.

Men ”privilegier” kan också tyckas som ett paradoxalt ord i sammanhanget. De protestantiska bostadsområden där upploppen ägde rum är bland de fattigaste i hela landet, och de två befolkningarnas socioekonomiska profiler är i själva verket inte så olika; i vissa avseenden ligger protestanterna till och med efter den övriga befolkningen, bland annat i läs- och skrivkunnighet.

Skillnaden är att protestanterna i praktiken brukade ha monopol på de välbetalda verkstads- och industrijobben, i Belfast framför allt på det stora varvet Harland and Wolff, och få av de jobben finns kvar efter avindustrialiseringen på 1980-talet. Katolikerna sökte traditionellt andra vägar in i arbetslivet, ofta via högre utbildning. Den mångåriga konflikten mellan dem har alltså inte så mycket materiella grunder, utan historiska, kulturella och sekteristiska.

En bild som då ligger nära till hands när det gäller lojalisternas situation i dag är tåget som just lämnat stationen. Kvar i snålblåsten på perrongen står de och svär bittert över tidtabellen, över den förrädiska stinsen, över det grymma ödet, men aldrig över det faktum att de åkte hemifrån alldeles för sent för att hinna med.

Nu när allt fler irländare, både norr och söder om gränsen, lämnat bakom sig mycket av det gamla och ingrodda – som mest uppenbart i katolska kyrkans drastiskt reducerade inflytande över moralfrågor – verkar lojalisterna, inkluderat deras politiker, sitta fast i en tankevärld och människosyn som har underliga medeltida ekon.

Många minns när Ian Paisley 1988 ställde sig upp i Europaparlamentet och skrek ”Antikrist!” åt påven Johannes Paulus II. Och då representerar den händelsen bara den komiska ändan av spektret.

Som i många andra västeuropeiska samhällen avtar religionens roll i människors liv även på Nordirland. Över tjugo procent vägrar definiera sig enligt den ena eller den andra trosriktningen, och den siffran stiger stadigt. Det har bildats ett flertal sociala, kulturella och politiska rörelser över konfessionsgränserna, till exempel Alliance Party, och de växer i opinionsmätningarna.

Men historien har som sagt sina tidtabeller att hålla. Snart börjar protestanternas årliga ”marching season”, och den når sin kulmen den 12 juli, minnesdagen för Vilhelm av Oraniens seger i slaget vid Boyne 1690, som lade grunden för The protestant ascendancy i norr.

Våldet har blivit lika mycket en del av ritualerna kring The glorious twelfth som de dova trumslagen, de fladdrande fanorna, dessa parader av män med bistra uppsyner, klädda i sina svarta finkostymer. Ingen kommer att bli förvånad om oroligheterna fortsätter. Minst av allt de själva.