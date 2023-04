Månen är omöjlig att fånga på amatörbild, det mest flyktiga och undanglidande som finns. Hur många gånger har man inte vandrat hem en sen natt och sett en tung orange fullmåne hänga över hustaken, mättad och perfekt, stor, symbolisk, ett järtecken. Vetat att det är meningslöst men ändå försökt föreviga med mobilkameran och förutsägbart fått en suddig liten fläck mot grådaskig himmel som resultat. Man gör det varje gång trots att man inte borde; det förtar själva månupplevelsen att se den i så sorgligt skick på skärmen.

Förutom om man har en Samsung Galaxy med space zoom för då blir ens bilder på månen fantastiska! Man kan se detaljerna, kratrarna, i krispig upplösning. Månen i sin fulla prakt, just som den ser ut med blotta ögat de där magiska nätterna.

Eller? Är det möjligen så att space zoom-bilderna är lite för bra? En användare på Reddit postade för några veckor sedan en tråd med titeln ”Samsung ’space zoom’ moon shots are fake, and here is the proof”. Personen laddade ner en vanlig bild på månen, redigerade bort alla detaljer och gjorde månens yta medvetet suddig, fotograferade sedan av bilden med sin Samsungmobil som tolkade den som en riktig måne och gjorde sin grej: den adderade kratrar och texturer som inte existerade från början. Vill man förenkla grovt kan man säga att telefonen ritade dit en måne där det inte fanns någon.

Alla våra mobilbilder är i någon bemärkelse en AI-approximation av verkligheten

Nu är detta kanske inte ett riktigt så häpnadsväckande avslöjande som man först tror. Alla mobilkameror använder AI för att förbättra bilder – linserna är alldeles för små för att kunna producera den bildkvalitet vi snabbt vant oss vid att få. Mobilkamerorna tar också i själva verket många bilder på kort tid och skapar en enda högupplöst bild av dem. Alla våra mobilbilder är i någon bemärkelse en AI-approximation av verkligheten. Det finns dock en nyansskillnad mellan hur mobilkameror fungerar i allmänhet, och hur Samsungs månalgoritm fungerar i synnerhet. Det Redditanvändaren visade i sina fejkmånfotografier är att kameran kan addera detaljer som inte var där.

Men spelar det då någon roll? Om jag lurar kameran, som i Redditexperimentet, kommer den att ljuga. (Efter att Reddittråden fick stor spridning har Samsung publicerat en förklaring av hur månbilderna fungerar, där det bland annat står att man ska arbeta på att förbättra funktionen för att ”reducera potentiell förvirring som uppstår i skillnaden mellan att ta en bild på den riktiga månen, och på en bild på månen”.)

Men om jag riktar mobilen mot den verkliga månen och zoomar in, och min bild blir bättre och mer detaljerad än vad som kanske är rimligt, är den då nödvändigtvis falsk bara för det? Den visar ju trots allt något sant. Månen vänder alltid samma sida mot jorden, är permanent. Vi vet hur den ser ut. Den ser ut som på bilden jag just tog.

Det hela blir en filosofisk fråga mer än något annat.

Snart känner kanske mobilen igen ens bästa kompis tillräckligt väl för att lägga till ett acne-ärr i pannan

Månbildsavslöjandet är fantasieggande, för det väcker frågor om fotografier generellt. Månens unika statiska tillstånd gör det möjligt för Samsung att låta AI:n gå längre än den än så länge gör med andra motiv, men det är inte orimligt att tänka sig att ens mobil snart känner igen ens bästa kompis tillräckligt väl för att veta att det finns, säg, ett acne-ärr (ansiktets motsvarighet till månkratrar!) i pannan som kan adderas, eller vet att en byggnads ytstruktur ser ut på ett visst sätt även om kameralinsen är för liten för att fånga det. Gränsen mellan en AI-bildgenerator som Dall-E och en vanlig mobilbild är inte knivskarp, och kommer att bli allt suddigare framöver.

