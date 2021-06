H.E.R. rör sig mot ett organiskt retrodoftande sväng

Soul H.E.R. ”Back of my mind” (RCA/Sony) Visa mer

Gabi Wilson har genomgått flera förvandlingar. Hon började som barnartist och Nickelodeonskådespelare, fick skivkontrakt och släppte som 17-åring en r&b-poppig debutsingel. Men därefter drog hon i bromsen, försvann och startade om sin karriär.

2016 återkom hon som den mystiska H.E.R. utan att avslöja sitt riktiga namn. Detta luskades dock fram efter att artisten blivit en snackis. Hon gav ut fyra ep som blev till två samlingsskivor, men först nu är hennes riktiga debutalbum här. En bitterljuvt romantisk r&b-saga – de flesta av skivans låtar bildar en kronologi, scener ur en frustrerande relation.

Wilsons senaste förvandling kom med den hastigt skrivna, inspelade och utgivna ”I can’t breathe” från förra sommaren (belönad med Grammy för årets låt) och den likaledes politiska ”Fight for you”, den Oscarbelönade singeln från soundtracket till ”Judas and the black Messiah”.

Men dessa låtar finns inte med på detta album, antagligen för att de inte hade passat in. H.E.R. har börjat röra sig mot organiskt retrodoftande sväng, Prince-inspirerat elgitarrspel och texter som inte handlar om kärlek och ego. Det vore spännande om denna inkarnation av H.E.R. fick mer utrymme på hennes nästa album.

Bästa spår: ”Come through”, ”Bloody waters”

