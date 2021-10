Håkan Hellström medverkar i stor konsertkväll på Avicii arena

Den 1 december spelar Sveriges artistelit på Avicii Arena (tidigare Ericsson Globe) i en musikalisk manifestation mot ungas psykiska ohälsa. Konserten sker i samband med årsdagen för Tim Bergling foundation, som grundades till minne av Tim ”Avicii” Bergling.

Planen är att konserten ska bli ett evenemang som återkommer varje år, med namnet ”Avicii arena together for a better day”.

”Visionen är att bidra till att minska den psykiska ohälsan bland unga och få fler att engagera sig i frågan, men också visa vilken styrka och kraft som finns hos unga om de får rätt förutsättningar”, skriver arrangörerna i ett pressmeddelande.

Håkan Hellström, Kungliga Filharmonikerna, Galantis, Miriam Bryant, Gina Dirawi, Amason, Annika Norlin, A36, Cherrie, Jireel är några av dem som medverkar. Kapellmästare under kvällen är Stefan Olsson.

Medverkar gör även 14-åriga stjärnskottet Ella Tiritiello, som fått över två miljoner Spotifyspelningar med en tolkning av Avicii-låten ”For a better day”. I maj framförde hon låten på arenans tak, i samband med att den bytte namn till Avicii arena.

Det är inte alla 14-åringar som ska sjunga framför tusentals människor om en månad. Hur känns det?

– Det känns helt overkligt – jag är jättenervös! Det är ju första gången jag uppträder ordentligt, så det ska bli jätteroligt, säger Ella Tiritiello till DN.

Spelningen görs för att uppmärksamma en viktig fråga: ungas psykiska hälsa. Vad tänker du om det?

– Jag tycker att det är jättebra att det uppmärksammas. Jag vet hur det är att känna sig ledsen och må dåligt, och jag vet flera vänner som mår dåligt. Och det är väldigt många människor som gör det – det här kanske kan hjälpa folk att berätta.