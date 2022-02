Hanna Fahl: Därför protesterar unga mot kriget genom att flörta med Putin

Den senaste månaden, medan en rysk invasion av Ukraina smugit sig allt närmare och till slut blivit verklighet, har en närmast surrealistisk kampanj pågått på Instagram. Inlägg på Putin-nära konton svämmas över av kommentarer från unga, främst amerikaner men även från andra delar av världen. De är så många att de dränker all annan diskussion, och det är svårt att exakt förklara tonen i kommentarerna, men låt oss säga att de är trolligt flörtiga.

”VLADDY DADDY PLZZZZZ THIS ISNT U”, skriver någon under ett inlägg från Instagramkontot @putin.kremlin.ru. ”Daddy Putin, the only boom boom boom should be in our bed”, ”Don’t do it putty wutty”. Många av kommentarerna bygger på smal referenshumor och är i princip obegripliga om man inte har hyfsat god koll på samtida Tiktok-kultur: ”PUTIN MY VLADUSSY”, ”i can change him”, ”Mercury’s in retrograde Vladdy this isn’t you...”

Om sextiotalets Vietnamkrig sporrade fyrtiotalisterna att bli politiskt medvetna, aktivister, medlemmar i medborgarrättsrörelser, så framstår generation Z:s svar på ett möjligt tredje världskrig som märkligt distanserat. Mem-ifierat. Ytligt, kanske man kan kalla det, även om jag inte riktigt håller med – för det finns samtidigt något genuint desperat i det tvångsmässiga skämtandet om att förföra Putin ut ur kriget.

Det är inte likgiltiga unga människor som gör de här inläggen; vore de likgiltiga hade de inte orkat trolla Putin

Generation Z, ungefärligt definierad som personer födda mellan slutet av 1990-talet och början av 2010-talet, är uppvuxna på ett internet där begrepp som ”sant” och ”falskt” knappt existerar. På makronivå handlar det om desinformation, påverkanskampanjer, en ljugande Trumpregim och ryska botfabriker. På mikronivå handlar det om välgjorda och fullt normaliserade Snapchat- och Tiktokfilter, om catfishing, om att aldrig kunna lita på att någon eller något är vad det utger sig för att vara.

Hos dem av oss som är äldre, som ser utvecklingen som dystopisk eller förvirrande, har detta skapat cynism, uppgivenhet, i bästa fall förändringsvilja. Men den generation som fötts in i ett slirigt, instabilt informationsflöde, som tvingats ha misstron som överlevnadsinstinkt, surfar i stället ovanpå alltihop. Jag har försökt få fatt i rätt benämning på det här förhållningssättet tidigare, utan att lyckas. Det är inte ironi, inte postironi, utan ett avståndstagande från själva motsatsförhållandet ironi/allvar. Den anironiska generationen? Supraironiska?

Den oorganiserade flörtkampanjen på Putin-instagramkontona är det tydligaste exemplet jag sett på det svårgreppbara och väldigt generationsspecifika tonfallet. Det är inte likgiltiga unga människor som gör de här inläggen; vore de likgiltiga hade de inte orkat trolla Putin. Samtidigt är det naturligtvis ingen som tror att törstiga skämt om Vladdy Daddy är att ta ställning eller göra skillnad. Man kan tycka att det är ytligt och dumt, men det går att förstå Tiktokgenerationens nästan maniska mem-reaktion på den världspolitiska krisen: den är född ur en kontext där hela omgivningen är ostadig och omöjlig att verifiera, där det helt enkelt inte finns något att ta spjärn emot.

Jag älskar SVT:s ”Lilla aktuellt” av många anledningar men extra mycket när redaktionen på torsdagsförmiddagen öppnade en chatt för barn som hade frågor om Ryssland och Ukraina. ”Kommer det bli krig i Sverige?”, var den vanligaste frågan. ”Är det risk för att det blir ett stort krig?” En reporter och en expert från Centrum för Östeuropastudier svarade, enkelt och rakt. Det är svårt att säga vilken värld ”Lilla aktuellts” tittare – generation alfa, har de döpts till – kommer att bli vuxna i, men jag uppskattar försöken att skapa åtminstone en liten flisa av stabilitet för dem.

