Hand Habits nya innehåller en fantastisk samling låtar

På en av de sista konserterna jag såg innan pandemin bröt ut och stängde ned hela livescenen spelade Hand Habits förband. Jag brukar oftast försöka komma efter förbanden gjort sitt, men den här gången ville jag verkligen höra Meg Duffy sjunga sin smärtsamt självutplånande indieballad ”Placeholder”.

Och det fick jag, men jag fick också uppleva ett av de bästa gitarrsolon jag någonsin hört, med en intensitet och nerv som stannade kvar under alla månader utan levande musik.

Meg Duffy är inte bara artist i egen rätt, förstod jag, utan också en av de mest eftertraktade musikerna på den amerikanska alternativscenen och har bland annat spelat in och turnerat med The War On Drugs och Weyes Blood.

Meg Duffy ägnade sin karantän åt att älta sitt liv, sina relationer och tillkortakommanden. Och ut kom denna nya fantastiska samling låtar som klätts i fina och varierade kläder och arrangemang. Ett slags lyxindie, precis som man vill ha den: Självömkande, lagom introvert och musikaliskt utmanande.

Det märks också att Meg Duffy haft tid, för det här har faktiskt blivit ett av de mer genomarbetade album som kommit ut av det där mörka året.

Bästa spår: Graves

