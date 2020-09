Hanna Fahl: Alla verkar älska ”I’m thinking of ending things” utom jag

Jag är en enkel människa och jag uppskattar enkla nöjen såsom en god spänningsroman med en bra plot twist. Goda nyheter för mig, då, att det senaste decenniet har varit plot twistens guldålder – det har formligen regnat psykologiska thrillrar med oväntade vändningar på slutet. Det är förmodligen Gillian Flynns ”Gone girl” från 2012 som ska tackas/beskyllas för detta, romanen blev en försäljningssuccé och myntade det väldigt kultursidestanketextvänliga begreppet ”cool girl” och filmatiserades senare med Ben Affleck och Rosamund Pike i huvudrollerna.

De dåliga nyheterna är att det, för läsaren, är en självdestruerande genre. Man kan bara läsa ett begränsat antal psykologiska thrillrar med plot twists innan de blir meningslösa. En stor del av njutningen i överraskande vändningar, skriver amerikanska kognitionsvetaren och författaren Vera Tobin i en artikel på sajten The Conversation, ”kommer inte från chocken i överraskningen, utan från att titta tillbaka på de tidiga delarna av berättelsen och se dem i nytt ljus” – men för att få den upplevelsen, som verkligen kan vara som ett litet flyktigt rus, krävs det perfekt balans mellan det oväntade och det logiska.

När man konsumerat tillräckligt många plötsliga vändningar krymper det fönstret. Man blir tillvand, bättre och bättre på att gissa twisten. All fluffig språklig överbyggnad vittrar bort och kvar blir konstruktionen, bjälkarna och brädorna. Till slut återstår bara två sorters plot twists: de som går att lista ut efter trettio sidor, och de som är så frenetiskt överarbetade för att vara maximalt oförutsägbara att de är helt ologiska.

Twisten var verkligt skickligt subtilt planterat genom romanen; ett gott hantverk, helt enkelt

(Eftersom det inte finns något DN-läsare hatar mer än spoilrar så ska jag inte gå in på detaljer, utan nöjer mig med att säga att B A Paris bästsäljande äktenskapsthriller ”Bring me back” (2018) är ett utmärkt exempel på det förra, och Sarah Pinboroughs bästsäljande äktenskapsthriller ”Behind her eyes” (2016) på det senare.)

Det närmsta jag kommit en välbalanserad twistkick de senaste åren är Iain Reids roman ”I'm thinking of ending things” (2016). Jag älskade visserligen inte slutet (jag ska – återigen – inte spoila, men det hade vissa Bobby Ewing-tendenser, för den som kan sin ”Dallas”). Men twisten var verkligt skickligt subtilt planterat genom romanen; ett gott hantverk, helt enkelt. Och bitvis är romanen en rätt vacker och ömsint inifrånskildring av ett sönderfallande psyke, vemodig snarare än deckarspännande, långsam och pratig.

Charlie Kaufmans filmversion av boken går nu att se på Netflix. Filmen har fått genomgående hyllande recensioner och alla tycks älska den utom jag. Tvärtemot rådande konsensus vad gäller dessa saker – ”Läs alltid boken först!” – önskar jag i detta fall att jag inte hade läst boken först. Kaufman väljer ett mer diffust slut än Reid; surrealism snarare än ett överraskande men prydligt hopknytande av säcken – och filmens lockelse tycks av recensionerna att döma vara just ett drömskt anslag och en svårtydd symbolik. Ingen av filmkritikerna kan ha läst boken. Med den i minnet blir filmen nämligen nästan larvigt övertydlig, varje replik och varje kameravinkel skriker ut vad den Egentligen Handlar Om. ”Sluta”, vill man säga till Charlie Kaufman, ”det blir inte mindre uppenbart för att du slänger in en slumpmässig danssekvens som dimridå!”

Möjligen är det inte filmens fel, utan mitt och min dumma förtjusning i spänningslitteratur som har blivit mer och mer likt sökandet efter en sudoku i perfekt svårighetsgrad, och det låter ju inte så himla kul, det hör jag själv. Jag borde sluta före den flera gånger uppskjutna premiären av filmversionen av A J Finns bästsäljande psykologiska thriller ”Kvinnan i fönstret”, den verkar verkligen vara otroligt dålig.

