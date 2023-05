Halil Karaveli: Turkiets socialdemokrater föll på eget grepp

Logga in

Logga in

Nationalismen är den verkliga segraren i Turkiet. Presidentvalet visade att Turkiets demokratiska problem är större än segraren Recep Tayyip Erdogan.

Valet kom till slut att stå mellan två versioner av samma nationalistiska, auktoritära höger. Bilden av ett delat Turkiet är missvisande. Den nationalistiska tankefiguren har en bred förankring, både bland Erdogans anhängare och motståndare. Valet väcker frågan vad som krävs för att mobilisera en majoritet för demokratiska reformer, men slutsatsen måste inte bli att Turkiet är dömt till nationalismen.

Den socialdemokratiske utmanaren Kemal Kilicdaroglu slog först an en liberal ton. ”Våra olikheter är vår rikedom,” förklarade han inför den första valomgången. Men sedan kapitulerade han.

För att förpassa Erdogan från makten lovade Kilicdaroglu att kasta ut de syriska flyktingarna – som han påstod uppgår till tio miljoner – ur landet inom ett år. ”Bestäm dig innan flyktingarna har tagit över vårt land,” löd hans valbudskap. För att försäkra sig om högernationalistiska röster förband han sig också att inte återinsätta de kurdiska borgmästare som regimen påstår har kopplingar till ”terrorism”.

En seger för Kilicdaroglu skulle inte ha inneburit någon demokratisk revolution. Erdogans utmanare vann turknationalistiska röster på sin kraftiga högergir, men förlorade i gengäld stöd i samtliga kurdiska provinser, förutom i sin egen.

I sin nyutkomna bok ”The new age of catastrophe” skriver den brittiske historikern Alex Callinicos att kampen mot fascismen inte kan vinnas i allianser i mitten, därför att mitten historiskt alltid visat sig kapsejsa högerut. Det var, påminner han, vad som hände i Frankrike under mellankrigstiden, och han framhåller att det är ett mönster som går igen i den europeiska socialdemokratins högervridning i dag. Det var vad som hände i Turkiet. Mitten höll inte.

Callinicos menar att massmobilisering mot fascismen kräver en vänsterunion av reformister och radikaler, inte en ”folkfront” tillsammans med mitten. Den turkiske S-ledaren vände tvärtom arbetarklassen ryggen, allierade sig med nyliberaler och konservativa för att avsätta en högernationalistisk president. Han förtjänade inte att vinna, och hans förlust borde bli en väckarklocka för progressiva i Turkiet.

Lärdomen av det turkiska valet är att den auktoritära högern måste bemötas av en vänster som utmanar de klassorättvisor som nationalismen tjänar till att dölja. De syriska flyktingarna exploateras som billig arbetskraft och arbetarlönerna har pressats ned. Det är därför regimen inte vill utvisa flyktingarna.

Erdogans flyktingliberalism speglar ett klassintresse. Men Kilicdaroglu utmanade inte orättvisorna utan angrep deras främsta offer. Hans företrädare, vänsterpopulisten Bülent Ecevit, bröt högerns hegemoni på 1970-talet när han enade arbetare, småbönder och lägre medelklass i krav på ekonomiskt systemskifte och rättvis fördelning. Det är ett exempel som manar till efterföljd.

Halil Karaveli är Turkietkännare och författare till ”Why Turkey is authoritarian. From Atatürk to Erdogan” (Pluto Press, 2018). Tidigare ledarskribent på liberala Östgöta Correspondenten.