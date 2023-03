Han är spindeln i nätet i Stockholms kulturliv

8.20 Hemma i funkislägenheten på Gärdet

Han hade helst stannat i sängen lite till.

De morgnar han inte följer sin son till skolbussen mot Djurgården kan han sova till tio, minst. Kanske särskilt i dag. Han har haft många åtaganden på sistone och i går var han en sväng på Soho House med vännen och kollegan Jens Liljestrand. Besöket började med att Liljestrand ironiserade över den nyöppnade sprättiga privatklubben och slutade med att han googlade medlemskap och priser.

Fast denna onsdag är Jerker Virdborg alltså uppe strax före halv nio, dricker sitt te, kollar mejl, sociala medier och läser nyheterna. Han hinner inte igenom andra delen av Peter Englunds och Paul Hansens reportage från Ukraina, men det slår honom att Englund mycket väl kan vara på väg att förlora.

– På en tillställning i höstas ingick Peter och jag ett vad. Den av oss som skriver ytterligare en bok om krig får ge den andre en originalutgåva av Julio Cortázar. Oddsen för att Peter så småningom ger ut en bok om Ukraina är väl nu rätt låga; jag kan – tyvärr, för det som sker nu är ju fruktansvärt – bli en Cortázar rikare.

Någon vecka tidigare har jag mejlat Jerker Virdborg och frågat om jag får skildra en dag i hans liv. Tre minuter senare kom ett svar: Låter väldigt kul! Hur går vi tillväga? Här finns outtömliga möjligheter.

Jerker Virdborg i sin lägenhet på Gärdet. Foto: Niklas Porter

10.30 Vid köksbordet

Förmiddagshjärnan låter han ogärna gå till spillo. Det litterära skrivandet ska utföras i ett nyvaket och ogrumlat tillstånd. I dag gör han ett undantag.

– När barnen var små gick jag till min arbetslägenhet mittemot SVT-huset, men nu sitter jag oftast här i köket och skriver. I bästa fall känner jag ett starkt inslag av lek och lust i skrivakten, jag kan bli hög av den.

Sedan debuten 2001 med novellsamlingen ”Landhöjning två centimeter per natt” har det blivit ett dussintal böcker som förenas av en diffust hotfull stämning och ett registrerande, närmast konstlöst språk. Den senaste romanen ”Cirkelns fyra hörn”, utspelar sig under en dag i en minibuss. I försenad fyrtioårspresent har huvudpersonen Per fått en guidad tur genom Stockholm i present av sin pappa.

I ett hysteriskt tempo färdas far och son genom huvudstaden. Efterhand blir stockholmianan som guiden förmedlar alltmer motsägelsefull, och så börjar pappan berätta om några osannolikt dramatiska år innan Per blev till. Frågan är vad som är sant och inte.

– Osäkerheten och de främmande men ändå bekanta världarna återkommer i många av mina böcker. För mig handlar skönlitteratur om att kliva ut i det jag kallar ”det stora andra”. Jag vill att fiktionen ska bryta vaneseendet och utmana, inte locka till intimisering och igenkänning. Därför betraktar jag också autofiktionens stora segertåg de senaste decennierna med viss sorg.

Han reser sig från köksbordet, vinkar med mig in i det tidsenligt inredda vardagsrummet och pekar på en svartvit bild ovanpå ett art déco-skåp. Där står ett porträtt av Franz Kafka.

– Han är en av mina förebilder, förstås. Så kallad vacker prosa uppfattar jag ofta som kitsch och så kallad rolig prosa tycker jag ofta bara är tramsig. Det är en sträng estetik, jag är medveten om det, men jag vill åt en viss funktionalism, både som författare och som läsare.

Sina romaner skriver Jerker Virdborg vid köksbordet i lägenheten på Gärdet. Foto: Niklas Porter

12.05 Valhallavägen

I berget 25 meter under Kungliga Tekniska Högskolan ligger Sveriges första kärnreaktor, R1. Den var i drift fram till 1970, inledningsvis laddad med tre ton uran från Frankrike, och spelar även en viss roll i ”Cirkelns fyra hörn”.

– Det är helt otroligt egentligen att ingen insåg det olämpliga med en kärnkraftsreaktor mitt i stan. Folkhemspolitikernas inställning till geografi var riktigt märklig.

Jerker Virdborg sitter i baksätet på en taxi och skakar på huvudet. Han är på väg till ett lunchmöte med en redaktör för Dagens Industri.

Runt 2010, efter tio år som författare, hade en lätt klaustrofobisk känsla smugit sig på honom, han tyckte att han var snärjd i en liten värld. Blicken fastnade på politiken. Han intervjuade Fredrik Reinfeldt om människosyn, inledde en mejlväxling om rönnbär, visioner och konst med Håkan Juholt i DN Kultur, och blev polare med Mikael Damberg som ofta syns på hans tillställningar.

Man kan säga att han fick blodad tand och aktivt började söka sig till andra kretsar.

– Jag känner massor av författare och kritiker – ett underbart gäng – men de vill sällan rikta sig utanför sig själva. Författare skriver böcker om författare, man recenserar bekanta och ger priser till kollegor i en evig rundgång. Det kanske är oundvikligt i ett litet land, men det gör också den svenska litteraturvärlden narcissistisk... Här växte han upp förresten, Olof, som var med och beslutade om reaktorhallen.

Han syftar på Palme – Jerker Virdborg är förnamn också med statsministrar – och nickar mot ett skagengult hus i korsningen Engelbrektsgatan/Östermalmsgatan, där rumänska ambassaden nu huserar.

– Olofs familj bodde högst upp i en våning om nio rum och kök. Under bodde intressant nog familjen Bildt.

Är du sosse?

– Jag är kanske inte särskilt höger, om man säger så, men jag är intresserad av högermänniskor.

På väg från taxin till Konstnärsbaren springer han in i Oscar Carlsson som driver Issues Gallery och som Jerker Virdborg skrivit utställningstexter för. Foto: Niklas Porter

12.25 Konstnärsbaren, Smålandsgatan

Jerker Virdborg är alltid i tid. Han beställer mineralvatten på karaff och säger att han använt sig av författarrollen för att få tillträde till nya sfärer. Till en början handlade det i hög grad om att förstå den här stan. Det var långt till Stockholm från Lindome utanför Göteborg där Erik Virdborg växte upp.

Han hette så på den tiden. Även pappan hette Erik. Men Erik junior identifierade sig inte med namnet, han kallades Jerker, var helt enkelt en Jerker och i vuxen ålder bytte han formellt till det.

Lunchdejten anländer, lite sen.

Andreas Johansson är debattredaktör på Dagens Industri och vän till Jerker Virdborg. De har mycket att ta igen.

– Sist vi sågs var i Almedalen. Det var första gången jag var där trots att jag har varit i mediebranschen i decennier. Jerker däremot tar gladeligen båten till Visby för att så att säga mingla i egen regi. Han är genuint intresserad av människor.

De beställer en dagens lunch.

– Det kan bli så trist att enbart umgås i kulturkretsar. Svenska författare har så neggig inställning till entreprenörer och finansmänniskor. Det är väl ömsesidigt egentligen, i det svenska näringslivet ger det absolut inga pluspoäng att kunna Selma Lagerlöf eller grekisk mytologi. Den klyftan är rätt genant faktiskt, men det kan bli ganska intressant om man försöker överbrygga den.

– Det är ju det du försöker och lyckas med. Men det är ett mysterium hur du orkar allt. Vet ni att Jerker klubbar också? säger Andreas Johansson.

– Så är det, dansmusiken blir bara viktigare för mig. På sätt och vis har jag haft samma intressen hela livet: litteratur, film, musik, relationer. I det avseendet har jag inte förändrats särskilt mycket.

I fjol kom filmatiseringen av hans roman ”Svart krabba” med Noomi Rapace, som belönades med tre Guldbaggar tidigare i år. Just på filmfronten är det en hel del på gång, men för tillfället kan han inte säga mer än så om det.

Lunch på Konstnärsbaren med Andreas Johansson, redaktör på Dagens Industri. Foto: Niklas Porter

14.30 Röda rummet, Berns salonger

På 1870- och 80-talen gick August Strindberg hit för att prata politik, spela schack och grogga, och 1879 debuterade han som bekant med en roman uppkallad efter rummet med de röda möblerna.

140 år senare startade Jerker Virdborg en litterär salong med samma namn. Den programverksamheten är nu avvecklad, men vägarna förbi Berns salonger har han alltjämt: han och konstnären Karin Mamma Andersson lanserade nyligen en houseklubb för seniorer i husets källare.

– Det finns inte längre någon självklar krog i Stockholm som samlar kulturintresserade. Detta var en gång en sådan…

Han avslutar inte meningen, utan stegar fram till ett glasskåp i en väggnisch och säger:

– Det där måste fixas.

Hur det går till kan jag inte redogöra för, men plötsligt är en vaktmästare där för att dyrka upp låset. I montern finns utgåvor av ”Röda rummet”, diverse faksimil och ett originalbrev av Strindberg. Men skrifterna har liksom säckat ihop, halvligger lutade mot glasrutan.

– Det var jag som ställde i ordning skåpet när vi startade Röda rummet, Berns betalade dyra pengar för det där Strindbergbrevet. Men så där kan det inte se ut.

På Berns där Jerker Virdborg under flera år drev den litterära salongen Röda rummet. Foto: Niklas Porter

15.15 Tillbaka i lägenheten på Gärdet

Jerker Virdborgs energinivå är imponerande, men kanske ändå inte fullt så mystisk som Andreas Johansson tror. Varje dag sover han nämligen middag.

Han trycker in ett par öronproppar, lägger en t-shirt över ansiktet, slocknar. Och vaknar, av sig själv. I dag blir det en knapp timmes siesta.

Varje dag sover Jerker Virdborg middag, trycker in ett par öronproppar, lägger en t-shirt över ansiktet och slocknar. Foto: Niklas Porter

17.20 Alma, Nybrogatan

Kvinnor i sidenblusar och kashmir i beigea nyanser anländer i par eller i grupp, några få med män i hälarna.

Jerker Virdborg tar emot, hälsar på översättaren Aimée Delblanc, på författaren och skribenten Ida Therén, på skådespelaren Johan Holmberg. Det blir några kindpussar.

I kväll är det premiär för en serie litterära samtal som Jerker Virdborg arrangerar och modererar på Alma, en medlemsklubb och ett frilanskontor för kreatörer, innovatörer och entreprenörer av olika slag. På de uppdukade borden står kanderade mandlar, persikoklyftor, friterade kronärtskockor och höga fat med ostron på krossad is.

Jerker Virdborg äskar tystnad och presenterar kvällens huvudperson: Karolina Ramqvist. De ska samtala om hennes bok ”Bröd och mjölk”, ett slags litterär memoar, om maten som tröst, njutning och rusmedel att förvränga sinnestillståndet med.

– Du har ju både skrivit fiktionsromaner och mer essäistiska böcker, hur förhåller du dig till dessa olika textgenrer? inleder Jerker Virdborg.

Karolina Ramqvist ler ett litet, nästintill blygt leende.

– Jo, jag har varit trött på berättelsen, inte fiktionen som sådan, men de många berättelserna i vår tid. Vi är översållade av personliga berättelser och politiska berättelser, och berättelser vars dramaturgi ska få oss att köpa saker. Med ”Bröd och mjölk” ville jag skapa litteratur, jag ville inte skriva en berättelse som börjar med att något går dåligt och slutar med att det blivit bra, för att huvudpersonen övervunnit sina svårigheter, säger hon.

– Som ett sommarprogram?

– Precis. Sommarprogrammet är ett fruktansvärt format, säger Karolina Ramqvist.

Jerker Virdborg meddelar publiken att det går bra att ta för sig av de framdukade rätterna, som även förekommer i Karolina Ramqvists bok.

När samtalet är slut är ostronen också det. Efter att ha petat i sig några mandlar och persikoklyftor, och bytt ett par ord med en majoritet av personerna i rummet, säger Jerker Virdborg att det är dags för ett glas.

Bild 1 av 2 Kindpussar på Alma inför samtalet med Karolina Ramqvist. Foto: Niklas Porter Bild 2 av 2 Mickas inför samtalet med Karolina Ramqvist. Foto: Niklas Porter Bildspel

19.30 Ciccio’s, Nybrogatan

– Vi skulle vilja ha två negroni, två små öl, två prosecco, ett glas vitt, en trea vodka och en Ramlösa, tack.

Jerker Virdborg tar ett självklart kommando över dryckesbeställningen. Han har fått med sig nio personer från Alma till en italiensk restaurang på andra sidan gatan. Jag frågar Karolina Ramqvist hur hon tycker att samtalet gick.

– Bra, det är kanske lite mer bekvämt att intervjuas av en författarkollega. En författare frågar sällan: vad handlar din bok om?

– Jag upplever att journalister ofta är alltför devota och mjäkiga mot författare, särskilt mot författare som skriver om sina egna liv och lämnar ut barn och familj, de får alldeles för få skarpa frågor, inflikar Jerker Virdborg.

Han tittar på mig och skrattar. Hjärtligt, tror jag.

Så är glasen urdruckna. ”Alla” är tydligen på Brillo i kväll, så dit bär det av.

Med dottern Elisa Virdborg och författaren Karolina Ramqvist på Ciccio's. Foto: Niklas Porter

20.38 Taverna Brillo, Sturegatan

Denna afton är det vernissage för en liten vårutställning med verk av bland andra Nathalie Djurberg & Hans Berg, Jenny Källman och Tova Mozard, och så är det invigning för en ny bar i baren. Det är outsägligt trångt, den fyrkantiga bardisken upptar nästan hela rummet, Jerker Virdborgs sällskap skingras utmed väggarna.

Poeten Elis Monteverde Burrau stiger in. Han tar ett varv runt bardisken, stannar till hos Jerker Virdborg, som presenterar sin 19-åriga dotter Elisa för honom, och tar sedan ytterligare ett varv för att fota verken på väggarna.

– Tidigare brukade jag skämta en del om Jerker, vi hade en beef, men vi gillar varandra nu, säger han när jag frågar hur de känner varandra.

– Jag kan bli lite skrämd av det som verkar vara hans enorma disciplin, han känns lite Patrick Bateman-aktig, men jag tvivlar inte på att han är en gentleman. Hans böcker kan jag däremot inte säga mycket om, jag har inte läst dem faktiskt.

Någon knackar mig på axeln.

– Det är omöjligt att prata här, vi går till Soho House, ska du med? säger Jerker Virdborg.

21.25 Soho House, Majorsgatan

Två i sällskapet är medlemmar, det är de som får in oss andra efter att vi uppgett våra namn för de engelsktalande receptionisterna.

Det är en stilla kväll på den nyöppnade privatklubben i den ombyggda Trefaldighetskyrkan på Östermalm. Ur högtalarna strömmar jazz, någon beställer ett glas riesling, en annan en Cola zero, programledaren Pär Lernström flimrar förbi i marinblå manchesterbyxor. Jerker Virdborg berättar om huset och om andra Soho-hus i andra städer.

23.35 Någonstans på Östermalm

Elis Monteverde Burrau twittrar för femtonde gången denna onsdag: ”Världens sjukaste kväll.”

23.45 Riche, Birger Jarlsgatan

En liten skara har hållit ut hela vägen för en sista drink, en negroni, i Lilla baren. Konversationen blir förtrolig – ex-makar, barn, kollegor – inget för tidningen, så jag frågar om alkoholen i stället.

– Jag tar alltid några glas när jag är ute, men jag dricker inte ensam eller hemma, aldrig någonsin. Det gäller att passa sig i det här skrået, säger Jerker Virdborg.

Var ser du dig själv om tio år?

– Då är jag rätt gammal, men för författare finns ju ingen pensionsålder. Vissa har sagt att jag skulle passa som kulturråd, men jag har egentligen aldrig umgåtts med tanken på att flytta utomlands. Vad jag inte kan föreställa mig är ett liv utan skrivande.

00.20 Seven Eleven, Birger Jarlsgatan

En korv med dottern Elisa. Sedan tar han tunnelbanan hem, vid 01.00 är Jerker Virdborg i säng.

Jerker Virdborg på väg in i sin lägenhet på Gärdet. Foto: Niklas Porter

Jerker Virdborg. Författare, född i Lindome 1971. Debuterade 2001 med novellsamlingen ”Landhöjning två centimeter per natt”. Har därefter gett ut flera romaner, däribland ”Svart krabba”, som filmatiserats och Guldbaggebelönats, ”Kall feber” inspirerad av Karin Boyes ”Kallocain”, och ”Mamma i soffa”. Hans senaste roman heter ”Cirkelns fyra hörn” och utkom i februari i år (Albert Bonniers förlag). Mellan 2013 och 2015 skrev han och Daniel Sjölin tre äventyrsromaner under pseudonymen Michael Mortimer. Tillsammans med Ingrid Elam har han även varit redaktör för antologin ”Svenska noveller. Från Almqvist till Stoor”. Under flera år var han krönikör i Dagens Nyheter och han har skrivit reportage och intervjuer i bland annat tidskriften Vi och Dagens Industri. För tillfället arrangerar och modererar han litterära samtal på klubben Alma. Visa mer

Läs fler texter av Sandra Stiskalo och mer om litteratur i DN Kultur.