Hagai Levi: ”Jag behövde bli lite hatisk för att bli fri från Bergmans skugga”

– Första avsnittet är en ganska galen episod, men jag tröttnar aldrig på att se om den!

Den israeliska relationsskildraren Hagai Levi pustar ut i sitt kök hemma i Tel Aviv efter en lång dag i klipprummet där han ägnat sig åt att färgkorrigera inledningen på sin nya ”Scenes from a marriage” som han uppenbarligen är nöjd med.

Efter många och långa turer har serien snart svensk premiär på HBO (13 september). Levi ser trött ut och är lite mörk under ögonen, men verkar påtagligt lycklig ändå och är oväntat pigg på att zoomprata trots den långa arbetsdagen.

En snart fyrtio år gammal kärlekshistoria mellan honom och Ingmar Bergmans klassiska skilsmässodrama för tv, ”Scener ur ett äktenskap”, är äntligen på väg att fullbordas. Han mötte serien som tonårig, tv-lös och djupt religiöst uppfostrad kibbutzbo i ett kollektivt visningsrum. Sedan dess har den varit hans heliga Graal. Tidigare har han berättat i DN:

– Jag var chockad! Jag visste ingenting om någonting då, men jag insåg att jag tittade på något som var ett konstverk. Mötet med ”Scener ur ett äktenskap” kom att påverka allt jag gjorde senare, sade han och fortsatte.

– Tjugo år senare studerade jag Bergmans miniserie igen, eftersom folk sagt till mig att min idé om ”Be tipul” aldrig skulle fungera. Hela avsnitt med två personer som sitter rakt upp och ner och samtalar! Vad är det för nåt?! Men det är ju i stort sett vad ”Scener…” är.

”Scenes from a marriage” ligger både nära och långt borta från originalet. Den utspelar sig till exempel i dagens Boston i stället för Stockholm och med avsevärda maktförskjutningar mellan paret, som en av flera avgörande skillnader. Foto: Landmark Media / Alamy Stock Photo

Vägen till en egen tolkning har gått via ett flertal omtittningar för den 58-årige israelen som har gjort raketkarriär i USA men ändå valt att slå ner sina bopålar i hemlandet. Varje stort tv-projekt, som debuten ”Be tipul”, dess amerikanska version ”In treatment” och förstås långköraren ”The affair”, har inletts framför det sex timmar långa svenska relationsdramat som spänner över tio år. Men framför allt har Hagai Levi återvänt till själva manuset, en bästsäljare i Sverige som även kom ut på hebreiska på sin tid.

– Den boken jag har, min bibel, är ett enda nedklottrat lösbladssystem vid det här laget, skrattar han.

– När jag väl satte mig ner och började skriva för ett och ett halvt år sedan ville jag fokusera på själva texten och glömma bort originalserien. Det gick så långt att jag nästan behövde bli lite hatisk, för att känna mig fri och komma ifrån Bergmans gigantiska skugga.

– Jag bad faktiskt till och med folk jag jobbade med att inte se serien innan, vilket förstås var lite jobbigt för skådespelarna, säger Levi som när vi talades vid i somras ännu inte hade klippt klart sista avsnittet.

Oscar Isaac (”Inside Llewyn Davis”) och Jessica Chastain (”Interstellar”, ”Molly's game”) spelar paret Jonathan och Mira. De lever ett komfortabelt villaliv i förorten med sin lilla dotter. Han en mörklockig, skäggig, glasögonprydd akademikertyp. Hon i ljusare färger, med blek hy och diskret beige sminkning. En duo som utseendemässigt, noterar man, inte ligger så långt från Erland Josephson och Liv Ullmann (Johan och Marianne i serien) som brakade samman i originalet.

– Äh, så lika är de väl ändå inte, menar Hagai Levi lite avvisande.

Hagai Levi Foto: Sören Andersson / TT

För honom var det andra saker som spelade in än utseendet. Duon var hans drömlag redan från allra första början. Ett tag såg det ut som om Chastain inte kunde vara med och Michelle Williams fick rollen. Men på grund av förseningar, bland annat på grund av pandemin, kom Chastain tillbaka in i leken.

– Jag är väldigt glad för det eftersom det var tanken från början. Personkemin mellan Oscar och Jessica beror bland annat på att de känner varandra väl, de gick i samma klass på scenskolan Juilliard i New York, har redan gjort en film tillsammans och har till och med dubbeldejtat en gång i tiden, ha ha. Man känner hur väl de synkar, det är väldigt avgörande för att det här skulle fungera.

”Scenes from a marriage” ligger både nära och långt borta från originalet. Den utspelar sig till exempel i dagens Boston i stället för Stockholm och med avsevärda maktförskjutningar mellan paret, som en av flera avgörande skillnader. I ”Scener ur ett äktenskap” 2.0 är det kvinnan som försörjer familjen, är otrogen och bryter sig fri.

– Jag visste hela tiden att jag måste förhålla mig till två olika sorters publik. Dels de som har sett Bergmans serie, och dels de, jag skulle säga 90 procent, som faktiskt inte har sett den. Det var ett stort motstånd att överbrygga. Jag kände att jag behövde erbjuda rätt sorts svar till båda dessa skilda grupper. Jag kan bara hoppas att jag har lyckats. För fansen finns det förstås lite extra detaljer, som extra igenkänning, som parets gröna soffa, originaldialog med mera.

I kontrast till de många teateruppsättningarna var det viktigt för Hagai Levi att inte vara alltför trogen originalet.

– Jag har förändrat mycket men jag skulle säga att själva skelettet är kvar. Genom att ändra på könsrollerna så kunde jag skapa en modern kontext ur samma manus, säger Hagai Levi.

Sedan vår intervju har Levi turnerat från Bergmanveckan på Fårö via den heta franska filmfestivalen Séries Mania till filmfestivalen i Venedig.

De amerikanska branschtidningar som hittills har recenserat serien är ganska ljumma, dock får Isaac och Chastain mycket beröm.

På frågan om det finns ett nordiskt dna i serien svarar Levi:

– Snön kanske, och mörkret. Och så kanske just de omvända könsrollerna. Sverige är ju världsledande när det gäller jämställdhet mellan könen.

De amerikanska branschtidningar som hittills har recenserat serien är ganska ljumma, dock får Isaac och Chastain mycket beröm. Foto: Landmark Media / Alamy Stock Photo

Ett väldigt fascinerande och rörande grepp i ”Scenes from a marriage” är att Hagai Levi plockat in delar av själva inspelningssituationen med regianvisningar, munskydd och allt i rutan – till och med sig själv – som ett slags ramverk för sitt intensiva kammarspel.

Idén föddes bara några få veckor innan inspelningen, berättar han.

– För mig är ”Scenes of a marriage” kanske framför allt inte bara en serie om ett par som försöker skiljas i Boston utan en mer allmängiltig diskussion om äktenskap, monogami och skilsmässa – oberoende av tid och rum. Genom att skapa en viss distans, eller abstraktionsnivå kunde jag understryka den föreställningen. Det blir lite som när man får kika in i logen och se skådespelarna förbereda sig för en föreställning, den känslan ville jag åt. Ett sätt att understryka fiktionen.

Det ovanliga greppet gör att man som åskådare får en stark upplevelse av hur det har varit att spela in under pandemin. Förberedelserna började i augusti 2020 och inspelningen ägde rum tre månader senare i en liten stad utanför New York.

– Ja, det blev som ett slags påminnelse, eller vittnesmål, om hur den här tiden har varit för oss i film- och tv-branschen. Det var otroligt stressigt att hela tiden oroa sig för att vi skulle bli tvungna att stänga ner. Vi var helt isolerade i vår lilla håla och det var helt bisarrt och samtidigt så intensivt.

– För mig var det så speciellt att jobba med folk så länge utan veta hur deras ansikten såg ut. På slutet bad jag alla paradera förbi mig på avstånd utan masker, det var en väldigt rörande stund.

På frågan om hur han känner för att lämna den Bergmanplanet som han bebott så länge, svarar han:

– Du vet, det är svårt att svara på, jag är fortfarande så mitt inne i det. Med undantag för ”In treatment” är detta den historia som jag känner allra mest för känslomässigt. Det är underligt, å ena sidan vill jag så gärna visa det för publik men å andra sidan vill jag aldrig att det här arbetet ska ta slut.