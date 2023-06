Gunnhild Øyehaugs novellsamling är hisnande och uppfriskande

Logga in

Logga in

Noveller Gunnhild Øyehaug ”Knutar” Övers. Marie Lundquist Nirstedt/litteratur, 163 sidor Visa mer Visa mindre

Något som förvånade mig efter valet i höstas var min akuta längtan efter konst. Jag har inte upplevt den driften så starkt sedan jag var ung. Det senaste året har jag nästan knarkat utställningar, poesiuppläsningar, dans- och teaterföreställningar, whatever. Allt har inte varit bra. Ska jag vara ärlig har väl det mesta, ur kritikerperspektiv, varit sådär. Det är inte det som är grejen.

Vi vet att det är krig, klimatkatastrof, inflation, vårdkris, skolkris etcetera. Jag har förstås betalat in pengar till hjälporganisationer, deltagit i demonstrationer och undertecknat upprop, men det konstnärliga rummet har framstått som en absolut nödvändighet. Varför då?

Det handlar inte om eskapism. Inte heller om att få en ”politisk kommentar” till samtiden. Åh, jag vet inte hur jag ska kunna säga det här utan att drunkna i floskler – vilket kanske är roten till alltihop, att den ökande repressionen i samhället till slut gör en stum och oförmögen att tänka i andra banor än reaktiva. Men, att fler perspektiv görs möjliga? Något som har med frihet att göra. Den sprängande livskraften i att på riktigt känna förundran, nyfikenhet, uppmärksamhet. Igen. Jag har det i mig. Liksom alla människor. Låsningen släpper, sinnena aktiveras, det går bra att andas. Kanske till och med skratta. Och, nu kommer den feta klichén men jag skriver den ändå: Jag känner mig som ett levande subjekt.

”Knutar” av Gunnhild Øyehaug.

För den som vill åt just detta är Gunnhild Øyehaug perfekt läsning. Få kan suga in läsaren och vrida runt perspektiven som hon. ”Knutar” är en samling korta prosatexter. Den första handlar om en man som åker till Ikea. Han vill bevisa för sig själv och omgivningen, framför allt hustrun, att han inte är en komplett idiot. Nu ska han köpa persienner till sonens rum. ”Jag ska fixa det. Ska gå in, hitta persiennerna, betala, gå ut.” Psykologen har sagt honom att det är bra att börja med ”de små sakerna”. Han sitter i bilen på den fruktansvärda Ikeaparkeringen och säger till sig själv: ”Jag ska köpa persienner. Mitt liv är en enda röra och jag ska försöka få ordning på det genom att börja med de små sakerna. Jag säger det igen: Jag ska köpa persienner.”

Det är en enkel och rolig öppningsnovell, med stor igenkänning och varm blick för de psykologiska ”knutar” som människolivet består av. Prosan är vardaglig och grundad i realism. Läsaren kan tryggt läsa vidare. Det svindlande är med vilken lätt hand Øyehaug ingjuter denna trygghet, för att sedan blixtsnabbt dra undan mattan. Effekten är hisnande och uppfriskande.

Bokens tjugosex noveller växlar i stil, tilltal och stämning. En del texter visar sig ha kopplingar till varandra, andra är mycket korta och kan baseras på en enda scen. Tillsammans utgör de en mångfasetterad gestaltning av litteraturens möjligheter. Vi möter till exempel en olycklig hjort, ett ufo klätt i grönt sammetstyg, en ung Mona Lisa som upptäcker att hon har ”en tjock man fastspikad på låret” och Maurice Blanchot som glider på rygg med skorna framåt under en bro i Prag.

Det är de små konflikterna som fokuseras

I denna absurdistiska samling som ständigt vecklar ut nya vinklar, finns grundkontakten med det mänskliga ändå kvar. Det är de små konflikterna som fokuseras. Eller ja, små i bemärkelsen att de inte säger så mycket om världspolitiska skeenden, för individerna som upplever dem är de ju stora. Ofta handlar de om relationer. Om att känna sig fel och frustrerad utan någon bättre handlingsplan än att köpa persienner. Vad ska man göra med sin längtan?

”Knutar” är den andra boken av Øyehaug som presenteras på svenska. För tre år sedan kom romanen ”Presens maskin”, då som nu i omsorgsfull översättning av Marie Lundquist. Øyehaug debuterade som poet 1998, sex år senare kom ”Knutar” som är hennes första prosaverk. På det stora hela utmärks författarskapet av litterär rörlighet och en obekymrad inställning till genregränser.

Det går fint att läsa novellerna utan större förkunskaper än att känna till Ikea, men för litteraturnördar finns små internskämt inlagda. I likhet med det som inom spel- och filmkritiken kallas för ”påskägg”. Boken inleds med ett citat av den franske poeten Christophe Tarkos, som Øyehaug också har översatt till norska. Det lyder så här: ”Det ena av två ting: antingen spiralen/ eller skickas ut i luften.”

En koncis sammanfattning av läsupplevelsen. Man snurras runt och skickas iväg och förlorar kontrollen. Förbluffande nog landar man efteråt hos sig själv. Aningen friare, på gott humör. Eventuellt med några knutar färre.

Läs fler texter av Anna Hallberg och fler recensioner av aktuella böcker i DN Kultur.