Cornelia Jakobs tog sig genom kvalomgången och fick en av finalplatserna i Eurovision. Det var inte direkt en nagelbitare – ”Hold me closer” är en alldeles för bra låt, och Cornelia Jakobs en alldeles för säker artist, för att det skulle vara nervöst.

Det Eurovisionkännare och -fans brukar anklaga Sverige för är att alltid skicka i princip samma bidrag: En popkille så polerad och slick, och med ett så minutiöst välproducerat nummer (gärna med en specialbyggd scenlösning) att det hela mest liknar en musikvideo. Det ligger något i kritiken – det senaste decenniet har Eric Saade, Måns Zelmerlöw, Robin Bengtsson, Benjamin Ingrosso och John Lundvik stämt in läskigt väl på den beskrivningen.

Cornelia Jakobs är helt tvärtom. Faktum är att hon stack ut i startfältet just för att hon lyckas göra sin låt nervig och nära varje gång, rufsig och lite opolerad både i röst och scenspråk.

Achille Lauro red på en mekanisk tjur. Foto: Nderim Kaceli/LiveMedia/Shutterstock

Hon stod ut extra mycket med tanke på att årets stora Eurovisiontrend annars är män med Stora Känslor och oerhört teatrala framföranden. Under den andra semifinalen fick vi upptempoversionen av den teatrala mannen med Michael Ben David för Israel (han åkte ut), Achille Lauros glamrockdänga inklusive mekanisk tjur för San Marino (åkte ut) och Rumänska WRS latinpop i blank plastbyxa (gick till final).

Cornelia Jakobs stack ut i semifinalen, skriver Hanna Fahl. Foto: Jessica Gow/TT

Så hade vi balladvarianten av den känslostarka mannen. Azerbajdzjans Nadir Rustamli gick vidare; han körde den gamla Eurovisionklassikern att låta en dansare tolka hans undermedvetna i fridans. Australiens Sheldon Riley tog sig också till final, i vit kostym med långt svandunssläp och tiara med juvelbestrött flor.

Polens Ochman var en av kvällens förhandsfavoriter och gick vidare, han sjunger sin ballad fantastiskt och kan nog få en fin placering i finalen också. Han är visserligen inte själv så teatral, men i gengäld hade han låtit någon med lite väl stor entusiasm experimentera med bildproduktionen, samt bjudit in dansare i troll-lika fransdräkter som dansade expressivt. Bara i Eurovision.

Tv-programmet och inramningen då? Tja, programledaren Alessandro Cattelan dansade som en kyckling. Programledaren Mika såg ut som en kyckling. Operapoptrion Il Volo körde sin Eurovision-hit ”Grande amore” (kom trea 2015) fast med en av medlemmarna på storbildsskärm för att han fått covid. Och så tilläts Laura Pausini och Mika begå övergrepp på Stings ”Fragile” och Patti Smiths ”People have the power”, något jag helst vill ”Eternal sunshine of the spotless mind”-radera från mitt minne.

De gick vidare till final i semifinal 2 Australien Azerbajdzjan Belgien Estland Finland Polen Rumänien Serbien Sverige Tjeckien Visa mer