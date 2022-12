Hafsiga samtidsmarkörer och pådyvlad sensmoral i ”En död komikers liv”

Musikal ”En död komikers liv – en saga om Lenny Bruce” Av: Fredrik Evers Standuptexter: Lenny Bruce. Regi: Fredrik Evers. Med: Johan Friberg, Eline Høyer, John Lalér, Claes Malmberg, Victoria Olmarker, Jesper Söderblom, Caroline Söderström. Musikalartister/dansare: Princess Lyka Alexander, Amanda Arin, Nyat Kibreab Fredriksson, Vinga Magnusdotter, Ashaa Zaki Southerland. Kompositör, kapellmästare: Thomas Darelid. Musiker: Per Boqvist, Björn Cedergren, Mats Lindberg, Matz Nilsson. Scenografi: Sven Dahlberg. Längd: 3 h 15 min Göteborgs stadsteater Visa mer

Får man skämta om allt? Ja, men knappast utan påföljd. För bara någon vecka sedan såg vi komikern Marcus Thappers illa tajmade skämt om Börje Salming utlösa ett pärlband av hat och hot på Twitter. Listan på komiker som gått över folkdomstolens gräns kan göras lång. Göteborgs alldeles egna Claes Malmberg möttes också av kraftig kritik efter en satirisk visa om gängskjutningar i TV4.

Det är en händelse som ser ut som en tanke att han nu står på Göteborgs stadsteaters stora scen i rollen som den legendariske komikern och yttrandefrihetskämpen Lenny Bruce – stämplad (och dömd till fängelse) av sin samtid för sin gränslösa humor. Men det mest gränslösa under premiärkvällen är varken skämten (även om de innehåller en del röda skynken även för dagens publik) eller antalet stilbrott i föreställningen (som den tappra ensemblen gör sitt bästa för att härbärgera). Det mest provocerande är hur många gånger regissören omprövar kontraktet med publiken på dryga tre timmar.

Solidariteten är borta, samhället har hårdnat ”sedan skotten på Sveaplan 1986”.

Fredrik Evers står för både manus och regi och har skapat en burlesk musikal som varvar skrikig buskis med pretentiösa allvarsambitioner och ett heligt, övertydligt (och oerhört splittrat) ärende: folket är lättkränkt. Solidariteten är borta, samhället har hårdnat ”sedan skotten på Sveaplan 1986”. Samtidsmarkörerna är hafsigt nedtecknade, karaktärerna och samhällsanalysen gränsar till pekoral. Bara för att en dansande jätteräka, en fiskegubbe och en Lisebergskanin intar scenen och sjunger ”Knö daj in” blir det inte heller automatiskt en berättelse om Göteborg.

På strippklubben Victory. Vinga Magnusdotter, Eline Høyer, Princess Lyka Alexander (vid bardisken), Amanda Arin, Ashaa Zaki Southerland(på bardisken), Caroline Söderström, Victoria Olmarker. Foto: Ola Kjelbye

All heder åt scenograf Sven Dahlberg som utnyttjar vridscenen till max och skapar en snygg New York-skyline med flyttbara rum. Och till husbandet som jazzar på taket till Lenny Bruces hemmascen: strippklubben Victory – och alla stackars kvinnliga musikalartister som måste åma sig vid dansstången här. All heder även åt den outsägligt torre komikerkollegan spelad av Johan Friberg, en antagonist i fruktturban, skojig i sin intetsägande rumsrenhet. Och Jesper Söderbloms lismande bartender, som med obruten närvaro vet att ta hand om en stor publik. Och all heder åt Caroline Söderström som spelar Lennys hustru, strippan Honey, men det är faktiskt obegripligt att så mycket tid ägnas åt deras omöjliga och omaka kärleksrelation.

Några nummer av Lenny Bruce bryter av, tack och lov, och här glimmar det till. Claes Malmberg gör däremellan det han är bäst på: småputtrig standup, fyndigt mellansnack och direkt publikkontakt. I de egna monologerna och imitationerna trivs han som bäst men där ligger inte fokus. Ironiskt nog går han samma öde till mötes som sin föregångare Lenny Bruce. Uppträdandet dränks i kontext och pådyvlad sensmoral.

