Halil Karaveli: Därför kunde inte oppositionen i Turkiet fälla Erdogan

Det historiska mönstret i turkisk politik bröts inte efter söndagens dramatiska val. Sedan Turkiets första demokratiska val 1950 har högern vunnit alla val utom två, parlamentsvalen 1973 och 1977. Segern är inom räckhåll för Recep Tayyip Erdogan som kommer att ha en fördel inför den andra omgången om två veckor.

När Turkiet höll sitt första demokratiska val 1950 etablerades en tradition som Erdogan förvaltat bättre än någon annan högerledare före honom. Erdogans förebild är Adnan Menderes, Turkiets förste folkvalde premiärminister, godsherren som blev folkets tribun och som fängslade kritiker. Menderes, som avrättades efter militärkuppen 1960, gjorde sig till tolk för de breda massornas religiösa konservatism samtidigt som han förde en politik som gynnade den kapitalistiska klassen.

Det har visat sig vara en svårslagbar kombination. Konservativ populism har fördunklat klassrealiteter och vänstern har inte lyckats bemöta högerns identitetspolitik. Det är ytterst därför som socialdemokraten Kemal Kilicdaroglu, som leder en högerdominerad allians, förlorar mot Erdogan.

Kilicdaroglu borde rimligen ha kunnat vinna en klar seger. Välståndet har visserligen mer än fördubblats under Erdogans tjugo år vid makten, men ojämlikheten i inkomster och förmögenheter är skriande. De rikaste 10 procenten tjänar 23 gånger mer än de fattigaste 50 procenten och äger 67 procent av det nationella välståndet. De fattigaste 50 procenten äger 4 procent av det nationella välståndet.

Det är ingen tillfällighet. De växande klyftorna vittnar om exploateringen av arbetarklassen. Fackföreningarna motarbetas aktivt och strejker förbjuds regelmässigt med hänvisning till den ”nationella säkerheten.” Turkiet är vid sidan av Kina värst drabbat av arbetsplatsolyckor i hela världen. Jordbävningskatastrofen i februari, som avslöjade vidden av det systematiska byggfusket, blev en dramatisk påminnelse om hur befolkningens säkerhet offras för profitintresset. Men i provinsen Kahramanmaras, epicenter för jordbävningarna, röstade 72 procent på Erdogan den 14 maj.

Kilicdaroglu enade en disparat opposition bestående av turknationalister, kurder, islamister och sekulära kring en minsta gemensam nämnare, motstånd mot Erdogan. ”Du är fattig på grund av Erdogan,” förklarade han i ett av sina inspelade valtal. Hade han i stället valt att konfrontera systemet skulle han inte ha fått med sig högerpartierna.

Kilicdaroglus lösning saknade trovärdighet. Han lovade att han skulle ordna fram 300 miljarder dollar från en investeringsfond i London. Och vad skulle det internationella kapitalet kräva i gengäld? Det fick väljarna inte veta.

I det avseendet passar han väl in i ett europeiskt mönster. Kilicdaroglus misslyckande illustrerar socialdemokratins problem generellt att rida spärr mot nyliberal och nationalistiskt höger. Samtidigt som han avstod från att föra arbetarklassens talan misslyckades han med att neutralisera frågan om nationalismen. Och det ena hänger ihop med det andra.

I ”Capital et idéologie” påpekar Thomas Piketty att etniska och religiösa motsättningar i dag hindrar de ”folkliga klasserna” från att enas i koalitioner, vilket försvårar bildandet av majoriteter för att bekämpa den växande ojämlikheten. Kilicdaroglu vann över den kurdiska minoriteten med sitt motstånd mot fortsatta turkiska militära operationer i Syrien och Irak. Men det uttalade stöd som den kurdiska rörelsen belönade honom med verkade inte till hans fördel bland nationalistiska turkiska väljare.

Demokratisk förändring kräver att såväl nationalismen som den nyliberala kapitalismen utmanas. Svårigheterna är uppenbara, men som Piketty framhåller kan de nationella identitetslåsningar som blockerar bildandet av småfolksmajoriteter – och som i Turkiet permanentat ett auktoritärt högerstyre sedan 1950-talet – endast lösas upp genom en politik för ökad social och ekonomisk jämlikhet.

Kilicdaroglu avslöjade privat inför valet att han som nyvald president skulle återbörda författaren Nazim Hikmets kvarlevor till Turkiet. Hikmet, kanske Turkiets främste författare under 1900-talet, dog i landsflykt i Sovjetunionen och är den turkiska högerns främsta hatobjekt. Det var typiskt att Kilicdaroglu, vänstermannen som inte vågade framstå som vänster, inte uttalade sin avsikt offentligt.

Halil Karaveli är Turkietkännare och författare till ”Why Turkey is authoritarian. From Atatürk to Erdogan” (Pluto Press, 2018). Tidigare ledarskribent på liberala Östgöta Correspondenten.