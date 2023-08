Håkan Hellström lyfter mot himlen – med kyrklig hjälp

Konsert Betyg: 4. Betygsskala: 0 till 5. Håkan Hellström Scen: Stockholms stadion Visa mer Visa mindre

Vad gör man när man förverkligat sina allra mest storslagna planer? Vilka vägar finns kvar att ta när man lett en bra bit över 50 000 människor mot den ljusnande horisonten flera gånger om?

Under de på alla sätt och vis maffiga Ullevikonserterna i fjol plockade Håkan Hellström fram alla pukor och trumpeter. Det var en satsning med extra allt, fyra sorters lök på laxen och gräddtårta staplad på gräddtårta. När han en bit in i den första konserten förra sommaren delade havet, nej, förlåt, scenen och avslöjade att det fanns en hel jämrans symfoniorkester i ett rum bakom den kändes det som den naturliga slutpunkten för hans långa, men målmedvetna, utveckling mot fullfjädrad arenarockare.

Ett år senare, på ny turné, är arenorna och publiken mindre, utan att för den skull erbjuda något slags intimitet. Det tåget gick för ganska länge sedan. Vill man se Håkan Hellström på mindre scener får man åka utomlands.

Ska Håkan Hellström på Stockholms stadion kunna erbjuda något som ens snuddar vid de där Ullevikonserterna behöver han hitta andra uttryckssätt, andra vägar, för att nå till målet om evig allsång och mångtusenhövdad samhörighet.

Med den utgångspunkten finns det under turnéavslutningen på Stadion egentligen bara en riktning att sträva mot – himlen. Genom kyrkan.

Gemensamt för många av höjdpunkterna denna kväll är att Göteborgs största stolthet söker sig till gospeln. När inramningen inte kan bli större, eller inte ens lika stor som i fjol, vill han ändå ge musiken drag av något maffigt och gigantiskt. Svepa in sin tro på någonting, förmodligen bara morgondagen, och alla sina tvivel i en filt av mäktiga körer. Take it to körka, om man så vill.

Egentligen alldeles för sköra balladen ”Kärlek är ett brev skickat tusen gånger” börjar spartanskt, med en nästan övertydligt kyrklig orgel, för att snart växa till ett mäktigt gospelnummer som mot slutet övergår i en jublande version av Princes ”Purple rain”. ”2 steg från paradise” får en liknande behandling med samma resultat. Och i ”När lyktorna tänds” är körerna mer stillsamt sakrala, men effekten densamma – det byggs och byggs, häftigt och successivt, med (något) mindre medel och verktyg än för ett år sedan.

Alltsammans ramar också in mer allmänt kosmisk rymdrock som en vackert svävande ”Det är så jag säger det” och ”Shelley”.

Styrkan i gospelnumren och andra höjdpunkter skyler också över de grundläggande strukturella problemen och. svagare partierna under kvällen. Ljudet är till att börja med långt ifrån tillfredställande och grötar ihop sig när Hellström och bandet fläskar på med allt de har.

I ivern att hitta alternativ till Ullevimöjligheterna slår också det allsångsvänliga arenarockiga över någon gång: som när till exempel ”Du kan gå din egen väg” fått låna synthljud från Van Halens ”Jump”.

Och även om det finns något tilltalande och beundransvärt med artister som konsekvent tror så mycket på sin nutid att de väljer bort självklara och trygga gamla örhängen mot det nyaste och lite mer osäkra låtmaterialet, får man ändå konstatera att varken ”Lovsång” eller discoförsöket ”Den här gången är det på riktigt”, från vårens album ”Poetiska försök”, hör till Hellströms vassaste låtar ens i den svajiga senare delen av diskografin.

Därmed blir också mycket av det som är mest som vanligt, vid sidan av gospelnumren, också det mest minnesvärda. Den svårslagna trestegsraketen ”Känn ingen sorg för mig Göteborg”, ”Din tid kommer” och ”Tro och tvivel”, som avslutar den första delen av konserten är till exempel fullständigt formidabel.

När extranumren sedan rullar in, med Lasse Winnerbäck som gästartist, ett halvt nyårsfyrverkeri uppskickat i luften från Stadions tak och en otippat kammarpoppig version av ”Valborg” som avslutning känns Hellström ovanligt hemma också på bortaplan.