Varför är var och varannan rollfigur numera en antihjälte? Det frågar sig den amerikanska journalisten Ryan Broderick i en artikel i Polygon. Han talar om den breda underhållningsfiktionen, superhjältefilmer, action, science fiction, och menar att de uråldriga ”hjälte-” och ”skurk”-rollerna glidit ihop i en gråskalesörja. Inte nog med att vi serverats tre filmer om ondskans själva arketyp Darth Vaders tidiga hjälteår, skriver han, den tidigare oomstritt goda Obi-Wan Kenobi har fått en tv-serie där han är en ”ruffig vandrare som försöker, och ofta misslyckas med, att göra rätt”.

Det är inte svårt att förstå den utvecklingen. Som tittare förväntas vi känna att antihjältefigurerna har ett psykologiskt djup. Klassiskt sagoberättande om ondska och godhet känns infantilt; när superhjältegenren gått från att kodas som barnslig till att bli vuxenunderhållning behöver rollfigurerna naturligtvis kompliceras längs vägen. Batmans mörker understrykas, Iron Mans douchebagkvaliteter utvecklas. Franchiseifieringen av populärkulturen spelar också in, för när det finns miljardintäkter att tjäna på varje spinoff är det mer lukrativt att hålla dörrarna öppna för att även en Joker, Hypno-Hustler eller för den delen en Cruella de Vil är möjliga för tittaren att engagera sig i.

Problemet är väl att antihjältarna inte nödvändigtvis är bättre skrivna än de gamla skurkarna och hjältarna. Vad som presenteras som psykologiskt djup är sällan mer innovativt än ett gammalt slitet barndomstrauma eller ett svek av en älskad. Är gråskalan då verkligen mer komplex eller intressant än det svartvita?

Broderick nämner ”Game of thrones”-spinoffen ”House of the dragon” (2022) som ett exempel på lyckad gråskala, ”undeniably good television”, men här håller jag inte med honom. Jag undrar om ”House of the dragon” inte var tidpunkten då vi nådde full proppmättnad på gråskala. Det var en bra serie, på många sätt, men jag lämnade den utmattad och en aning uppgiven inför tv-mediets tillstånd. Inte en enda rollfigur var i slutändan det minsta sympatisk. Inte en enda rollfigur var heller skriven på ett sätt som lät tittaren vila i sin avsky. Varenda scen innehöll någon ond som gjorde något gott som i slutändan ledde till något ont, fast också gott, som en överarbetad väv där varenda millimeter ornamenterats med nya nyanser av grått-i-grått tills allt bara kändes deprimerande.

Jag grät som ett barn av avsnittet; jag var inte ensam

Jag kan inte minnas när ett tv-avsnitt senast blev så omtalat och universellt hyllat som tredje kapitlet i HBO-serien ”The last of us”, som släpptes häromveckan. Avsnittet bryter av seriens tempo radikalt, det är en i det närmaste fristående kortfilm som följer den medelålders, vapenvana machomannen Bill (Nick Offerman) som barrikaderar sig i en villa i sin ensamhet medan zombieapokalypsen pågår. En dag trillar Frank (Murray Bartlett) ned i en fälla han byggt. De inleder en relation, vi får följa dem genom decennier, de är lyckliga, älskar varandra. Jag grät som ett barn av avsnittet; jag var inte ensam.

Det är i grund och botten en enkel, sentimental historia; banal, kanske man skulle tycka under andra omständigheter. Så varför slog avsnittet an en sträng hos så många? En avgörande anledning är naturligtvis hur ovana vi är att se den här sortens berättelser om vuxen gay kärlek som faktiskt får vara lycklig.

Men det finns också något ovant i hur avsnittet vågar släppa gråskalorna och vara svartvitt. Tittaren kan slappna av i att Franks och Bills kärlek är god, det som hotar den är inte en smygande känsla av att någon av dem är en Komplicerad Antihjälte med Problematiska Egenskaper utan en gammal hederlig yttre, otvivelaktigt ond, faktor: zombies.

Det är, för att tala med Taylor Swift, tröttsamt att alltid heja på antihjälten. Jag spår en ny era av moralisk tydlighet. Superskurkens återkomst, hjältens återuppståndelse. Hellre svartvitt än de slentriangråa nyanserna hos ett sönderrenoverat Stockholmskök.

