Han skildrar en morfars kamp för att rädda sina barnbarn: ”Ett bevis på att kärlek finns”

Man känner sig urlakad efter att under halvannan timme ha följt med på Patricio Galvez nästan sju veckor långa kamp för sina sju barnbarn i Syrien. Den eviga spänningen, hans ständiga samtal med svenska myndigheter och med allsköns organisationer på plats, massor av möten, tjat, ansökningar, intervjuer – och att hela tiden hålla hoppet vid liv.

– Det har gått två år sedan inspelningen och den sitter i, säger regissör Gorki Glaser-Müller som i ”Children of the enemy” har gått bredvid Patricio Galvez och filmat hela historien. Det är det tyngsta jag har gjort men också det finaste ur ett mänskligt perspektiv, att få följa med någon på den här resan. Jag var helt skör när jag kom tillbaka till Sverige.

Historien, som många fått åtminstone brottstycken av via medierna, tar sin början när Gorki Glaser-Müllers telefon ringer i Göteborg. Det är hans halvt avlägsna bekant Patricio Galvez som behöver träffas. När de ses berättar Galvez att hans dotter har dödats i Syrien och att hennes man, den svenska IS-krigaren Mikael Skråmo, har flytt med parets sju barn men kanske också han dödats.

Galvez deklarerar att han tänker ta sig ner till Erbil i Irak, därifrån försöka skaffa inresetillstånd till Syrien och få loss barnen från al Hol-lägret där rester av IS och deras familjer lever. Han hade förlorat sin dotter, allt han kunde ge henne nu var att rädda hennes barn. Och han ville bestämt att Glaser-Müller skulle följa med och filma allt.

– Den Skråmo?!, tänkte jag. Jag visste att Patricio hade en dotter som konverterat och blivit alltmer ortodox, men det var allt. Det tog flera dagar innan jag smälte hans idé. Mina barn grät och sade ”folk flyr därifrån och du vill in dit?”. Jag insåg också att möjligheterna att lyckas rädda barnbarnen var små och säkerhetsriskerna jättestora. I början visste vi ju inte ens om de levde, Patricio hade bara känslan av det. Men jag balanserade mellan egen säkerhet och en eventuell films mål, att berätta hela historien. Och så vägde det över.

Patricio Galvez med yngsta barnbarnet i ”Children of the enemy”. Foto: Gorki Glaser Müller

”Children of the enemy” bär på en krypande spänning, trots att många av oss vet hur det ska gå. Men mitt i allt finns också ett vidunderligt lugn, hur en avklarnad person plötsligt bara vet vad den måste göra. Tvivel i massor, men ingen tvekan. Och trots veckor, dag ut och dag in på ett fult hotellrum, till synes tröstlösa kontakter och nedslående besked, bara fortsätta.

– För mig blev den här filmen som ett bevis på att kärlek finns, och att det går, säger Gorki Glaser-Müller. Det låter religiöst, men mirakel sker, de händer tack vare kraften i kärleken. Samtidigt är det ju en film om den största förlusten, att förlora sitt barn. Men att försöka göra något gott av det. Som Patricio säger i filmen: ”Det enda jag har kvar av min dotter är mina barnbarn.”

Efter förarbeten, filmande i Sverige och visumansökningar kom Gorki Glaser-Müller ner till Erbil ett par veckor efter Patricio Galvez.

– Min research hemma hade bara gjort det värre, säger han. Jag hade nu James Foley (amerikansk journalist som mördades på video av IS, red:s anm.) i bakhuvudet. De här människorna var kanske besegrade rent militärt, geografiskt, men inte mentalt. Sedan var det förstås svårt också rent tekniskt, jag saknade erfarenhet av människor med Kalashnikov som är mycket tydliga med att ”mig filmar du inte!”. Vi fick också påhälsning av säkerhetspolisen på hotellrummet. Det var en ”Casablanca”-känsla där med alla expats – och massor av legosoldater. Patricio fick flera gånger tips om ”... känner en soldatkontakt som kanske kan hjälpa dig”.

Gorki Glaser-Müller berättar att han försökte hålla en så låg profil som möjligt med sin kamera, som ibland bara var mobiltelefonen, men att det bara gjorde folk nervösa: En person som smyger omkring och filmar oss? Så såg han att alla tv-fotografer på plats klädde sig på ett annorlunda sätt, just för att inte misstas för säkerhetspersoner som smygfilmade folk. Transparens var A och O. Och huvudpersonen, Patricio Galvez, honom följde Glaser-Müller som en skugga. Överallt, hela tiden.

Gorki Glaser-Müller. Foto: Adam Ihse/TT

– Det hade ju räckt att jag blivit tagen till förhör i en halvtimme samtidigt som ärendet utvecklats på ett dramatiskt sätt och Patricio dragit i väg. Då hade jag missat det. Så jag kunde inte lämna honom ens för att gå runt i stan och filma inklippsbilder eller så. Var där Patricio är, hela tiden, det var konceptet.

– Sedan visade det sig bli precis så, vi fick beskedet att vara klara att lämna landet inom en timme. Den typen av snabba kast villkorade sättet jag behövde filma på, säger han.

Om Patricio Galvez hade sin självklarhet och aldrig var på väg att ge upp så var det naturligt nog svårare med motivationen i all monotonitet för Gorki Glaser-Müller. Tvivlet gnagde, han fortsatte räkna på sannolikheten (låg) att kunna rädda de sju små barnen.

– Ibland var jag nere på ”fungera en timme i taget”, ibland gick jag på någon sorts autopilot. Men visst var jag främst inspirerad, ett sådant driv som Patricio hade – ja, måste ha – det smittar av sig. Det var fantastiskt att se hur hans personlighet öppnade dörrar. När jag ringde någonstans för att ordna tillstånd för något så frågade de alltid: ”How is Mister Patricio?”

Och så fick de alltså hastigt och lustigt ge sig i väg in i Syrien. Barnen var i livet, men minstingen var svårt undernärd och led av vätskebrist efter den långa flykten söderut nedför Eufrat. Mikael Skråmo uppgavs av kurdiska styrkor vara dödad.

– Vilket absurt nog blev en öppning för Patricio, säger Gorki Glaser-Müller: när pappan väl är borta så kan barnen räddas. Sju barns liv hängde på en enda människas vägran att ge upp. Så ska det inte vara. Tänk på alla barn som är kvar i al Hol-lägret, de är där för att ingen gör det som Patricio gjorde för sina barnbarn.

– Det här är ingen aktivistisk film, inget journalistiskt grävande, fortsätter Gorki Glaser-Müller. Men förhoppningsvis kan den lämna efter sig tankar om hur vår värld ser ut och vad mitt agerande och ickeagerande leder till. Det är 2021 nu och vi beter oss som i Illiaden: Våra fienders barn ska lida för vad deras föräldrar har gjort. Runt trettio svenska barn är kvar i al Hol. Och IS finns kvar där inne, de nätverkar och rekryterar. Ta hem dem så har vi koll på dem i stället.

Gorki Glaser-Müller Är filmskapare, manusförfattare för film, tv och radio och multikonstnär. Han föddes i Santiago, Chile 1973 och kom till Sverige som 13-åring. Han har examen från Valand Academy i Göteborg och har jobbat med audiovisuellt berättande i olika former. Hans första långfilm var ”En gång om året ”(2013). ”Children of the Enemy” är hans dokumentärfilmsdebut. Gorki Glaser-Müller har tilldelats stipendiet Malik Bendjelloul memorial foundation. ”Children of the Enemy” är 97 minuter lång och hade världspremiär på dokumentärfilmsfestivalen CPH:DOX i april. Svensk biopremiär på fredag den 7 maj. Visa mer

