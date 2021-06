Håkan Sandell sluter cirkeln från postpunk till postapokalyps

Håkan Sandell, en av de få levande poeter jag följt över fyra decennier, är framme vid översyn och bokslut. Det är på tiden med tanke på hans enastående produktivitet. Tegelstenen ”Urvalet så” tar sin början 1981 och sätter punkt 2020. Den omfattar inte mindre än 903 sidor.

Volymen börjar med kortkorta rader i långa sviter, genomkorsade av intryck från det Europa som förblivit den centrala spelplatsen för denne poet, sedan länge bosatt utomlands, på flitiga resor över kontinenten. Praktnumret från den här tiden heter ”Cathy”, i separattryck 1981 och inkluderad i samlingen ”Europé” från 1982. Här ett utsnitt ur den flera sidor långa dikten:

Gare Montparnasse

Cathy

Du har haft många ansikten

En kalv på perrongens grönbete

Biljetten har fallit ur handen

Hon vet inte var att leta

Solkatter

Helvete

Det gäller

Här

– Åh

Venezia

Signal avgång början slut

Järnvägsstationerna förblev de otaliga pumpande

Hjärtana

I Europas blodkärlssystem

Rälsen

Pilen i ditt hjärta

Datering: ”Restaurang Zorba, Malmö 8–10 maj 1981”. Sandell befann sig i det tidiga åttiotal som såg proggen avvecklad, kulturen bli cool och danska vildhjärnor etablera en ny romantisk ironi i poesin. De senare kunde Sandell följa på nära håll, född och uppväxt i Skåne, själv ett av de centrala namnen i den grupp lyriker som för en tid kom att gå under beteckningen Malmöligan.

Inom den grupperingen gick Sandell snart sin egen väg. Hos honom fanns från första början en anknytning till den tidiga modernismen, framför allt som den såg ut hos franska författare som Blaise Cendrars eller Guillaume Apollinaire: impressionistisk, atmosfärkänslig, kontinental och styv i korken. ”Cathy” mynnar i konstaterandet att ”jag är fan så ung”.

Foto: Björn Tiedemann

Så sant som det är sagt. Poeten var nitton, hungrig och receptiv. Under dessa hektiska år på åttiotalet utkristalliserade han mycket som låg i tiden: nordamerikansk underground, spoken word, rockgruppen Joy Division, nyexpressionism och postpunk. Därom påminner oss ett särskilt kommenterat urval, ”Himlen tippar över”, som upptar Sandells ”postpunkpoesi” 1981–1987, försett med förord av Thomas C Ericsson. Haschrökare samsas med Svarthårig Venus och Kaspar Hauser. Urvalet aktualiserar dåtidens gör det själv-filosofi med affischer, offset-tryck, fanzines och ilsnabbt arrangerade uppläsningar. ”Cathy” trycktes ursprungligen på en serie hoplimmade ark i dragspelsformat, så att hela dikten kunde vecklas ut i ett svep.

Tjugo år senare, därom förtäljer ”Urvalet så”, låter allt annorlunda. Uppe i medelåldern framträder Sandell som klassicerande samtidskommentator, en lyrisk resonör med en tydlig distans till ”den svarta konstnärsklicken” och en dragning till kulturpessimistiska tongångar. För den nyorienteringen hade han tillsammans med kollegan Clemens Altgård lanserat etiketten ”retrogardism”, med viss udd mot såväl sen- som postmodernistisk brist på formkänsla.

Flera elegiska nummer mumlar i moll, men Sandells musa skänker klang och energi

I Sandells böcker alltifrån ”Sjungande huvud” (1996) signalerar begreppet retrogarde antikiserande patina, böljande terziner eller blankvers och glimtar från en bildprakt som förgår: ett millennieskifte prytt med spruckna fresker. Flera elegiska nummer mumlar i moll, men Sandells musa skänker klang och energi åt hans ”avsaknad av hopp och framtidsperspektiv”. Orden flyter ut i rytmiskt satta rader och jämnt löpande strofer, sida upp och ned.

I samma veva bosatte sig Sandell i Oslo, där han under 00-talet nätverkade med likasinnade själar från när och fjärran. Det framgår av en färsk historik utarbetad av den likaså i Norge baserade litteraturvetaren Giuliano D’Amico, ”Tilbake til fremtiden. Håkan Sandell og den nordiske retrogardismen” (2020). Det rör sig inte om någon hyllningsskrift – D’Amico ger flera prov på retrogardets könsstereotypier – utan om en ambitiös kartläggning av en viktig poetisk och konstnärlig rörelse, aktiv 1995–2011, ungefär, som aldrig fick något riktigt fäste bland Sandells egna landsmän.

Det är kanske inte så förvånande. Inte för inte hette en populär pratshow i SVT under just de här åren ”Världens modernaste land”. Bland retrogardets inspiratörer fäster sig D’Amico vid en författare som skulle ha grinat illa åt den programrubriken, nämligen den italienske poeten och filmaren Pier Paolo Pasolini som mördades 1975: en marxistisk orosande och provokatör som i efterkrigstidens ljuva nya värld – såväl i populärkulturen som hos sextiåttorna – bara såg marknadsanpassning.

Valfrändskapen med Pasolini framträder tydligt i den volym översättningar, ”Olycksaliga generation”, Sandell nyligen gav ut tillsammans med Nina M Olsson. I dikten ”Traditionens poesi” går den stränge (och i grunden lantlige) poeten från enkla förhållanden i Friuli till rätta med den bortskämda generation som ”önskade att misskreditera historien” och ”skrattar åt traditionen”, följaktligen prisgivna åt konsumtions- och varusamhällets logik. Undrar just hur Pasolini skulle ha upplevt vårt eget 2020-tal?

För Sandell betecknar det under alla förhållanden en skördetid. En nyskriven volym dikter, ”Min röst av kväll”, bär syn för sägen. Här har det gått undan. I ett efterord meddelar poeten att ”denna diktsvit skrevs under de första chockartade månaderna av Covid 19-pandemin, våren 2020”, en tid då ”den folktomma och biltömda norska huvudstaden efter lockdown stod överväldigande ödslig, som efter en katastrof, eller riktigare mitt under den”. Det glittrande nya Oslo dubbelexponeras mot äldre imperier vigda åt undergången, Maya-civilisationens Yucatán eller ”alla städers moder, Babylon”. Mot den bakgrunden blir tonfallet inte överraskande både episkt och profetiskt:

I skyltfönstren lagras välståndet upp i takten

av de hemlösas klädbylten på andras trappor.

En ljum sommarkväll tungflytande i gator som

du känner ropet i efter något som aldrig kommer,

serveringsoaserna som står likt torrkokta grytor,

civilisationernas gamla yta över sjudande förfall.

Städerna skiftande men förblir ändå densamma

med kvällsmoln skarpt lila som Disneys onda fe,

och med så goda intentioner att om du ligger ner

undgår de helst att bli sedda när de trampar på dig.

Här påminner Sandell ibland om vittra teckentydare från mellankrigstiden, typ Bertil Malmberg, som lika vältaligt satte undergångsteman på vers. Svartsynen till trots tar man fortfarande inte fel på ordglädjen. Lika energiskt som taktfast radar Sandell upp vad han kallar ”västerlandets sista artefakter” i sin nya diktbok. Därmed, får man väl säga, har cirkeln från postpunk till postapokalyps slutit sig i detta djupt originella författarskap.

Omnämnda böcker Giuliano D’Amico: ”Tilbake til fremtiden. Håkan Sandell og den nordiske retrogardismen” Spartacus Forlag AS / Scandinavian Academic Press Håkan Sandell: ”Himlen tippar över. Postpunkpoesi 1981–1987” Fri Press Håkan Sandell ”Urvalet så: Dikter 1981–2020” Dikturval, förord och kommentarer av Kristian Carlsson Smockadoll förlag Håkan Sandell: ”Min röst av kväll” Bokförlaget Faethon Pier Paolo Pasolini: ”Olycksaliga generation” Övers. Nina M Olsson och Håkan Sandell Smockadoll förlag Visa mer

