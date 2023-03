Halil Karaveli: Om oppositionen slår Erdogan är Sveriges Natoproblem över

En socialdemokrat kan komma att sätta punkt för Recep Tayyip Erdogans tjugoåriga styre. Häromveckan utsågs Kemal Kilicdaroglu till presidentkandidat av den ena av de två oppositionsallianserna i Turkiet. Opinionsmätningarna pekar mot en seger för vänstermannen Kilicdaroglu. Efter jordbävningskatastrofen i februari är vreden stor mot regimen. Hjälpinsatserna var sena och myndigheterna bäddade för att förödelsen blev så omfattande genom att låta byggherrarna åsidosätta säkerhetsnormer.

Väljs Kilicdaroglu torde Sveriges Natobekymmer vara över: turkiska oppositionen är starkt Västorienterad och beredd att göra allt för att locka tillbaka västliga investerare. Att välkomna Sverige som Natomedlem blir ett ypperligt tillfälle för en nyvald president från oppositionen att demonstrera kursomläggningen.

Kilicdaroglu är sedan 2010 ledare för Republikanska folkpartiet, CHP, grundat av Kemal Atatürk, Turkiets förste president. CHP var ursprungligen en elitkoalition av byråkrater och storgodsägare och styrde auktoritärt från 1923 till 1950. Men efter förlusten i Turkiets första fria val 1950 omvandlade sig CHP först till ett demokratiskt och sedan till ett socialdemokratiskt parti. Sedan 1976 är CHP medlem i Socialistinternationalen. På 1970-talet vände sig partiet till arbetarklassen och småbönderna men är numera ett övre medelklassparti. De högst utbildade och de med de högsta inkomsterna är överrepresenterade bland CHP:s väljare. CHP står inför samma utmaning som svenska S: att vinna tillbaka arbetarklassen från högern.

Men Erdogan har fram till nyligen ändå haft ett starkt stöd hos de breda massorna, och Kilicdaroglu vågar inte riktigt utmana honom från vänster

Den ekonomiska ojämlikheten har ökat dramatiskt under Erdogan. Den rikaste en procenten av befolkningen äger 54 procent av den samlade nationella förmögenheten, en ökning med 43 procent på två decennier. Men Erdogan har fram till nyligen ändå haft ett starkt stöd hos de breda massorna, och Kilicdaroglu vågar inte riktigt utmana honom från vänster.

Å ena sidan lovar han att förstatliga fem byggkoncerner som gynnats otillbörligt av Erdogan, och fördömer en ”rovgirig kapitalism” som ”ödelägger planeten.” Under ett USA-besök i höstas bad han om ett möte med den socialistiske senatorn Bernie Sanders (som dock avböjde.) Kilicdaroglu säger att han vill förena sig med aktivister runt om i världen i deras kamp för en mer jämlik fördelning av förmögenheter och inkomster. Men å andra sidan gör han gällande att vänster-högerkonflikten är överspelad och att den avgörande motsättningen är den mellan demokrater och antidemokrater.

Vänstermannen Kemal Kilicdaroglu leder CHP, grundat av Kemal Atatürk, Turkiets förste president. Foto: AP

Historiskt har emellertid kampen för social rättvisa och demokrati ofta gått hand i hand, som i Sverige. Men Kilicdaroglu måste förhålla sig till en turkisk verklighet som varit ogästvänlig för vänstern. Förutom under en kort period från mitten av 1960-talet till slutet av 1970-talet, då arbetarrörelsen växte sig stark, har vänstern varit för svag för att utmana högerns hegemoni. Det historiska mönstret hade dock troligen brutits om inte militärkuppen 1980, som krossade vänstern, kommit emellan.

Under Turkiets hundraåriga existens har blott en vänsterman, Bülent Ecevit, varit regeringschef. Men vänsterns företrädare har inte bara drabbats av förtryck; de har som regel också själva gjort sig omöjliga bland de breda massorna genom att framstå som anti-religiösa. Majoriteten har förblivit de konservativa partierna, som försvarat tro och traditioner, trogna i nästan samtliga val sedan 1950. I en stor attitydundersökning från Kadir Has-universitetet i Istanbul 2021 betecknade sig endast 13 procent som socialdemokrater och socialister. Konservativa och nationalister utgör en överväldigande majoritet.

Det är med dessa som Kilicdaroglu med nödvändighet fått bygga en allians för att besegra Erdogan. Det är uttryck för en politisk rationalitet liknande den som styrde Stefan Löfven när han slöt Januariöverenskommelsen med Centerpartiet och Liberalerna i syfte att stoppa Jimmie Åkesson. I den allians som CHP leder ingår ett högernationalistiskt, tre konservativa och ett islamistiskt parti. Endast en sak, att bli av med Erdogan, enar dem. Det kommer dock inte att vara tillräckligt för att demokratisera Turkiet. För det krävs en djupgående systemförändring.

Kulturkriget om religion-sekularism har underblåst intolerans på ömse sidor om skiljelinjen

Men Kilicdaroglus realpolitiskt dikterade val att förena sig med konservativa kan ändå visa sig vara en investering i en mer demokratisk framtid. Kulturkriget om religion-sekularism har underblåst intolerans på ömse sidor om skiljelinjen. Och det har permanentat en auktoritär högers hegemoni eftersom vänstern mestadels valt att utkämpa ett kulturkrig i stället för att driva frågor om social och ekonomisk jämlikhet. Genom att förklara att ”det är en missuppfattning att CHP har några problem med islam” vill Kilicdaroglu göra vänsteralternativet aptitligt hos en religiöst konservativ småfolksmajoritet.

Kilicdaroglu överraskade mig under ett samtal 2009, ett år innan han valdes till partiledare, med att säga att ”vi skall hädanefter inrikta oss på att vinna över moskéförsamlingarna.” Endast något år tidigare hade CHP:s anhängare och andra sekularister gått man ur huse i massdemonstrationer mot införandet av sharialagar som man trodde stod för dörren. Kilicdaroglu avfärdade dock sekularismen som en angelägenhet för ”sofistikerade människor.” Inte heller hade han mycket till övers för militären. När jag undrade om inte militären skulle ingripa för att försvara sekularismen, svarade han ”militärerna bryr sig inte om sekularism, deras enda intresse är att försvara sina privilegier.”

Oppositionen demonstrerar i Istanbul. Foto: SOPA Images/TT

Sant är att militären värnat om den ekonomiska elitens intressen och beroende på omständigheterna omväxlande använt sekularism och islam för att legitimera samma klasspolitik. Att Erdogan regerar i allians med generalerna passar således in i ett historiskt mönster.

Kilicdaroglu inser att han inte kan gå för långt i att utmana den rådande ekonomiska ordningen. Hans nyliberala och konservativa allierade är obekväma med hans tal om förstatliganden. Oppositionsalliansen föreslår heller inga förbättringar av arbetarnas villkor. Men så länge de sociala och ekonomiska orättvisorna består kommer inte den liberala demokratin att vila på säker grund. Systemet kommer fortsatt att ha ett behov av att frammana inre och yttre fiender mot vilka den folkliga vreden kan kanaliseras . De syriska flyktingarna är den nya måltavlan.

Kilicdaroglu behöver högern för att slå Erdogan, men han kan däremot inte göra Turkiet demokratiskt ihop med den. För det kommer han att behöva bygga en allians med kurderna – vars röster han också är beroende av – liksom med den socialistiska vänstern. Kilicdaroglu har lovat att Selahattin Demirtas, det pro-kurdiska partiet HDP:s fängslade förre ledare, skall släppas fri, och han har inlett kontakter med HDP och de socialistiska partierna. Hans stora utmaning blir att göra detta utan att samtidigt skrämma bort högernationalistiska väljare.

Som vänsterman, kurd och alevit personifierar Kilicdaroglu en kombinerad utmaning av den turkiska statsideologin

Det näst största partiet i hans allians, det högernationalistiska ”Goda partiet,” med rötter i den fascistiska rörelsen Grå vargarna, motsätter sig samtal med kurderna, och anser i själva verket att Kilicdaroglu inte är lämplig som presidentkandidat på grund av sin etniska och religiösa identitet.

Som vänsterman, kurd och alevit personifierar Kilicdaroglu en kombinerad utmaning av den turkiska statsideologin. Vänstern, kurderna och aleviterna (anhängare av en minoritetsinriktning inom islam) tillhör de kategorier som turkiska staten framför allt misstrott och förtryckt. Kilicdaroglu är bördig från Dersim-regionen, där alevitiska kurder 1937 reste sig mot turkifieringspolitiken, ett uppror som Atatürk lät slå ner med flygbombningar, artilleri och gas. Kilicdaroglu har aldrig talat offentligt om sin bakgrund, men det är ingen orimlig gissning att den förklarar hans beslutsamhet att överbrygga Turkiets kulturella och religiösa motsättningar.

Hundra år av statligt förtryck och samhälleliga konflikter talar emot att han skall lyckas. Men ett hopp har tänts att Turkiet inte är dömt att förbli auktoritärt höger.

Halil Karaveli har bevakat Turkiet under många år och är författare till boken ”Why Turkey is authoritarian. From Atatürk to Erdogan” (Pluto Press, 2018).