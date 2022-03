Hängivet Hardcore Superstar skrålar vidare

Hårdrock Hardcore Superstar ”Abrakadabra” (Gain) Visa mer

Det var först på det självbetitlade femte albumet från 2005 som svenska Hardcore Superstar hittade sitt sound, inspirerat av såväl åttiotalets glamrock som moderna band av typen Backyard Babies.

Sedan dess har gruppen aldrig kompromissat med sin lite ytliga partyhårdrock, och flera av spåren på albumet ”Abrakadabra” visar upp deras allra starkaste sidor. ”Forever and a day” är en ursnygg rockdänga. Även den lite The Cult-osande ”Weep when you die” är en höjdpunkt, och rivet och svänget i ”Catch me if you can” hade fått i gång vilken folksamling som helst.

Bitvis går albumet tyvärr på tomgång. ”Throw a brick” låter som kasserat Guns 'n' Roses-material. Avslutande ”Fighter” blir mest vulgär i hur den blandar country och powerballad med en text om att vara en kämpe. I ”Influencer” ger sångaren Jocke Berg influerare en känga. Textraderna låter som något en förälder säger sarkastiskt. Det är inte särskilt rock 'n' roll att klaga på ungdomars arbetsmoral. Eller att sparka nedåt, för den delen.

Men att Hardcore Superstar, efter 25 år och tolv studioalbum, fortfarande gör sin grej och på sina ställen dessutom når nya höjder tyder på en särskild hängivenhet. När den skiner igenom lyckas bandets ”Abrakadabra” kanske inte att skapa magi, men däremot med att göra bra hårdrock att både skråla och skåla till.

Bästa spår: ”Forever and a day”

Läs mer om musik och fler av veckans skivrecensioner